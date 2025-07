Co s Ještědem? Osud vysílače se vznáší v mlze, hledají se stovky milionů

Jde o jednu z nejznámějších českých staveb a ikonu celého Liberecka. Už dlouho ale není jasné, co s vysílačem na Ještědu z roku 1973 bude dál. České radiokomunikace, současný majitel, jej chtějí prodat, hejtmanství ale dosud velmi nákladný obchod neschválilo. Čas mezitím ubíhá a jeho stopy jsou na více než půlstoletí staré stavbě stále viditelnější. Ve hře je tak i prodej do soukromých rukou.

Zatímco jeho žena s dcerou si dávají nanuk u stánku, muž z Německa běhá s fotoaparátem z jednoho místa na druhé a neskrývá své nadšení. "Viděl jsem to zatím jen z dálky nebo v televizi, ale naživo je to neskutečné. Skoro žádné úpravy, většina prvků je tu ještě originálních ze sedmdesátých let," popisuje s úsměvem na rtech, když si jedním okem zaměřuje hledáček kompaktu na mohutné vchodové dveře do restaurace.

Co u jednoho vzbuzuje obdiv, nad tím starší manželský pár z Mladé Boleslavi nevěřícně kroutí hlavou. "Je vidět, že by si to zasloužilo nějakou opravu, vždyť se na to podívejte," projíždí žena prstem po betonovém soklu schodiště, v němž jsou světlé stopy po prosakující vodě.

A viditelných otisků dlouhé historie v bezprostředním okolí oceňovaného vysílače je skutečně mnoho. Ať už jde o rezavějící svodidla, uvolněné kameny v dlažbě, či drolící se betonové sloupky.

"Budova na Ještědu byla dostavěna před 52 lety. Její jednotlivé části prochází pravidelnou údržbou s dílčími rekonstrukcemi tak, aby byly zachovány všechny tři klíčové funkce Ještědu: zaprvé vysílací a telekomunikační, zadruhé restaurační a zatřetí hotelová," vypočítává Anna Tůmová, mluvčí Českých radiokomunikací.

"Objekt ani technologie na Ještědu nejsou ve špatném technickém stavu. V budoucnu však bude potřeba provést celkovou rekonstrukci budovy," dodává.

Vysílač na Ještědu Horský hotel a televizní vysílač Ještěd slouží veřejnosti od 9. července 1973.

Jeho autor architekt Karel Hubáček získal za projekt využívající moderní technologie v roce 1969 mezinárodní Perretovu cenu.

Stříbrný hyperboloid s výškou 93 metrů a s páteří ze železobetonového jádra v sobě jedinečným způsobem spojuje vysílač, hotel i restauraci s unikátním výhledem do širokého okolí.

Objekt je památkově chráněn. V květnu roku 2007 byl podán návrh na zařazení horského hotelu a vysílače na seznam světového dědictví UNESCO. Zdroj: Liberecký kraj

Byť je horský hotel s vysílačem v majetku Českých radiokomunikací už od roku 2000, kdy si jej po zpackané privatizace koupily za 80 milionů korun v konkurzu, v posledních měsících se stále citelněji projevuje zájem komunikační společnosti se vzácné a památkově chráněné stavby zbavit.

Tím, kdo by se měl ideálně stát novým majitelem památkově chráněného ještědského vysílače, je Liberecký kraj. Jenže tato vize zatím spíše troskotá.

Nákup a rekonstrukce. To jsou stovky milionů

Dlužno připomenout, že po roce 2000 se objevilo už několik pokusů, kdy se České radiokomunikace snažily ceněnou stavbu architekta Karla Hubáčka odprodat do rukou kraje. Před sedmnácti lety jej společnost nabídla hejtmanství za 75 milionů korun. Tehdy ale obchod nedopadl, protože kraj nakonec peníze využil jinak.

A případný prodej podle řady odborných hlasů komplikuje i velmi výrazná suma, kterou by nový majitel musel investovat do rekonstrukce stavby. Už v roce 2011 se mluvilo o nutné renovaci, jež si měla v tehdejších cenách a s ohledem na tehdejší stav vyžádat zhruba 400 milionů korun.

Kolik současného majitele nyní stojí roční údržba vysílače, nechtěla mluvčí radiokomunikací prozradit. "Informace o nákladech za provoz a údržbu jednotlivých vysílacích objektů neuveřejňujeme," uvedla Tůmová.

"Informovat budeme posléze"

A nejasné zůstává i to, kolik by měl nyní Liberecký kraj platit za samotné pořízení vzácné stavby ve tvaru hyperboloidu. V roce 2008 činila nabízená cena 75 milionů korun. Dnešní hodnotu stavby ovšem mluvčí rovněž nechtěla konkretizovat.

"Je vyhotoveno několik znaleckých posudků, v současné době se dokončuje další, který zohledňuje předběžně dohodnuté budoucí parametry prodeje Ještědu," oznamuje jen mluvčí.

Když se reportér deníku Aktuálně.cz ptal u auditorské společnosti Deloitte CZ, jež ocenění připravuje, zda může zveřejnit některé detaily, nepochodil ani u ní. "Bohužel nemůžeme poskytovat informace o konkrétních zakázkách," reagoval Erik Bartoš, mluvčí auditorů.

A sdílnější nebyl ani samotný Liberecký kraj. Ten si nechal také zpracovat cenový posudek. "S ohledem na to, že se s konkrétními výsledky musí nejprve seznámit krajští zastupitelé, budeme o podrobnostech informovat posléze," prohlásil Filip Trdla, mluvčí hejtmanství.

Zájem ze strany soukromé společnosti

Že se záměr Českých radiokomunikací na odprodej vysílače opět komplikuje, dokládá i zpoždění v projednávání. Podle dřívějších informací měli liberečtí krajští zastupitelé věc prodiskutovat na červnovém zastupitelstvu. Tam se ale nakonec tento bod nedostal. Podle mluvčího Trdly proto, že jednání s majiteli ještě pokračují. Nový termín je nyní stanovený na srpen.

"S ohledem na komplexnost Ještědu, který je jak technologickým objektem, tak stavbou zajišťující hotelové a restaurační služby, trvají jednání déle, než jsme předpokládali," zdůvodňuje zpoždění Anna Tůmová z Českých radiokomunikací.

A i když tvrdí, že prodej do majetku Libereckého kraje je pro firmu preferovaným řešením, registruje prý i "indikativní zájem ze strany soukromé společnosti". O koho konkrétně jde, Tůmová neupřesnila.

Z dostupných informací je zřejmé, že pokud záměr s krajem ztroskotá, bude to především kvůli finanční náročnosti. Samotné hejtmanství by nákup a následná rekonstrukce za stovky milionů extrémně zatížila, město Liberec už dříve oznámilo, že ani ono nemůže kraji s investicí citelně pomoct.

Proto se už před několika měsíci objevil záměr požádat o dotaci stát. Jenže jak zjistil reportér deníku Aktuálně.cz ve Strakově akademii, nic konkrétního není na stole. "Předsedu vlády o obecném záměru informoval hejtman Libereckého kraje pan Půta, žádná detailní jednaní o statní účasti nebo o konkrétních částkách ale neproběhla," uvedla Lucie Ješátková, mluvčí české vlády.

Od tří odpoledne už jen pro ubytované

A právě nyní, na začátku letních prázdnin, je dobře zřejmé, jak oblíbeným turistickým cílem 1012 metrů vysoký Ještěd díky vysílači je. Někteří návštěvníci sem během úterního dopoledne přijíždějí třeba jen na oběd do vyhlídkové restaurace.

"Tady se může parkovat jen do tří odpoledne, pak už pouštíme jen motorky nebo auta s lidmi, kteří u nás mají zaplacené ubytování," popisuje brigádník hlídající parkoviště v kilometrové výšce.

Jak to bude fungovat dál a jestli jednou znovuožije i kabinová lanovka, která se definitivně zastavila po tragickém pádu na podzim 2021, ukáže právě probíhající jednání.

"Oživit by to tu mohl nový vlastník, nějaký impulz zvenčí, stejně tak zápis na seznam UNESCO by Ještědu pomohl," myslí si starší turistka z Liberce, která prý na horu vyráží několikrát do roka. "Jen to asi bude stát hodně peněz," ví stejně jako krajští úředníci.

