Nový průzkum: Babiš s ANO potřebuje dva partnery, rýsuje se štika voleb

Volby

Domácí ČTK
Aktualizováno před 32 minutami
Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, hlasovalo by pro něj 29,3 procenta voličů. Druhé koaliční uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by volilo 20,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během předvolební kampaně.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během předvolební kampaně. | Foto: Reuters

ANO si oproti průzkumu, který televize zveřejnila ve čtvrtek, o více než procentní bod polepšilo, koalice Spolu půl procentního bodu ztratila.

ANO se ve volebních modelech, které STEM vytváří každý týden, dlouhodobě pohybovalo nad 30 procenty. Ve čtvrtečním průzkumu mělo nejhorší výsledek od ledna, kdy s nimi agentura začala. Nyní svůj zisk mírně zvýšilo, přes třicetiprocentní hranici se však nedostalo.

SPOLU se v posledních měsících pohybuje mezi zhruba 19 a 21 procenty.

Na třetím místě by nyní skončilo hnutí SPD se 13,4 procenta hlasů, hnutí STAN by dostalo 11,7 procenta. 

Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, které by volilo 10,1 procenta lidí - nad deset procent se letos dostali poprvé a zdá se, že se  nejslabší strana současné sněmovny - Piráti mají 4 poslance - může stát takzvanou štikou voleb.

Do dolní komory by těsně pronikli i Motoristé s 5,9 procenta hlasů a Stačilo! s 5,5 procenta.

Podle analytika STEM Martina Kratochvíla jsou volební kampaně stran a uskupení v závěru volebního období velmi intenzivní. "Existuje poměrně velká šance pro všechny politické síly, které se nacházejí nad pětiprocentní hranicí v těch současných modelech, že se díky té vysoké mobilizaci do sněmovny nakonec dostanou," uvedl.

Ve sněmovně by ANO získalo 66 mandátů, Spolu 44, SPD 27 křesel a STAN 24. Pirátů by v dolní komoře bylo 21, Motoristé mají deset mandátů a Stačilo! osm. K sestavení vlády a k tomu, aby v dolní komoře získala podporu je potřeba alespoň 101 hlasů. 

"Zájem o volby roste, ten současný model pracuje s účastí necelých 67 procent. To by dokonce překonalo tu účast z minulých voleb," uvedl Kratochvíl.

STEM dělal průzkum ve třech vlnách v období od 20. do 26. září. Zúčastnilo se ho více než 1400 respondentů.

Volební model agentury Kantar, který zveřejnila v sobotu Česká televize, přisoudil prvnímu hnutí ANO 33 procent hlasů, druhému SPOLU 19,5 procenta.

Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):

28. září 25. září 21. září

14. září

7. září

31. srpna

24. srpna

17. srpna

10. srpna

3. srpna

27. července

20. července

 13. července

ANO

29,3

28,0

30,9

31,3

30,7

31,2

32,7

32,5

31,1

31,5

32,9

31,5

30,9

Spolu

20,5

21,0

19,5

20,2

20,3

20,9

21,3

20,1

21,3

20,8

21,2

19,4

19,9

SPD

13,4

13,8

12,0

12,5

12,9

12,8

11,0

12,1

13,2

13,8

12,5

12,8

12,4

STAN

11,7

12,2

12,2

10,0

10,5

10,1

10,9

10,8

10,5

10,3

12,0

12,2

13,2

Piráti

10,1

9,8

9,3

10,0

9,2

8,9

8,5

9,2

8,1

8,3

7,6

8,1

8,0

Motoristé sobě

5,9

5,6

5,7

6,0

5,5

5,1

3,9

4,7

4,9

4,2

4,1

3,5

3,5

Stačilo!

5,5

5,5

7,7

7,4

7,4

6,5

7,0

7,1

8,0

7,5

7,2

7,4

6,3

Přísaha

3,2

3,4

2,0

2,2

2,9

3,4

3,3

2,4

2,2

2,8

1,9

2,0

2,2

 
