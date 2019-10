Zeman by prezidentem volil Babiše. Zatím ale odmítá kandidovat, řekl

Prezident Miloš Zeman by volil současného premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by se rozhodl v příštích volbách kandidovat na prezidenta republiky. Ve čtvrtek Zeman označil za dobré potenciální kandidáty do voleb odborového předáka Josefa Středulu a šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého.

"Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat," řekl Zeman na dotaz, zda by podpořil současného premiéra v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Zeman s Babišem dobře vychází především od posledních sněmovních voleb, opozice jejich vztah často označuje za mocenský pakt. Babiš možnou kandidaturu na Hrad odmítl letos například v rozhovoru pro Blesk. Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat. V minulé přímé volbě Zeman porazil ve druhém kole někdejšího předsedu Akademie věd a současného senátora Jiřího Drahoše.