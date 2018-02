Babiš: Na stole je jen vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů. Ze schůzky s Hamáčkem mám dobrý pocit

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Noví šéfové sociální demokracie poprvé oficiálně jednali s premiérem Andrejem Babišem o nové vládě. Nechtějí v ní SPD ani samotného Babiše.

Praha - Sociální demokraté poprvé od zvolení svého nového vedení předložili premiérovi Andreji Babišovi podmínky, za kterých jsou ochotní s jeho hnutím ANO spolupracovat na společné vládě. To nejtřaskavější téma - odchod samotného Babiše ze Strakovy akademie - však odložili na příště. Společný kabinet přitom může ztroskotat právě na tom, že velká část členské základny ČSSD Babiše na pozici ministerského předsedy nechce.

"Diskuse se vedla hlavně o programových věcech. Identifikovali jsme devět okruhů, o kterých jsme ochotní jednat. Naši experti zpracují materiály, které se týkají jednotlivých okruhů jako oponenturu k programovému prohlášení vlády," řekl nový předseda ČSSD Jan Hamáček. Programové detaily probere s ANO na další schůzce příští týden.

Po dnešním jednání s @AndrejBabis: dokážeme spolu mluvit. Nejdřív budeme jednat o programu, pak až o personáliích. @CSSD bude svůj program prosazovat buď ve vládě nebo v opozici. Nadále ale platí, že pokud se na něčem dohodneme, konečné slovo budou mít všichni členové soc.dem. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 21, 2018

Babiš po jednání se sociálními demokraty označil kabinet hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM za "jedinou variantou na stole". Předseda ODS Petr Fiala, s nímž Babiš týž den debatoval o zahraniční politice, vládu s ANO i toleranci menšinové vlády ANO podle premiéra opět odmítl.

"Mám dobrý pocit z jednání. Proběhlo v normální atmosféře," komentoval Babiš vůbec první schůzku s novým vedením sociální demokracie. Detailnější debaty o programu by podle Babiše mohly zahájit expertní týmy ANO a ČSSD po příští středě. Na tento den se plánuje další schůzka vedení hnutí ANO a sociální demokracie.

Jenže sociální demokraté stále považují účast trestně stíhaného politika ve vládě, za "zásadní problém". To se týká přímo šéfa ANO, kterého policie podezírá z padesátimilionového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Babiš se však postu premiéra vzdát nehodlá. "Až do smrti, bude to stále stejné" odpověděl premiér na otázku Aktuálně.cz, zda bude hnutí ANO nadále trvat na tom, že on je jediným kandidátem na premiéra.

"Protože jsme řekli, že jediný kandidát hnutí na premiéra jsem já," vysvětloval novinářům, proč neustoupí podmínce, kterou mu dali nejen sociální demokraté, ale také Starostové a lidovci. S těmito stranami by přitom ANO mohlo vytvořit vládu a nemuselo by se opírat o podporu komunistů či hnutí SPD, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) označil za "fašistické".

Hamáček ani nově zvolený první místopředseda ČSSD Jiří Zimola Babiše jen informovali o tomto personálním požadavku. "Neřešili jsme žádné personálie," řekl Hamáček. Debatu na toto problematické téma chce zahájit až poté, co se dohodnou na společném programu.

Ani hledání shody na tom, co by měla společná vláda prosadit, přitom nebude snadné. Například na daně mají zástupci ČSSD i ANO rozdílné názory. Babišovo hnutí by je chtělo spíše snižovat, zatímco sociální demokraté hovoří o zavedení sektorové a progresivní daně.

"ČSSD je strana, která se chce zaměřit na výdaje i příjmy státního rozpočtu. Poslanci dnes předložili zákon, který zavádí proplácení prvních tří dnů nemocenské. A chceme zabránit privatizaci veřejných služeb nebo zvýšení spoluúčasti pacientů," uvedl některé příklady z programu Hamáček.

Až do smrti.... Tak nyní odpověděl Andrej Babiš na otázku https://t.co/INAuKZBfAs, HN a https://t.co/TxWhgLvBj0, zda hnutí ANO bude nadále trvat na tom, ze on je jeho jediným kandidátem na premiéra... pic.twitter.com/EL6c6nbbZn — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 21, 2018

"Jsem rád, že jsme si nezavřeli vrátka k dalšímu jednání," doplnil k jednání s Babišem první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, který Hamáčka doprovázel.

ČSSD stojí o přímou účast i v menšinovém kabinetu s ANO. Takovou vládu by však podle Hamáčka nesmělo podporovat hnutí SPD Tomia Okamury.