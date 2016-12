Padlí policisté přišli kvůli autorským právům o pietní místo. Na nové čekají už šest let

před 30 minutami

"Nikdy nezapomeneme," hlásala na policejním prezidiu pamětní deska se jmény padlých strážců zákona. Od roku 2009 na ni však nová jména nepřibývají. Nebyla aktualizována, protože policie neměla právo zasáhnout do díla. Do konce roku 2016 se měla nepříjemná záležitost napravit a při rekonstrukci vestibulu budovy zřídit nové pietní místo. To se však nestíhá. I když seznam padlých narůstá, řádná připomínka vznikne nejdříve v lednu.

Praha – V polovině prosince zemřel pobodaný policista z Hluboké, který se pokoušel se svým kolegou zastavit útočícího mladíka. Rodině padlého sice kondoloval sám policejní prezident Tomáš Tuhý, svého pomníku na policejním prezidiu se však člen sboru zatím nedočká.

Už od konce roku 2009 totiž nebyla pamětní deska se jmény zemřelých aktualizována. „V rámci rekonstrukce budovy bude v letošním roce v prostorách vestibulu řešeno pietní místo jiným způsobem,“ tvrdil letos v únoru mluvčí David Schön.

Teď policie přiznává, že se vzpomínkové místo v rekonstruovaném vestibulu prezidia připravit nestihne. „Rekonstrukci hlavního vchodu plánujeme do konce ledna 2017,“ řekla Aktuálně.cz mluvčí prezidia Ivana Nguyenová.

Původní pamětní desku, se seznamem padlých od roku 1992, nemohla policie aktualizovat, i když na pomníčku bylo připravené volné místo pro další jména.

„Firma, která desku dodávala, již není aktivní, a zásah do díla je tak problematický,“ osvětlil dříve serveru Lidovky.cz problém mluvčí Schön. Dílo tak nyní zůstane v Muzeu Policie České republiky.

Na masivní desce ve vestibulu policejního prezidia, kterou denně míjely policejní špičky, bylo napsáno Nikdy nezapomeneme a zlatě vyryto 58 jmen. Poslední záznam je z 17. 11. 2009. „Až bude pietní místo zrealizováno, bude s tím veřejnost i média obeznámena,“ slibuje Nguyenová. Budova prezidia nyní podstupuje rozsáhlou rekonstrukci, která bude pokračovat i příští rok.

Problémů s pomníčkem si už všimly odbory a průtahy kritizují. „To, že policie neaktualizuje pamětní desku padlých kolegů, je ostuda. Naši zemřelí kolegové si zaslouží úctu stejným dílem. Policie se tím staví do velmi špatného světla, protože nejenže mnohdy nekvalitně řeší věci pro sloužící příslušníky, ale ani ti padlí jí zřejmě nestojí za adekvátní pozornost,“ reagoval předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.

„Je to projev neúcty,“ kritizuje průtahy předseda poslaneckého podvýboru pro policii Zdeněk Ondráček (KSČM), který vedení policie kritizuje i kvůli případu pobodaného policisty. „Na smrti posledního policisty má svůj díl viny právě vedení policie a její neschopnost zajistit odpovídající ochranné pomůcky. Obyčejná podkošilová vesta by dala mladému policistovi šanci útok přežít,“ tvrdí.

autor: Jakub Zelenka