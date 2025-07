"Poprvé s dětmi ve stanu, neodejdu." Beskydy zasáhl silný déšť, voda se valí do měst

Řada kempů v údolí řeky Lomné zeje prázdnotou. Mnoho turistů zůstalo doma a dovolenou na česko-polsko-slovenském pomezí raději odložili. V tábořišti Salajka na konci Horní Lomné ale dva stany stále stojí. Už v sobotu tu v dešti jeden z nich stavěl Václav, který sem vyrazil na prázdniny se dvěma dětmi. "Ráno byla o deset patnáct centimetrů výš," sleduje divokou řeku jen kousek od přístřešku.

Podle zvuku to vypadá, že se z lesa řítí plně naložená lesácká tatrovka. Když ale ani po chvíli žádný náklaďák nepřijíždí a zvuk je stále stejný, turistovi pod Kyčmolem, tedy vzácnou mokřadovou beskydskou loukou, dochází, že to silné hučení patří řece.

A že se Lomná může proměnit v nezastavitelný živel, si všichni z okolí dobře pamatují. Při katastrofálních povodních z loňského září to byla právě ona, kdo na soutoku s jinak mnohem mohutnější Olší v deset kilometrů vzdáleném Jablunkově napáchal největší škody.

I teď stejně jako tehdy v této východní výspě Moravskoslezského kraje soustavně a silně prší. "Člověk si myslí, že už to přestává, z kopců už se začíná odpařovat bílý opar, pak to ale zase začne padat," popisuje starší muž z Horní Lomné, který si v pondělí odpoledne nese z místní samoobsluhy na autobusové konečné několik čerstvých rohlíků.

Jen kousek odtud stojí obecní úřad se sportovním areálem a přístřeškem. V něm se schovává sedmnáct mladých lidí ze slovácké Strážnice. Na stolech mají připravené krosny s karimatkami a spacáky. Přírodovědný oddíl vyrazil do Beskyd na několikadenní puťák. Silný déšť ovšem jejich plány překazil.

Chtěli by prý dojít až do Vsetína, ale už od neděle chtě nechtě zůstávají v Horní Lomné. Zachránil je místní starosta, který jim nabídl, že než přestane největší liják, mohou využít obecní pergolu. "A taky sociální zařízení," těší Ondřeje Sochora, vedoucího strážnického Scarabea.

"Věděli jsme, že bude hnusně"

Oddíl, jehož nejmladší členkou je jedenáctileté děvče, prý zatím zůstává v dobré náladě a rodiče svých členů průběžně informuje přes sociální sítě. "My jsme věděli, že bude hnusně," pokyvuje hlavou Ondřej Sochor.

Podle místního starosty Kamila Kawuloka (SNK Salajčané) se řeka Lomná v některých úsecích dostala na první povodňový stupeň, do pondělního poledne nicméně větší potíže řešit nemusel. "Bylo sice sucho, ale před víkendem tady trochu zapršelo, takže půda nebyla úplně suchá a velmi dobře vsakuje," těší Kawuloka.

Spíš než loňské září tu mají v paměti červen - na začátku loňských prázdnin totiž Horní Lomnou prošla blesková povodeň, která za sebou nechala obrovské škody. Ať už v lesích nebo v podemletých silnicích.

Naopak na konci léta loni rozvodněná Lomná úřadovala hlavně o několik kilometrů níže. Ve městě Jablunkov. Tam začala od míst, kde se stéká s Olší, velmi rychle stoupat a zaplavovat okolní stavby. Možná i s těmihle vzpomínkami svolal jablunkovský starosta Jiří Hamrozi (KDU-ČSL) na pondělní ráno povodňovou komisi.

"Jsme připraveni, k dispozici jsou i pytle s pískem, zatím si to ale situace nežádá," prohlásil David Pryszcz, který má na jablunkovské radnici na starosti krizové řízení a místní jednotku dobrovolných hasičů.

Poslední stan u Salajky

"Předcházejících 24 hodin přineslo vydatné srážky zejména do oblasti Jeseníků a Beskyd, kde se ojediněle úhrny pohybovaly kolem 105 milimetrů," informoval v pondělí ráno Český hydrometeorologický ústav na sociálních sítích. V Moravskoslezském kraji by dle jeho predikcí měly hladiny řek stoupat ještě do půlnoci. Vzestup na úroveň tří metrů v uplynulých hodinách dokonce hlásila i Ostravice přímo v Ostravě.

Řeky na Frýdecko-Místecku, Jablunkovsku a Třinecku se na několika místech dotkly prvního a druhého povodňového stupně, pro tyhle oblasti zároveň do pondělní půlnoci platí extrémní stupeň nebezpečí kvůli srážkám.

Ani taková předpověď ale nezmění plány Václava, který teprve v sobotu dorazil se svými dvěma dětmi na kolech z Jablunkova do tábořiště Salajka v Horní Lomné. Řeka jim tu protéká jen pár metrů od stanu, který proti dešti chrání i velká modrá plachta.

"Po osmi letech jsem vyrazil stanovat, s dětmi navíc úplně poprvé," vysvětluje Václav nad promáčeným ohništěm. V kempu jsou teď úplně sami, nikdo jiný tu teď prázdniny netráví. Že by se ale i on kvůli rozdivočelé řece a špatnému počasí sbalil a vyrazil s dětmi zpátky do města, to prý nehrozí.

"Máme to tady v Lomné moc rádi a navíc je tu plno míst, kam vyrazit," věří Václav, že v Beskydech brzo přestane pršet.

