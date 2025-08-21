Babiš je tady pár dní, já 61 let. Stanjura odmítá výtky, že zaostává v kampani

Když skončila ve středu odpoledne dlouhá tisková konference premiéra Petra Fialy a dalších předních politiků koalice Spolu, většina z nich následně zmizela z dohledu novinářů. Výjimkou byl druhý muž ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura, který ještě další půlhodinku debatoval o aktuální politice a nakonec poskytl rozhovor České televizi.
Stanjura není politik, který by během čtyřletého vládnutí strávil hodně času mezi novináři, měl spíše pověst člověka, kterého není jednoduché dostihnout. Ale když už se to podaří, dokáže vášnivě debatovat, třeba o sestavování rozpočtu, přijetí či nepřijetí eura nebo o úmyslu Spolu zrušit ministerstvo pro místní rozvoj.
Aktuálně.cz při tomto setkání také zajímalo, jak Stanjura vidí jako jednička Spolu v Moravskoslezském kraji volební souboj s šéfem ANO Andrejem Babišem, ve kterém Babiš podle průzkumů jednoznačně vede.
Podle průzkumu STEM pro CNN Prima News Babiš v kraji dominuje, má podporu až 38 procent voličů. Koalice Spolu má jen 16 procent, dokonce jí dýchá na záda SPD s 15 procenty. Sever Moravy a Slezsko přitom patří mezi čtyři hlavní kraje, ve kterých se bude hodně rozhodovat o tom, kdo Česku od podzimu povládne.
V kraji převládají levicoví voliči
Ministr Stanjura na otázku, jestli nemá pocit, že ho Babiš v kampani válcuje a vysoko ho porazí, reagoval klidným hlasem.
"Já se často dívám na čísla. A ta dlouhodobě ukazují, že v našem kraji prostě převládají levicoví voliči. Když si vezmu v minulosti výsledky komunistů a ČSSD, tak dají skoro vždycky dohromady 60 procent a někdy i víc. A voliči se nezměnili, jenom je teď koncentroval Andrej Babiš," tvrdí Stanjura.
Podle svých slov počítá v kraji s porážkou, která bude podobná jako v roce 2021, kdy ANO získalo přes 33 procent hlasů a Spolu přes 20 procent. "Letos můžeme dopadnout úplně stejně. Poctivě říkám, že v našem kraji nevyhrajeme. Nevyhráli jsme tam nikdy. Nebudu ani letos říkat, že tam vyhrajeme, člověk nesmí být směšný," sdělil Aktuálně.cz.
Dodal, že chce, aby Spolu alespoň obhájila výsledek z roku 2021. "Chtěli bychom získat něco nad 20 procent. To je realistický pohled," dodal.
Babiš je více vidět na sociálních sítích
Stanjura zároveň reagoval na připomínku, že Babiš je na sociálních sítích v kraji vidět mnohem častěji než on. "Že se tolik nefotím na sociální sítě? To se nefotím. Nejsem ten typ politika, který když jde nakupovat, tak se vyfotí s košíkem. Nebo když jdu na basket, který miluju," říká lídr Spolu.
"Mně to není vlastní, politik má být autentický. Jiní tam jsou jenom pro tu fotku. A voliči nejsou hloupí, oni to poznají," dodává.
Stanjura se také vrátil k fotce Babiše z fotbalového stadionu, kde dal najevo, že fandí Baníku Ostrava. "Když někdo fandí fotbalovému klubu, chodí tam dvacet let a vyfotí se jako politik, tak je to přirozené. Ale když je Babiš teď fanoušek Baníku, předtím, když tady nekandidoval, tak se vydával za fanouška Sparty, tak je to přece směšné. Nikdo tomu neuvěří," je přesvědčený Stanjura.
Každý den už 61 let
Stanjura nicméně připustil, že občas naráží na výhrady místních, kteří mu vyčítají, že není vidět zdaleka tolik jako Babiš. "Lidé mi říkají: Babiš tu byl na rozdíl od vás už 31 dní. A já na to lidem řekl: 'Já jsem tady 61 let, každý den,'" přiblížil debatu.
Argumentoval třeba tím, že Babiš jako opoziční politik má na kampaň mnohem více času než člen vlády. "Přece nemůžeme zavřít Úřad vlády a říct: Vláda teď nebude tři měsíce pracovat, protože bude dělat kampaň. Za to byste nás, novináři, roznesli. A naše země si to ani nezaslouží," končil debatu na toto téma.
Navzdory tomu, co říkal, je ale zřejmé, že Stanjura v posledních dnech dává na sítích najevo, že se do kampaně pustil naplno. Pomáhají mu v tom i mladší členové ODS. Například poslanec Jiří Havránek začal vysílat na internetu rozhovory, které nazval "Řekni to Stanjurovi!". Další mladý člen Dominik Kolder zve pro změnu na besedu se Stanjurou do Poruby.
A sám ministr, který na sociálních sítích moc nepromlouvá, v tomto případě zve na debatu osobně. "Ať se nás ptají na cokoliv! My jsme připraveni!" oznamuje po vzoru youtuberů.