Fiala jde s Rakušanem na "protibabišovské pivo". Teď je jasno, ale je i jiný scénář

před 2 hodinami
V úterý večer se uskuteční schůzka lídrů koalice Spolu a hnutí STAN Petra Fialy a Víta Rakušana, kde se zavážou, že po volbách nepůjdou do vlády s hnutím ANO. Možná dorazí i předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Začíná horká fáze kampaně, ve které hlavně ODS a STAN usilují zčásti o podobné voliče. Podle expertů je tedy logické, že si nyní kolíkují hřiště.
"Soutěž mezi hnutím ANO a vládními stranami s Piráty je konstanta poslední dekády. Jsme před volbami a vládni strany soutěží o zčásti stejné voliče, kteří na 'kartu Andrej Babiš' většinou slyší - proto musí v podstatě držet stejný přístup odmítání spolupráce s ním. Není na tom nic překvapivého." Tak zní stručný komentář politologa Lubomíra Kopečka pro Aktuálně.cz k úterní schůzce, kterou inicioval Vít Rakušan.

Skoro to působí, jako když se před čtyřmi lety v reakci na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii lídři těchto stran zavázali k tomu, že po volbách nepůjdou do koalice s ANO, extremisty ani komunisty. Jenže letos je přece jen výchozí pozice jednotlivých aktérů opačná - zatímco minule skládal účty Andrej Babiš, letos to čeká Fialu s Rakušanem.

Navíc se po volbách může ukázat, že pokud nemá vzniknout vláda Andreje Babiše se stranami z vyloženého okraje české politiky - pravého i levého - jediná možnost bude nějaká forma jeho spolupráce s některou ze stávajících vládních stran. Jenomže v čase předvolební kampaně o tom žádná z vládních stran navenek nebude chtít mluvit ani v náznaku. Což lze také - jak potvrzuje v úvodu citovaný Kopeček - pochopit.

"Úterní schůzka je zcela určitě předvolebním tahem," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Aleš Michal. Především pro ODS a pro STAN se podle jeho slov jedná o takříkajíc vyčištění hřiště, na kterém se bude hrát v horké fázi předvolební kampaně. Michal v této souvislosti připomíná, že se právě někteří zástupci obou těchto stran totiž vzájemně ostřelují a obviňují z toho, že právě jejich konkurent půjde do vlády s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO.

"Tyto nepodložené spekulace nahrávají především Andreji Babišovi, protože odpovídají jednoduché poučce: oslab a rozhádej svého nepřítele," uvažuje Michal s tím, že při rozboru politické dynamiky musíme vycházet nejen ze současné situace jednotlivých stran, ale i z toho, co chtějí jejich voliči.

A tady - byť obšírněji - tvrdí něco podobného jako Lubomír Kopeček: "Česká společnost je silně polarizovaná a nejvíce polarizující osobností je právě Andrej Babiš. Pořád je pro většinu společnosti nepřijatelný, což ovšem neznamená, že volby nevyhraje. Spolupráce s ním je ale problematická, a to jak pro voliče STAN, tak pro voliče ODS, respektive koalice Spolu."

Petr Fiala, Vít Rakušan ani Zdeněk Hřib podle Michala s hnutím ANO do koalice po volbách nepůjdou. Zároveň je podle něj ale dobré mít na mysli i varianty, kdy někdo ze současných předsedů odstoupí kvůli špatnému volebnímu výsledku. "Další vývoj pak bude záviset striktně na síle každé strany po volbách," míní politolog.

Jako příklad uvádí třeba hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu z ODS. "Ten by se spolupráci s Babišem po volbách nebránil, zároveň je však jeho role ve straně slabá. U STAN upřímně ani nevidím žádného silného přímého konkurenta Víta Rakušana. Zatím jsem tedy na straně těch, kteří věří lídrům vládních stran i Pirátům, že mají skutečnou vůli s Babišem nevládnout," říká Michal.

Připomíná ale jednu zásadní historickou zkušenost. "Všichni na druhou stranu víme, že povolební situace vytváří zcela novou realitu. Ostatně, vzpomeňme si třeba na volební pat z roku 2006. Pokud se ocitneme v podobné situaci, tlak na účast současných vládních stran na vládě s vedoucí pozicí hnutí ANO vzroste," uzavírá politolog rozhovor pro Aktuálně.cz.

 
Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu Michala Bartoně a Martina Smolka

Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

