"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

Novináře o tom informoval Půta. Obvinění odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat. Hejtman o situaci dnes ráno informoval zastupitelský klub SLK a ostatní kluby. O svém dalším postupu chce informovat nejpozději před úterním jednáním krajského zastupitelstva.
Obvinění podle Půty navazuje na akci policie, kdy mu loni v dubnu zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem.
"Následně jsem podal vysvětlení k mé účasti na přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a ohledně mé údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele Diama, za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek," doplnil hejtman.
Skutečnost je podle něj opačná. "Činil jsem kroky, aby ředitel Diama zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí. Text obvinění nyní studují mí právníci, ale rozhodně proti němu podáme stížnost, protože ho považujeme za nesmyslné. Konkrétnější být nemohu, mám povinnost mlčenlivosti," dodal Půta.
Liberecká korupční kauza je rozdělená na tři části, podle dostupných informací policie už dřív obvinila deset lidí - politiky, úředníky a podnikatele. První dvě větve se týkají zejména Liberce. V první, která je spojená se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací, je obviněno šest lidí - úředníků a podnikatelů.
Ve druhé větvi policie podezírá dva bývalé náměstky primátora Liberce z toho, že zneužili svou funkci k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice. Obviněni jsou bývalí náměstci Petr Židek (býv ODS) a Jiří Šolc (zvolen za ANO) a dva podnikatelé, všichni vinu odmítají.
Ve třetí větvi, v níž vypovídal loni v dubnu i hejtman Půta, zatím státní zastupitelství nepotvrdilo, že by byl někdo obviněn. Dosud uvádělo, že v této věci nelze podat žádné podrobnější informace. Aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.
Obvinění, které Půta obdržel ve středu, podle něj podepsal tentýž policista, který ho obvinil z braní úplatků v případu kostela sv. Máří Magdalény.
Půta dnes ráno o aktuální situaci informoval klub SLK a předsedy ostatních zastupitelských klubů. "O tom, jak budu dále postupovat, jsem se ještě nerozhodl. Situaci musím probrat nejen s kolegy politiky, ale také v rodině, se svými nejbližšími spolupracovníky i se svými právníky," uvedl hejtman s tím, že o dalším postupu bude informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října.
Liberecký hejtman figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných lidí včetně Půty a také čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun, na místě se odvolal.