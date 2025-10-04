"Případem se budou nadále zabývat pražští kriminalisté. Prozatím jako šíření poplašné zprávy, nicméně v těchto případech se často stává, že v průběhu šetření dojde ke změně právní kvalifikace a ani zde to nevylučujeme," napsala policie.
Policie v sobotu ráno uvedla, že bezpečnostní opatření na letišti pokračují, ale relevance hrozby s každou další hodinou klesá. Osoba, která o blížících se dronech v pátek informovala, v noci na sobotu ještě volala. Policisté po ní pátrají.
Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Kvůli dronům v okolí letiště se na několik hodin v pátek večer zastavil provoz na mnichovském letišti. Desítky letů byly ovšem zrušeny či odkloněny na jiná letiště. Omezení se dotklo přibližně 6500 cestujících.