Zeman by chtěl vládu s důvěrou do letních prázdnin, řekl Filip po jednání na Hradě

Filip zdůraznil, že v některých bodech jednání o druhé Babišově vládě příliš nepokročila.

Praha - Prezident Miloš Zeman by si přál, aby nová vláda získala důvěru do letních prázdnin. Novinářům to dnes po schůzkách s hlavou státu řekli předseda KSČM Vojtěch Filip a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Filip informoval Zemana o tom, jak postupují vyjednávání o případné podpoře druhé vlády Andreje Babiše (ANO).

Zdůraznil, že v některých bodech jednání příliš nepokročila. Za nejspornější otázku označil rozdílné názory na zahraniční politiku. Zeman podle něho neradil, jak mají komunisté dál postupovat. Případné rady jim chce sdělit na dubnovém sjezdu, kde přednese projev.

Okamura, kteřý přijel za Zemanem po Filipovi, novinářům po jednání potvrdil, že prezident si představuje ustavení vlády s důvěrou před prázdninami. "My si myslíme, že by to mohlo být i dříve, (předseda ANO) Andrej Babiš už tu 101 ve Sněmovně má," uvedl.

Záleží podle něj na tom, nakolik bude Babiš ochoten hledat s ostatními stranami kompromisy. ANO v posledních týdnech o programu s SPD jednalo, Babiš nicméně opakovaně uvedl, že dává přednost spolupráci s ostatními stranami. ANO nechce přistoupit na návrh SPD, aby bylo možné hlasovat v referendu o zahraničněpolitických otázkách, tedy i vystoupení z EU.

Okamura uvedl, že při hlasování o důvěře druhé Babišově vládě poslanci SPD určitě neodejdou ze sálu, vládu jsou ochotni podpořit, pokud slíbí, že naplní jejich program. Zeman podle předsedy SPD mluvil o konkrétní formě, jak by mohla příští vláda vypadat, podrobnosti ale Okamura nesdělil. Neuvedl ani, zda by on osobně preferoval variantu přímé účasti SPD ve vládě, nebo pouze její podporu ve sněmovně.

Filip uvedl, že prezident nedával žádná doporučení, jak mají komunisté dál postupovat nebo jaký formát vlády si představuje. Zeman přijede na sjezd KSČM, který bude 21. dubna v Nymburku. Zeman tam vystoupí s projevem a podle Filipa tam případně doporučení dá, pokud ještě vláda v té době nebude známá. "Netlačil na nás a varianty vyjednávání nechal plně na politických stranách," řekl Filip. Zároveň ale dodal, že by si Zeman přál, aby strany byly při jednáních aktivní a aby země v létě měla vládu s důvěrou.

Vyjádření Tomia Okamury po jednání s prezidentem