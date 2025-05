Koupit byt, nebo počkat? Jsme uprostřed realitní mánie, říká obchodník s nemovitostmi

Nominálně by z logiky věci mělo v době inflace všechno neustále zdražovat, konstatuje obchodník s nemovitostmi Marek Cifr. "Jsme nicméně v tržní ekonomice, kde o všem rozhoduje nabídka a poptávka. A v tuhle chvíli jsme uprostřed realitní mánie."

O ceně nemovitostí podle hosta Matyáše Zrna rozhodují lidé, kteří mají peníze a také to, kolik jsou ochotní za nemovitost utratit. "Když se díváme na grafy z posledních deseti let - jak se vyvíjí rozdíl mezi kupní silou a cenou nemovitostí - tak si myslím, že narážíme na nějaké pásmo, kde už se bude lámat chleba."

Cifr upozorňuje, že v Praze nebo Brně přibývá lidí s vyššími příjmy, kteří si nemohou dovolit koupit nemovitost. Aktuální trh táhnou primárně investoři, vysvětluje. Dodává ale, že jim klesá reálný výnos.

Nájmy totiž rostou daleko pomaleji, než cena nemovitostí. Takže pokud investoři před pěti až sedmi lety kupovali byt s návratností investice patnáct let, dnes je to už čtyřicet let, upozorňuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:53 Kdy se rozhodl stát nákupčím nemovitostí? Jak velký je jeho byznys? Jak se bude realitní trh vyvíjet? Mělo by se nyní s nákupem nemovitosti spíš spěchat nebo počkat?

04:53-10:26 Na co by si měl dát člověk největší pozor, když kupuje byt? Je potřeba být při obchodování s nemovitostmi tak trochu psycholog? Vytváří média umělou realitní vlnu?

10:26-18:03 Kdo může za to, že je nedostatek bytů? Vyřešilo by problém zrychlení stavebního řízení? Co udělá s trhem stárnutí populace? Rostou ceny kontinuálně kromě Prahy i v dalších evropských velkoměstech?

18:03-21:28 Jaký dopad měla úroková sazba? Jací jsou doopravdy developeři? Jak dlouho průměrně trvá získat všechna potřebná povolení na výstavbu bytového domu?

21:28-27:52 Jaké má nejbizarnější zážitky s nájemníky? Jak funguje vymáhání nájemného? Jaké triky používají prodejci nemovitostí?