Povodí Vltavy plánuje novou plavební komoru u Dětského ostrova, Praha nesouhlasí

Praha nesouhlasí se stavbou nové plavební komory u Dětského ostrova, kterou chystá Povodí Vltavy. Záměr nyní posuzuje vodoprávní úřad a v případě, že rozhodne kladně, podá město pravděpodobně odvolání, řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Podobně chtějí postupovat zástupci Prahy 1 a Prahy 5, kteří k dalšímu postupu připravují společné memorandum. To, kdy úřad o projektu rozhodne, zatím není jasné. Státní podnik novou komoru odůvodňuje nedostatečnou kapacitou té stávající a na projektu trvá.

"My jako Praha ji rozhodně podporovat nebudeme," řekl Hlubuček. "Pokud by úřad rozhodl, že komoru povolí, tak předpokládám, že hlavní město by se proti tomu rozhodnutí odvolalo," uvedl dále.

Doplnil, že by plán mohl dávat smysl, kdyby povodí postavilo komoru pro plavidla do 25 metrů v souvislosti s plánovaným splavněním Vltavy až do Českých Budějovic pro menší rekreační lodě. Komora má však být i pro velké lodě. "Parníků je na Vltavě už 50, provoz je tam opravdu extrémní," řekl náměstek. Dodal, že stavbou by se mohla také zničit atmosféra okolí Dětského ostrova s půjčovnami šlapadel a malých lodiček.

Strany koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN) nicméně o věci podle Hlubučka zatím oficiálně nejednaly.

"Budeme se opravdu snažit, aby k té stavbě nedošlo, protože ji považujeme za pro Prahu k ničemu dobrou, spíše škodlivou," řekl starosta Prahy 5 Daniel Mazur (piráti). Dodal, že by se na tom podle něj měly oficiálně shodnout jak Praha 5, tak Praha 1 a magistrát. Případné společné jednání nicméně bude záviset na tom, zda úřad stavbu povolí.

První městská část již na posledním zasedání rady revokovala memorandum z roku 2016, ve kterém minulé vedení komoru akceptovalo. Praha 1 také schválila, že se zasadí o podepsání memoranda mezi oběma městskými částmi a magistrátem. "Výstavba není v souladu s návrhem Metropolitního plánu a nemá žádný pozitivní přínos a přidanou hodnotu, která by zlepšila životní podmínky v centru města," uvedl před časem starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

Hlubuček by podle svých slov oficiální dohodu mezi oběma městskými částmi uvítal, i když nepotvrdil, že by se k ní chtěl přímo připojit i magistrát. Náměstek uvedl, že potřebuje oficiálně znát aktuální názory nových vedení radnic.

Komora za půl miliardy

Povodí má k projektu platné stanovisko EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí i kladný posudek památkářů. Stavební úřad Prahy 5 stavbu loni zamítl, povodí však podle zákona mohlo ještě požádat vodoprávní úřad na magistrátu. Oba úřady spadají pod státní správu a politici na jejich rozhodování nemají mít vliv. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana nyní úřad na věci pracuje a zatím není jasné, kdy by mohl rozhodnout.

Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán řekl, že státní podnik s odvoláním ze strany samospráv počítá, protože už to bylo zmíněno v médiích. Povodí nicméně zatím neslyšelo žádné argumenty, které by vyvrátily přínosnost projektu, dodal. V případě schválení by stavba trvala dva až tři roky a vyšla by podle dokumentace k územnímu rozhodnutí na zhruba 530 milionů korun.

