Domácí

Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

ČTK ČTK
před 18 minutami
Případ, kdy anonym v pátek nahlásil drony na pražském letišti, policie vyšetřuje jako šíření poplašné zprávy. Právní kvalifikace se ale ještě může změnit. Policie to  uvedla na síti X. Žádné drony policie nezaznamenala, kvůli výhrůžce policie večer zasahovala na letišti. Jeho provoz ale nebyl omezen.
Letiště Václava Havla v Praze
Letiště Václava Havla v Praze | Foto: Shutterstock

"Případem se budou nadále zabývat pražští kriminalisté. Prozatím jako šíření poplašné zprávy, nicméně v těchto případech se často stává, že v průběhu šetření dojde ke změně právní kvalifikace a ani zde to nevylučujeme," napsala policie.

Policie v sobotu ráno uvedla, že bezpečnostní opatření na letišti pokračují, ale relevance hrozby s každou další hodinou klesá. Osoba, která o blížících se dronech v pátek informovala, v noci na sobotu ještě volala. Policisté po ní pátrají.

Incidenty s drony řešily v posledních dnech i další země. Kvůli dronům v okolí letiště se na několik hodin v pátek večer zastavil provoz na mnichovském letišti. Desítky letů byly ovšem zrušeny či odkloněny na jiná letiště. Omezení se dotklo přibližně 6500 cestujících.

Související

"Drony ihned odlétly." Manévry u letiště v Mnichově zasáhly i Prahu

Letadla aerolinií Lufthansa
 
Mohlo by vás zajímat

Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností
14 fotografií

"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?

"Jsme oba Asiati, ale Okamurovi to nedám." Jak volí čeští Vietnamci a kdo je zklamal?
domácí Aktuálně.cz Obsah policie dron Letiště Václava Havla Praha Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Famózní Nosková! Odvrátila mečboly americké hvězdě, v Pekingu ji čeká největší finále
2:40

Famózní Nosková! Odvrátila mečboly americké hvězdě, v Pekingu ji čeká největší finále

Linda Nosková se probojovala do finále tenisového turnaje WTA 1000 v Pekingu poté, co zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 1:6, 7:6
Aktualizováno před 7 minutami
Rusové zaútočili na Ukrajině na dva osobní vlaky. "Brutální," napsal Zelenskyj

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajině na dva osobní vlaky. "Brutální," napsal Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 16 minutami
Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

ŽIVĚ
Desetina Česka je sečtena. ANO atakuje 40 procent, propadají Piráti i Stačilo!

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 18 minutami
Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

Poplach kvůli dronům u letiště v Praze. Anonym volal dvakrát, jde po něm policie

Policie v sobotu ráno uvedla, že bezpečnostní opatření na letišti pokračují, ale relevance hrozby s každou další hodinou klesá.
před 1 hodinou
Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Průšvih s e-Doklady u voleb. Šéf digitální agentury nabídl rezignaci

Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti.
před 1 hodinou

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností
Prohlédnout si 14 fotografií
První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Libereckém kraji, 3. října 2025, Troskovice, Semilsko. Volební komise s přenosnou volební urnou u manželů Dvořákových.
Hned po otevření volebních místností se objevily potíže s využitím aplikace e‑doklady. Kvůli technickému problému přes mobilní telefon nemohla odvolit ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Aktualizováno před 1 hodinou
Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji ve druhém kole, podobně jako Dalibor Svrčina. V Číně uspěl Jiří Lehečka.
Další zprávy