Politika

"Mám se hezky, ale končím." Maláčová byla i Babišovou ministryní, dostala přezdívku

Vojtěch Ruda ČTK Vojtěch Ruda, ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Končící předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová na sociálních sítích oznámila svůj odchod z vrcholné politiky. Bývalá ministryně práce se připravuje na sjezd strany 22. listopadu, kde chce předat povinnosti svému nástupci. Celé užší vedení strany má v plánu odstoupit.
Meeting hnutí Stačilo
Jana Maláčová, ministryně práce, MPSV
Parlamentní volby 2021, Poslanecká sněmovna, volební štáb ČSSD, HN, 9.10.2021, Praha
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová, ministryně práce, ČSSD Zobrazit 8 fotografií

"Děkuji všem za vaše zprávy a slova podpory. Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuji se rodině… Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností," napsala Jana Maláčová (44 let) na svém účtu na Instagramu 

Oznámení přichází zhruba měsíc od sněmovních voleb, v nichž se někteří členové SOCDEM včetně Maláčové objevili na kandidátce hnutí Stačilo!, jehož celostátní lídryní byla šéfka komunistů Kateřina Konečná. Stačilo! ve volbách neuspělo, získalo méně než 5 procent hlasů, což je hranice pro vstup do sněmovny.  

Sjezd sociálních demokratů se uskuteční 22. listopadu online. Odstoupit na něm má z vedení strany celé užší předsednictvo, kam vedle Maláčové patří také například někdejší ministr zahraničí či kultury Lubomír Zaorálek.

Maláčová je členkou SOCDEM (dříve ČSSD) od června 2008. Mezi lety 2018-2021 byla ministryní práce a sociálních věcí ve vládě Andreje Babiše (ANO). Ve vládě prosadila mimo jiné zvýšení minimální mzdy, navýšení rodičovského příspěvku, zavedení náhradního výživného a zrušení karenční doby u nemocenské. Během pandemie se podílela na programech na podporu zaměstnanosti, například Antivirus, a na zavedení příspěvku zaměstnancům v karanténě.

Jako ministryně se také snažila o prosazení změny důchodového systému, žádnou ze tří variant reformy ale nakonec vláda i kvůli covidové pandemii neschválila.

Přezdívka "Venezuela"

Ve funkci ministryně práce a sociálních věcí patřila Maláčová k nejvýraznějším sociálnědemokratických ministrům koaliční vlády Andreje Babiše (ANO). Pro své mnohé návrhy na zvyšování státních příspěvků na sociální, důchodové či mzdové výdaje ji kritizovala pravicová opozice i řada odborníků. Podle médií si tehdy Maláčová od pravicových politiků za rozhazovačnost vysloužila přezdívku "Venezuela", která odkazuje na bankrotující jihoamerickou zemi s autoritářským režimem. Týdeníku Reflex k tomu v roce 2020 řekla, že přezdívka jí nevadí, ale vadí jí, že se "pravice nedokáže vyrovnat s tím, že levice je přirozenou součástí politického spektra".

V říjnu 2021 oznámila po neúspěšných volbách záměr kandidovat na předsedkyni ČSSD. Na sjezdu ji však ve volbě porazil Michal Šmarda. Ve stranických volbách uspěla až v říjnu 2024, kdy se stala historicky první ženou v čele sociální demokracie.

Po vlně spekulací kvůli svému vzhledu v květnu 2025 oznámila, že trpí onkologickým onemocněním, které jí bylo diagnostikováno v lednu téhož roku, a že na veřejnosti nosila paruku.

 
domácí politika Aktuálně.cz Obsah Jana Maláčová Socdem (Sociální demokracie, ČSSD) sociální demokracie Volby do sněmovny 2025 Přehled zpráv

