Váhající budou nakonec volit jako vždycky: skrze vlastní peněženku, soudí politolog

Proč hrají Andrej Babiš (ANO) i Tomio Okamura (SPD) na jistotu, jak působí Petr Fiala (ODS) a která ze stran přinesla aspoň nějaký moment překvapení? "Možná jsme už otupělí a z letargie by nás probudil jen nějaký nečekaný spektákl," říká politolog a odborník na politický marketing Otto Eibl o první fázi kampaně jednotlivých stran před podzimními volbami do sněmovny.

Krátce poté, co prezident Petr Pavel vyhlásil termín sněmovních voleb, zahájily všechny politické strany své kampaně. Můj základní dojem je, že pouze recyklují, co dělaly už dříve…

Může to tak být. Ale proč měnit něco, co fungovalo a očividně funguje dál? Navíc se vyměnila výchozí pozice a některé strany jsou v tom, co dělají, možná o něco uvěřitelnější. Plus by asi bylo naivní očekávat, že s každými volbami se odehraje marketingová revoluce…

Přesto: Andrej Babiš a jeho hnutí ANO vsadili na krátkou paměť voličů a za jedno z hesel si zvolili "Za Babiše bylo líp". V různých variacích pak upozorňují na to, o kolik stouply ceny. Bude to stačit?

Je příliš brzy soudit, jak se kampaň bude vyvíjet dál. Jde ale o jednoduchou komunikaci s jasným sdělením, kterému je snadné porozumět. Navíc lidé mají tendenci používat pro posuzování světa kolem sebe nejrůznější kotvy - a cena různých komodit takovou kotvou může být.

Každý ví, kolik zaplatil - například za máslo - před lety a ví, kolik platí dnes. A vidí také, že cena vzrostla. Ale ne vždy si současně uvědomí, že se změnil i jejich příjem. Ostatně něco podobného dělají i strany Spolu či SPD… Jinými slovy: stále platí, že voliči posuzují své štěstí a spokojenost skrz vlastní peněženku.

Vsadí podle vás Babiš ještě na nějaký moment překvapení, nebo bude celá jeho kampaň v podobném duchu jako doteď? Mám z něj dojem, jako kdyby mu ubývaly síly, razance a tah "na bránu"…

Když tolik vedete v průzkumech a narážíte zřejmě na vlastní limit, proč se tavit, navíc tolik měsíců před volbami. Myslím si ale, že u Babiše se řeší obava z toho, že náskok, který stále ještě mají, může některé voliče ukolébat v pocitu vítězství, což by mohlo vést k tomu, že k volbám nepřijdou.

Nebo třeba budou volit někoho jiného, aby sněmovna byla pestřejší. A pokud síly chybí Babišovi, nechybí Aleně Schillerové a Karlu Havlíčkovi. Většina komunikace je navíc celkem vyhrocená a negativní, což může být preventivní opatření, které udržuje cílové skupiny mobilizované a aktivizované.

Opakování kampaně z voleb před čtyřmi lety vidíme i u SPD. Tomio Okamura a jeho věrní objíždí republiku s jarmarkem, na kterém si lidé mohou pořídit levné pivo, levná vajíčka či klobásky…

Ano, v jiných kulisách, ale de facto to samé. Na rozdíl od ANO ale Okamura přináší fyzický produkt, který si každý jeden návštěvník jarmarku může koupit a vzít domů. Nechci nosit dříví do lesa, ale připomínám, že volební výsledek té či které strany automaticky žádné komodity nezlevní.

Okamura nicméně zjevně profituje ze spojenectví s dalšími stranami (hnutí Pro, Trikolora, Svobodní). A taky se dost radikalizuje ve vztahu k Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Je nárůst jeho preferencí právě tím momentem, který zásadně ovlivní celkový výsledek voleb?

Nevím, jestli Okamurovo spojenectví zásadně ovlivní výsledek, šlo ale beze sporu o chytrý tah - koncentrují se "vlastenecké" síly, což pro některé voliče může být značným ulehčením. Jakékoliv vyostřování rétoriky pak může sloužit jako nástroj k odlišení se od ostatních subjektů, které loví ve stejných vodách - tj. hlavně od hnutí ANO a Stačilo.

Přesně opačně působí Motoristé, jejich podpora v lepším případě stagnuje, v tom horším klesá. Filip Turek poté, co se ztrapnil tím, že překračuje rychlost na dálnicích, zmizel z veřejného prostoru, zatímco Motoristé - zdá se - nemají téma, kterým by zásadně přispěli do veřejné debaty…

Zatím to vypadá, že zářící kometa Filipa Turka pomalu bledne, Motoristé kromě výrazných témat nemají ani další osobnosti - což by ovšem jejich cílovým skupinám až tak nevadilo, myslím. Průšvih ovšem je odmaskování jejich (ne)lídra.

Samotná rychlá jízda a porušování pravidel by nutně nemusela být problém. Ale následné vytáčky už začaly být trapné. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo odhalení, že Turek není žádný hrdina a úspěšný závodník, respektive že to není až takový frajer, jak se zpočátku tvářil.

Turek okolo sebe vytvořil aureolu úspěšného automobilového závodníka, realita je ale úplně jinde. A co je pak, prosím pěkně, hranatého na tom, že odjel pár závodů, v některých neměl dokonce ani soupeře…

Tohle je, myslím, pro mnohé voliče zklamáním - hrdina ztratil na velikosti a zůstala jen prázdná póza. Situaci skutečně nepomáhá ani to, že o Motoristech se nemluví jinak než v souvislosti s Turkem.

To Kateřina Konečná (KSČM) o sobě dává vědět, seč jí síly stačí. Kritizuje zvyšující se výdaje na zbrojení, na vládě nenechává nit suchou, upozorňuje na sociální a ekonomické problémy nízkopříjmových obyvatel. I tak podpora koalice Stačilo! spíše stagnuje - jisté nemá nic. Jaké má podle vás vyhlídky?

Je třeba si uvědomit, že je tu více subjektů, které vlastně dělají a říkají totéž. A míří na stejnou - nebo podobnou - skupinu voličů. Logicky se pak podpora v tomto táboře bude přelévat od jednoho k druhému. Mnohdy tak úspěch či neúspěch není možné připisovat vlastní aktivitě a kampani, ale tomu, jak jsou na tom ostatní.

U stran, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice, těžko soudit - přeci jen průzkumy pracují s chybou, bylo by lepší, kdyby konkrétní údaje z dat byly prezentovány jako intervaly. Kampaň má ale Stačilo našlápnutou a je vidět, že se hodně snaží. Navíc jsou celkem autentičtí v tom, co říkají.

Hůř jsou na tom sociální demokraté, kteří - zdá se mi - vyloženě tápou. Dokonce to podle zákulisních informací může dopadnout tak, že se budou spoléhat na náruč hnutí ANO s tím, že jim Babiš milosrdně nabídne několik míst - snad i volitelných - na svých kandidátkách…

Myslím, že éra sociálních demokratů v České republice skončila už před lety. A jestli nakonec pár jednotlivců vstoupí do sněmovny z kandidátek ANO, co se na tom změní?

Pokud jde o vládní strany, o jistém momentu překvapení lze hovořit snad u Starostů a nezávislých, kteří se vymezují tzv. dobrou kampaní proti hlavnímu konfliktu Fiala vs. Babiš. Ta spočívá ve sbírce na předčasně narozená trojčata. Není to tedy ani tak kampaň jako spíš dobročinná akce. Co na to říkáte?

Myslím, že pochopili, že voliči nepotřebují fungovat v neustálých kontrastech, konfliktech a negativitě. Tím se odlišují, říkají vlastně úplně něco jiného než ostatní strany - a hlavně koalice Spolu. Myslím, že to může zafungovat - zatím by ale bylo bláhové čekat, že je pouze jiná kampaň vystřelí dopředu žebříčku.

Někdo by ale mohl namítnout, že sbírka je cynickým parazitováním na osudu trojice dětí a jejich rodiny. Spíš jsem zvědavý, jak se kampaň rozvine dál - budu se opakovat, ale pozitivně vedená kampaň je vlastně v kontextu všech ostatních příjemnou změnou.

Piráti se nejspíš zalekli toho, že mají nového předsedu, kterého ale mimo Prahu skoro nikdo nezná, takže jim nezbylo nic jiného, než ukazovat všude Ivana Bartoše. Bojují o přežití a skoro jistě vědí, že jim asi ani nic jiného nezbývá. Může to fungovat?

Upřímně? Nevím. Vlastně moc nerozumím tomu, že poté, co sesadili a vystřídali Ivana Bartoše, na něm staví kampaň. Každopádně asi (i pro voliče) platí, že Ivan Bartoš je vnímán jako autentičtější pirát než Zdeněk Hřib.

Volič ale nutně musí být zmatený - zvlášť pokud vývoj u Pirátů sledoval z větší blízkosti. A právem se ptá, co tedy platí - to, že Piráti budou přijatelnější pro širší spektrum voličů, nebo jsou to pořád ti tak trochu drzí - byť zestárlí - floutci pod Ivanem Bartošem, jen oslabení o celou řadu osobností, které ze strany odešly?

Zbývají koalice Spolu a lidovci. Tady je také vše při starém: Petr Fiala zahájil cyklus debat s voliči, pomáhá mu s tím herečka Iva Pazderková. A taky napjatá mezinárodní situace - odtud heslo "Teď je čas stát na správné straně". Budou tomu voliči, obzvlášť ti vlažní a zklamaní, rozumět? Bude jim to stačit?

Myslím, že v tuto chvíli je to spíš kampaň pro přesvědčené jádro. Ano, můžeme vidět mírný růst preferencí, ale opravdu mírný. Kampaň je takovým dobrým standardem, byť z některých materiálů je cítit tak trochu zvláštní - a pro mě vzhledem k tomu, že jsme teprve na konci května, nepochopitelná - urgence. Protože pokud je to tam "teď", kam kampaň bude gradovat?

Zvláštně působí i billboardy, na kterých jsou společně Iva Pazderková a Petr Fiala. Skoro to vypadá, jako by kandidovali spolu - toho si asi všimli i ve Spolu a proto je tam doplněn rámeček "moderuje" u jména Pazderkové.

Hodnotově je ovšem tato kampaň v kontextu cílových skupin "správná". Mám nicméně trochu obavu, že váhající voliči budou nakonec volit - pokud se tedy rozhodnou k volbám vůbec přijít - opět skrze vlastní peněženku.

Lidovci budou nejspíš sázet na to, v čem jsou dobří. Povedou kontaktní kampaň od bytu k bytu, budou věřit svým disciplinovaným voličům a kroužkování. Jaké mají podle vás vyhlídky?

Ano, objevují se hlasy, které na toto upozorňují. Scénář, že lidovečtí voliči překroužkují ostatní kandidáty, je reálný. Je však podmíněný celkovým výsledkem kandidátek. Pokud bude výsledek hubenější, k přesunům bude potřeba méně kroužků. Stejně tak by ale muselo platit, že voliči ostatních stran buď kroužkovat nebudou nebo budou kroužkovat rozptýleně.

Celkově se mi to zatím jeví tak, že všichni vyčkávají, s čím přijde konkurence. A je fakt, že se blíží letní prázdniny. Naplno se tedy kampaně rozjedou nejspíš až v září. Ale i tak: nepůsobí to na vás celé dost mdle, ospale a jaksi unaveně? Každý hraje svou už několikrát vyzkoušenou roli a sází na jistotu. Jako bychom čekali nejen na nová témata, ale i na nové lídry…

V tom je kus pravdy. Na druhou stranu - jsme v éře permanentních kampaní, v České republice jedny volby střídají jiné. Možná jsme už otupělí a z letargie by nás probudil jen nějaký nečekaný spektákl. Myslím, že všechny strany a koalice, o kterých byla řeč, předvádějí "dobrý standard" - minimálně na jejich poměry. Jistě, určitě se najde spousta hlasů, které budou říkat, že by to šlo dělat jinak, efektivněji a lépe, ale tak to je vždycky.

Jsou to ale stratégové stran, kdo nastavuje parametry kampaně a kdo má k dispozici - aspoň tedy předpokládám - potřebná data. Kampaň určitě bude gradovat, bylo by zvláštní, kdyby to nejlepší vytáhly kandidující subjekty měsíce před volbami - abychom pak na "mdlou" fázi nevzpomínali se slzou v oku.

S čím ale souhlasím, je personální vyprázdněnost a nouze. Místy (toto myslím teď skutečně neadresně) by bylo dobré stávající politickou reprezentaci obměnit a omladit tak, aby to nebylo jen o správě České republiky "tady a teď", ale o formulování vizí, které budou důstojné kulisám 21. století a které opravdu naplní heslo Inovační strategie České republiky pro roky 2019-2030: The Country for the Future (Země pro budoucnost).