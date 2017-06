Poslanci chtějí zmírnit pravomoc ČNB na regulaci hypoték, zpřístupní je více lidem

před 33 minutami

Regluace hypoték Českou národní bankou podlě některých poslanců znepřístupňuje úvěry mnohým rodinám, které tak odsuzuje k nájemnímu bydlení. Chtějí to změnit novelou zákona o ČNB a pravomoc regulace zmírnit. V současné situaci totiž podle nich na hypotéky nedosáhnou ani lidé ze střední třídy či mladé rodiny. "Je to novela proti běžným domácnostem, proti nižší a střední třídě," varoval například Herbert Paver. Podle něj může situace vést k tomu, že byty budou nakupovat pouze spekulanti, kteří je nadále pronajímají, čímž stát podporuje jednu formu bydlení na úkor druhé.

Praha - Někteří poslanci chtějí zmírnit nově navrhovanou zákonnou pravomoc České národní banky určovat limity úvěrů na bydlení. ČNB je nyní vydává formou doporučení, to ale není vymahatelné.

Podle novely, kterou se v úterý poslanci zabývali ve druhém čtení, by se tato pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Řada poslanců vyjadřuje obavy, že regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení. Chtějí vznést pozměňovací návrhy, které nástroje na omezení úvěrů zmírňují.

Poslanci druhé čtení předlohy nedokončili a není jasné, kdy se k němu vrátí. Nynější schůze skončí v pátek, další má začít koncem června. Bude to předposlední řádná schůze Sněmovny před podzimními volbami.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura v úterní debatě prohlásil, že zákon výrazně ztíží hlavně mladým rodinám šanci pořídit si vlastní bydlení a odsuzuje je tak k nájemnímu bydlení. Podle něj zákon preferuje jednu formu bydlení na úkor druhé.

"Je to novela proti běžným domácnostem, proti nižší a střední třídě," varoval Herbert Pavera (TOP 09 a Starostové). Podle něj si budou hypotéky brát v budoucnu jen spekulanti, kteří budou kupovat byty na pronájem. Obavy ze ztíženého přístupu rodin k bydlení vyjádřil i předseda rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD).

Se Stanjurou nesouhlasil ministr financí Ivan Pilný (ANO). Podle něho Stanjura jen vypustil "politický opar". Pilný řekl, že jde o zákon na ochranu těch mladých lidí, kteří na hypotéku jen sotva dosáhnou.

Nutnost regulace obhajoval před poslanci i guvernér ČNB Jiří Rusnok. "České banky jsou zdravé, ale my chceme, aby byly zdravé trvale," prohlásil. Varoval, že pokud stát nyní nepřijme tato opatření, je riziko, že banky jednou zdravé nebudou. Podotkl, že všechny finanční krize měly zárodky v dobrých časech.

Výsledné znění novely je podle Rusnoka kompromisem mezi bankovní asociací a předkladateli. Guvernér dodal, že varování před dramatickými dopady zaznívají hlavně od zprostředkovatelů úvěrů a realitních prodejců.

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů nebudou moci podle novely poskytnout úvěr jištěný nemovitostí k bydlení, který by překročil jeden nebo více limitů ukazatelů stanovených ČNB. Poslanec Votava chce počet těchto limitů snížit ze tří na jeden. Chce ze zákona vypustit ukazatel celkové výše dluhů klienta k jeho příjmům a ukazatel výdajů klienta vyplývajících z celkové výše dluhů ve vztahu k jeho příjmům.

Rozpočtový výbor doporučil, aby se omezení stanovená ČNB nevztahovala na refinancování hypoték. Předpokladem bude, že nově poskytnutý úvěr nesmí být vyšší než zůstatek předchozího úvěru nebo úvěrů. "To tedy prakticky znamená, že z režimu regulace hypoték se vyjímá refinancování již zavedených hypoték," řekl zpravodaj výboru Jaroslav Klaška (KDU-ČSL). Rusnok označil návrh rozpočtového výboru za konstruktivní.

Poskytovatelé úvěrů na bydlení budou smět překročit stanovené ukazatele u tří procent objemu úvěrů, pokud ale tyto případy řádně odůvodní z hlediska jejich návratnosti. Rozpočtový výbor navrhuje tuto výjimku rozšířit až na pět procent, poslanec Pavera až na 20 procent.