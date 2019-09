Policie prověřuje, zda Synthesia z Agrofertu zapojila malou firmu, aby získala dotaci

Michal Neuvirth smlouvu v Torontu nezískal a v příští sezoně NHL branku hokejistů Maple Leafs hájit nebude. Slavný kanadský klub dnes oznámil, že s jednatřicetiletým českým gólmanem zkušební kontrakt ukončil.

Neuvirth se dohodl na zkoušce v Torontu v červenci a věřil, že by si v kempu mohl vybojovat místo dvojky za dánskou jedničkou Frederikem Andersenem. Jeho snahu o prosazení do kádru pro příští ročník nicméně komplikovaly nespecifikované zdravotní problémy. Kvůli nim Neuvirth odchytal v přípravě za Maple Leafs jen sobotních 40 minut proti Buffalu, v nichž dvakrát inkasoval. K pondělnímu duelu do Montrealu už rodák z Ústí nad Labem necestoval.

Neuvirthovi vypršela na konci minulé sezony dvouletá smlouva na pět milionů dolarů s Philadelphií, v jejímž dresu i kvůli zdravotním potížím zasáhl v uplynulém ročníku jen do sedmi zápasů. V létě se připravoval s pražskou Spartou, za niž nastupoval v době výluky v NHL v sezoně 2012/13.