Podnikatelé a akademici lákají Teslu do Ústí. Jednání o továrně se rozbíhají, tvrdí šéf Liftaga

Skupina podnikatelů a akademiků se snaží do Ústeckého kraje dostat supermoderní továrnu na baterie pro automobily Tesla. Jedním z iniciátorů akce je majitel firmy Liftago Martin Hausenblas. Ten tvrdí, že se o přilákání firmy vizionáře Elona Muska snaží i agentura CzechInvest. Lákavé pro Teslu by mohly být především zásoby lithia, které jsou největší v Evropě.

Praha - V Ústeckém kraji proběhla schůzka akademiků a podnikatelů s cílem dostat do regionu chystanou supermoderní továrnu automobilky Tesla. Jedním z hlavních iniciátorů je autor projektu Liftago Martin Hausenblas. Podle známého mecenáše není přilákání Tesly nereálný cíl. Na Cínovci se mimo jiné nachází velké množství vzácného lithia, které je klíčové pro výrobu baterií pro elektroauta.

Podle Hausenblase už se rozbíhají i konkrétní jednání. „Obsah není otevřený. Jedná zejména CzechInvest a také soukromí developeři,“ řekl Aktuálně.cz podnikatel. Jeho informaci však agentura nechce oficiálně potvrdit ani vyvrátit. „Jednání s potencionálními investory nemůžeme komentovat,“ řekla bez dalších podrobností mluvčí CzechInvestu Petra Menclová.

O krocích CzechInvestu má však informace i ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáš Siviček. „Zrealizovali jsme schůzku na regionální kanceláři CzechInvestu, abychom zjistili, jak můžeme pomoc realizaci této myšlenky. Později nám potvrdili, že je to velmi reálné,“ sdělil. Podle Hausenblase byli na schůzce i náměstek ústecké primátorky Jiří Madar či děkan dopravní fakulty ČVUT Miroslav Svítek.

Podle Hausenblase nahrává Ústí nad Labem řada faktorů. „Blízkost zdroje lithia na Cínovci. Existence vhodného pozemku v sousedství krajského města v dosahu Drážďan i Prahy, která je u dálnice D8,“ jmenuje výhody regionu. Od září má také v krajském městě ve spolupráci s univerzitami vzniknout coworkingové centrum NODE 5, které se zaměří na výzkum autonomních aut.

"Pokud by továrna Tesly vyrostla, bylo by to v regionu výborné pro zaměstnanost a samozřejmě by to pozdvihlo znalost České republiky mezi investory," uvádí publicista Patrik Zandl. Podle něj je pozitivní, že se podařilo do snah zatáhnout místní samosprávu a rovněž lidi, kteří pro Teslu skutečně hledají místa, kde by továrna mohla stát.

"Není ale zřejmé, co vlastně Tesla hledá a jaké jsou její interní podmínky," krotí očekávání Zandl. Podle něj to ale neznamená, že se o to nemá Česko pokoušet. "Rozhodně je to skvělý počin," dodal.

Největší ložisko v Evropě

Ložiska lithia v oblasti Cínovce v Krušných horách jsou největší v Evropě a tvoří až šest procent světových zásob. Jeho obsah v rudě je ale oproti jiným dolům ve světě menší. Podle České geologické služby je jinde dvakrát až čtyřikrát větší.

Průzkum v Krušných horách provádí už od roku 2010 společnost Geomet, jež provedla téměř dvacet vrtů. Podle odhadů Geometu je na Cínovci ruda, z níž se může získat přes pět milionů tun lithiového karbonátu, což je zpracovaná látka, s níž se poté obchoduje.

Geomet, který vlastní australská těžební společnost European Metals, se zaměřuje na hlubinnou těžbu. Zájem o lithium na Cínovci má ovšem i investiční fond ze skupiny RSJ Karla Janečka. Ta vlastní firmu Cínovecká deponie zaměřenou na získávání lithia z předchozí těžby rud.

„Předpokládáme, že se bude rozvíjet trh s elektromobily a dalšími produkty využívajícími aplikace lithia, a proto dojde k nárůstu spotřeby tohoto kovu,“ uvedla již dříve pro HN mluvčí komunikace RSJ Petra Krystiánová k důvodům, proč fond na Cínovci investoval.

Czechinvest se angažuje i v jiných "lithiových" projektech. V Ostravě se chystá otevřít závod firma A123 Systems, která vyvíjí a prodává lithium-iontové akumulátory pro elektromobily. Chystaný závod by mohl mít kapacitu až 600 tisíc baterií ročně.

Lithium má díky svým chemickým vlastnostem využití při výrobě elektrických baterií a článků. Oproti jiným kovům uchová až trojnásobné množství energie. Baterie na bázi lithia nyní obsahuje přibližně 90 procent notebooků a 60 procent mobilních telefonů. Využití má rovněž u elektromobilů, hybridních automobilů a při skladování energie.

