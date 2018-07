Policie chce vyhostit anarchistu Ševcova. Všechny rozsudky byly zrušené, zlobí se jeho právník

Ruský student a anarchista Igor Ševcov má být vyhoštěn z Česka. Policie o tom rozhodla před dvěma týdny a argumentuje mimo jiné tím, že byl před časem odsouzen za natáčení sprejerství. "Policie má přitom mé vyjádření, že můj klient je čistý a všechny rozsudky byly zrušené. A nevzala to na zřetel," řekl Aktuálně.cz advokát Pavel Čižinský s tím, že podal proti vyhoštění odvolání.

Praha - Na konci července bude donucen k odjezdu z Česka ruský anarchista a student Igor Ševcov. O jeho vyhoštění na pět let rozhodla před dvěma týdny cizinecká policie v Praze. Proti rozhodnutí se Ševcov odvolal.

Policii k jeho vyhoštění vede několik důvodů: Ševcov nemá v Česku od února povolení k pobytu a v minulosti byl odsouzen za to, že natáčel sprejování hesel na zeď ruzyňské věznice.

"Správní orgán spatřuje závažné narušení veřejného pořádku zejména ve skutečnosti, že cizinec naplnil skutkovou podstatu trestného činu poškození cizí věci formou účastenství, za což byl odsouzen Vrchním soudem v Praze," píše se v rozhodnutí o vyhoštění, které má on-line deník Aktuálně.cz k dispozici.

Vrchní soud Ševcovovi tehdy v rozsudku zakázal vstup na sportovní, kulturní a jiné společenské akce na tři roky.

Zvláštní ovšem je, že policie argumentuje rozsudkem, který o pár měsíců později zrušil Nejvyšší soud a ruského studenta se tím zastal. Soud vše následně předal Městskému úřadu v Praze 6, kde k natáčení sprejerství na zeď ruzyňské věznice došlo. Úřad vše znovu prošetřil a dospěl k závěru, že Ševcov se natáčením sprejování hesel nedopustil ani přestupku.

Policie to nijak nereflektovala. A to přesto, že ji na zrušení rozsudku upozornil Ševcovův advokát Pavel Čižinský. "Policie má mé vyjádření, že můj klient je čistý a všechny rozsudky byly zrušené. A nevzala to na zřetel," řekl Aktuálně.cz Čižinský s tím, že proti vyhoštění podali odvolání.

Policie, která o vyhoštění rozhodla, se k případu nechtěla vyjadřovat vzhledem k neveřejnému charakteru řízení. "Vyhoštění je všeobecně správním úkonem, kdy správní řízení je dle zákona celkově neveřejné," řekl redakci mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Není tedy jasné, proč se policie opírá o zrušený rozsudek.

Nebezpečný úřadům

Poslední důvod našla policie v rozhovoru, který Ševcov poskytl před rokem DVTV, kde podle policie doložil svůj záměr jednat proti zákonům země. V rozhovoru s Martinem Veselovským tehdy Ševcov prohlásil, že chce být nebezpečný pro "represivní instituce".

"… narušuje veřejný pořádek, jelikož vědomě porušuje právní předpisy republiky, a toto jednání navíc veřejně propaguje v médiích a potvrzuje, že tak jedná záměrně," zdůvodňuje policie v rozhodnutí.

Ševcovův advokát policejní argumentaci odmítá. "Je to absurdní, takhle zdůvodnit vyhoštění. Navíc když to někdo řekl jen takhle do médií. Pokud úřady někoho nespravedlivě pronásledují, tak je pro mě pochopitelné, že chce být pro ty dané instituce nebezpečný," dodal Čižinský, který věří, že Ševcov vyhoštěn nebude.

Anarchista se však ani vrátit nechce, protože může být kvůli svému politickému smýšlení v domovském Rusku pronásledován a perzekvován. Proti jeho vyhoštění se už v minulosti postavily osobnosti jako filozof Jan Sokol a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Ruský student byl kromě obvinění z natáčení sprejování před třemi lety zatčen a následně obviněn z útoku zápalnými lahvemi na dům tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického. Soudy mu ale nakonec žádný trestný čin neprokázaly. Jediným důkazem byla pachová stopa na jedné z lahví.

Ministerstvo spravedlnosti se loni v létě Ševcovovi omluvilo za to, že byl stíhán a tři měsíce držen ve vazbě. Kromě toho dostal odškodné ve výši 359 608 korun. "Ministerstvo spravedlnosti vyslovuje omluvu za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení," napsal úřad loni v červnu.