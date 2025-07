Extrémní deště v části Česka zvedly hladiny toků. Pršet má dál, varuje výstraha

Silné deště rozvodnily menší toky na severovýchodě Česka, zejména v podhůří Beskyd. Na dvou místech hladiny vystoupaly na druhý povodňový stupeň, pohotovost kolem 07:00 platila na Lučině v Horních Domaslavicích na Frýdecko-Místecku a na Stonávce v Hradišti, což je část Těrlicka na Karvinsku. Na dalších místech byl první povodňový stupeň.

V Jeseníkách a Beskydech za posledních 24 hodin napršelo někde i víc než sto litrů vody na metr čtvereční.

Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu a jeho sdělení na sociální síti X.

🌧Předcházejících 24h přineslo vydatné srážky zejména do oblasti Jeseníků a Beskyd, kde se ojediněle úhrny pohybovaly kolem 105 mm.



🌦 Během dnešního dne budou srážky na severovýchodě postupně slábnout. Na ostatním území bude oblačno, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle a… pic.twitter.com/JqDicqWz5Q — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 28, 2025

Silné deště na severovýchod Česka přinesla tlaková níže postupující přes Slovensko nad Polsko.

"Na vodních tocích v okolí Beskyd se objevují první stupně povodňové aktivity. Na Lučině v Horních Domaslavicích je druhý stupeň povodňové aktivity," uvedl ČHMÚ krátce před půlnocí. Následně varoval před extrémními srážkami v okolí Jablunkova, Třince, Frýdlantu nad Ostravicí a Frýdku-Místku. "Předcházejících 24 hodin přineslo vydatné srážky zejména do oblasti Jeseníků a Beskyd, kde se ojediněle úhrny pohybovaly kolem 105 milimetrů," napsal před 07:00.

Kolem 7:00 platil první povodňový stupeň bdělosti na dvou místech na Frýdecko-Místecku na Olešné v Palkovicích a na Ropičance v obci Řeka. Na Karvinsku měla stejný povodňový stupeň Olše v Českém Těšíně a Lubina v Petřvaldu. Povodňovou bdělost v té době meteorologové hlásili také na třech místech na Vsetínsku, a to na Bystřici nad i pod nádrží v Bystřičce a na Rožnovské Bečvě v Horní Bečvě.

☔️V ORP Frýdlant nad Ostravicí a Frýdek-Místek se vyskytují extrémní srážky s úhrny i přes 50 mm/6h. V následujících hodinách očekáváme v Beskydech i nadále intenzivní srážky.

💧Na tocích přibyly stanice s 1 SPA. 2 SPA se v tuto chvíli nevyskytují, podkročen již byl i na Lučině v… pic.twitter.com/szvtPy3nEz — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 27, 2025

Meteorologové v pondělí dopoledne zrušili výstrahu před stoupáním hladin toků na povodňové stupně ve Zlínském kraji. Pro východ Moravskoslezského kraje ji zkrátili do pondělní půlnoci. Původně platila výstraha pro Vsetínsko ve Zlínském kraji a část Moravskoslezského kraje až do úterního poledne. Výstraha před silnými dešti v obou zmíněných krajích platí dál beze změny do pondělních 18:00.