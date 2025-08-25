Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí

Vít Rakušan sáhl po antibabišovské rétorice až ve chvíli, kdy se ukázalo, že kampaň STAN nezabírá. "STAN má řadu šikovných lidí, ale voliče to neoslovuje. Proto Rakušan přišel s tímhle nápadem, aby se dostal do titulků," poznamenal Radek Bartoníček. Rakušan tím popírá vlastní strategii "dobré kampaně", kterou STAN původně stavěl na pozitivním tónu a odmítání vymezování vůči konkurenci.
Brněnské problémy ODS
Kritika se ale netýká jen Rakušana. I kampaň koalice Spolu působí rozpačitě. "Čtyři roky vládli a teď chtějí jezdit po vesnicích a ptát se lidí, co od nich chtějí. To je absurdní. Mají přece ukazovat, co udělali, a říct, v čem budou pokračovat," říká Michaela Nováčková.
Otázky pak vyvolává i samotná schopnost premiéra Fialy řešit problémy ve vlastní straně. "Pokud se v Brně objeví kauza, která vrhá špatné světlo na ODS, je logické čekat, že předseda bude razantní. Jenže u Fialy si tím nikdo není jistý," konstatuje Radek Bartoníček.
Funguje antiBabiš?
Úterní schůzka bude fungovat spíše jako pokus přinutit naštvané voliče Spolu přijít k volbám a znovu je zvolit. "Chtějí jim říct: buď dáte hlas nám, nebo skončí země v rukou Babiše, Okamury a Konečné," shrnula Nováčková. Otázkou ale zůstává, zda podobná gesta stačí. "Slova o cestě na Západ jsou sice důležitá, ale voliči budou chtít vědět, co vláda skutečně udělala," říká Bartoníček.
