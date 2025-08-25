Domácí

Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan se v úterý sejdou u piva a veřejně slíbí, že po volbách nebudou spolupracovat s Andrejem Babišem. Podle Vratislava Dostála to připomíná někdejší výzvu Milionu chvilek pro demokracii, jenže tentokrát nejde o sílu občanské společnosti, ale spíš o volební kalkul. "Je to čistě kampaňový tah," říká Dostál v nové epizodě podcastu Politická šikana.
Politická šikana z 25. 8. | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček

Vít Rakušan sáhl po antibabišovské rétorice až ve chvíli, kdy se ukázalo, že kampaň STAN nezabírá. "STAN má řadu šikovných lidí, ale voliče to neoslovuje. Proto Rakušan přišel s tímhle nápadem, aby se dostal do titulků," poznamenal Radek Bartoníček. Rakušan tím popírá vlastní strategii "dobré kampaně", kterou STAN původně stavěl na pozitivním tónu a odmítání vymezování vůči konkurenci.

Brněnské problémy ODS

Kritika se ale netýká jen Rakušana. I kampaň koalice Spolu působí rozpačitě. "Čtyři roky vládli a teď chtějí jezdit po vesnicích a ptát se lidí, co od nich chtějí. To je absurdní. Mají přece ukazovat, co udělali, a říct, v čem budou pokračovat," říká Michaela Nováčková.

Otázky pak vyvolává i samotná schopnost premiéra Fialy řešit problémy ve vlastní straně. "Pokud se v Brně objeví kauza, která vrhá špatné světlo na ODS, je logické čekat, že předseda bude razantní. Jenže u Fialy si tím nikdo není jistý," konstatuje Radek Bartoníček.

Funguje antiBabiš?

Úterní schůzka bude fungovat spíše jako pokus přinutit naštvané voliče Spolu přijít k volbám a znovu je zvolit. "Chtějí jim říct: buď dáte hlas nám, nebo skončí země v rukou Babiše, Okamury a Konečné," shrnula Nováčková. Otázkou ale zůstává, zda podobná gesta stačí. "Slova o cestě na Západ jsou sice důležitá, ale voliči budou chtít vědět, co vláda skutečně udělala," říká Bartoníček.

Pokud vás zajímá, co je promarněná šance koalice Spolu, co se stalo na tiskové konferenci Spolu a proč Radek Bartoníček trvá na tom, že politika může být pořád ještě službou veřejnosti, poslechněte si novou epizodu podcastu Politická šikana.

 
