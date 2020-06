Poslední žáci přebírají vysvědčení, mnoho dětí stráví prázdniny v Česku

Ve školách oficiálně končí školní rok. Učitelé předají vysvědčení žákům, kteří ho zatím nedostali. V řadě škol se rozdávalo už minulý pátek, protože jejich ředitelé vyhlásili na pondělí a úterý volno.

Dvouměsíční prázdniny stráví letos mnoho dětí asi i kvůli situaci kolem koronaviru se svými rodinami či kamarády v tuzemsku. Na začátku prázdnin se mohou těšit na postupné oteplování počasí. Koncem tohoto týdne by teploty mohly vystoupat k 29 stupňům Celsia.

Do rozdávání vysvědčení se v úterý zapojí také ministr školství Robert Plaga (ANO). Celoroční hodnocení své práce od něj převezmou prvňáci v základní škole Petra Strozziho v pražském Karlíně.

Děti si mohou vysvědčení vyzvednout společně s celou svou třídou, i když kvůli opatřením proti koronaviru směly být v uplynulých týdnech ve školní výuce nanejvýš po 15. Stále ale platí, že při nedodržení rozestupů alespoň 1,5 metru by měly mít ve třídách nasazené roušky. Některé školy proto budou vysvědčení rozdávat raději venku, kde povinnost nošení roušek už není.

Prázdniny v Česku

Děti zřejmě letos kvůli rozšíření koronaviru ve světě stráví léto hlavně v Česku, i když přibývá lidí, kteří váhají mezi tuzemskou a zahraniční dovolenou. Podle průzkumu cestovního portálu Skrz.cz nemá zatím 62 procent Čechů na léto jasné plány.

V Česku zamíří lidé asi hlavně do Jihočeského, Jihomoravského a Libereckého kraje. Pokud pojedou do zahraničí, tak pravděpodobně nejčastěji na Slovensko, do Chorvatska a Řecka. Některé děti, které převzaly vysvědčení již v pátek, také už o víkendu odjely na letní tábory.

Jak velký podíl škol vyhlásil na úterý a pondělí ředitelské volno, ministerstvo školství neví. O dřívějším ukončení školního roku informuje vedení škol zřizovatele. Ministerstvo to podle informací svého tiskového oddělení nezjišťuje.

