Muzeum doplnilo jména padlých na pomníček. Podle policie to nešlo kvůli autorským právům

před 18 minutami

Kolem neaktualizovaného pomníku padlých policistů chodily roky policejní špičky. I když byl poslední záznam z roku 2009, doteď nikdo desku se zlatým nápisem "Nikdy nezapomeneme" neaktualizoval. Důvodem byla autorská práva. Vše se změnilo, když policejní prezidium darovalo pomník Muzeu Policie České republiky, které nechalo nová jména vyrýt na vlastní náklady. Vedoucí správy sbírek muzea Radek Galaš považoval ponechání pietního místa ladem za neomluvitelné.

Praha – Šest let se policie nestarala o to, aby aktualizovala pamětní desky se jmény padlých policistů ve vestibulu policejního prezidia. Dorytí prý bránila autorská práva, která držela již zaniklá firma. Na začátku léta loňského roku však památníček získalo Muzeum Policie ČR v Praze a pamětní desku na své náklady bez komplikací aktualizovalo.

„Musím se přiznat, že jsme o autorských právech při přebírání desek neměli informace. Jsme tím tedy nezatíženi a nevím o tom, že by existovalo nějaké licenční ujednání, které by zakazovalo dorývání té desky,“ řekl Aktuálně.cz vedoucí správy sbírek Muzea Policie ČR Radek Galaš.

V současné době je jedna ze dvou desek součástí expozice, která se zabývá popravenými policisty v padesátých letech, a druhá se dorývá o jméno policisty, kterého loni v prosinci ubodal osmnáctiletý mladík.

Že desku nechala policie ležet ladem, je podle Galaše neobhajitelné. „Z hlediska firemní kultury je to věc, která je neomluvitelná. Na to se nedá říct nic jiného. Je to hrubá nedbalost všech, kteří za tu desku zodpovídali,“ řekl.

Nový pomník

Galaš si není jistý, jestli památníček má být na policejním prezidiu. „Může tam být milion desek, ale když nebudou nikoho zajímat, míjí se účinkem,“ dodal. Muzeum se podle něj snaží, aby byla pietní místa přístupná co nejširší veřejnosti.

Masivní desku ve vestibulu policejního prezidia roky nikdo neaktualizoval. Poslední záznam na pomníku s obřím nápisem Nikdy nezapomeneme, který denně míjely policejní špičky, byl před změnou vlastníka ze 17. 11. 2009.

Nyní v budově probíhá rekonstrukce. Poté by mělo být zřízeno nové pietní místo. „Až bude pietní místo zrealizováno, bude s tím veřejnost i média obeznámena,“ slibuje mluvčí prezidia Ivana Nguyenová.

autor: Jakub Zelenka