Do sněmovny míří jen jedna nová strana, říká průzkum průzkumů. A Motoristé to nejsou

Prudké zpomalování Motoristů pokračuje. Tento průzkum průzkumů může být poslední, kde se strana Petra Macinky a Filipa Turka pohybuje nad pěti procenty. Vše naznačuje tomu, že do Poslanecké sněmovny na podzim kromě stávajících stran pronikne jen jeden nový subjekt – komunisty vedené hnutí Stačilo!. Sestavit většinový kabinet bude o to těžší.

Průzkum průzkumů z dílny Aktuálně.cz bere do výpočtů všech 32 letos zveřejněných volebních modelů čtyř renomovaných agentur. A jen díky tomu, že i starší výsledky v něm hrají roli - byť malou -, se ještě příznivci Motoristů mohou utěšovat tím, že jejich hlasy na podzim nepropadnou. Poslední čtyři modely však hovoří jasně: s Motoristy to jde od desíti k pěti, přesněji od šesti ke třem procentům.

Nad pět procent teď, nebo nikdy

Politologové spekulují, co stojí za propadem strany, v němž hnutí ANO ještě před pár týdny vidělo nejvhodnějšího koaličního partnera do příští vlády. Nejčastěji zmiňují Turkovo faux pas se snímkem tachometru i následné reakce představitelů Motoristů, kteří se prohřešek snažili bagatelizovat. Roli mohlo sehrát i odhalení skutečných Turkových úspěchů na závodních okruzích a jeho váhání, zda jít do parlamentních voleb naplno jako lídr.

Motoristům neprospělo ani to, že se na rozdíl od KSČM a SPD nespojili s menšími subjekty a odmítli pokračování spolupráce s hnutím Přísaha.

U stran, které mají šanci proniknout do parlamentu poprvé, přitom hraje pětiprocentní volební klauzule ještě kritičtější roli než u stran zavedených. Voliči mají stále v paměti rok 2021, kdy milion hlasů pro menší strany propadl. Do poslaneckých lavic nezasedli ani zástupci Důchodců za životní jistoty, ani představitelé hnutí Přísaha, ačkoli jim předvolební průzkumy dávaly silnou naději.

Comeback se tak dosud povedl pouze jedné tradiční straně, a sice KDU-ČSL. Další tradiční síla, komunisté, k němu mají díky zastřešujícímu hnutí Stačilo! nakročeno.

Hrozba Pyrrhova vítězství

Vedle rychlého pádu Motoristů k pěti procentům ukazuje aktuální průzkum průzkumů pokračování trendů z předchozích týdnů. Stále jasně vedoucí hnutí ANO mírně oslabuje, aktuálně mu patří 32,6 procenta hlasů. Jeho hlavní konkurent, koalice Spolu, naopak posiluje, nyní by ji volilo 19,7 procenta hlasujících.

Vzhůru míří také SPD, s níž se na předvolební spolupráci dohodli Svobodní, hnutí Pro a Trikolora. Tato čtveřice již překonala desetiprocentní hranici a pravděpodobně už v červnu vystřídá Starosty na třetí pozici. Piráti i hnutí Stačilo! udržují stabilní zisk okolo šesti procent.

Při přepočtu na mandáty vychází patová rovnice ANO + SPD = 100 poslanců. Pokud se Motoristé do sněmovny nedostanou, získá tato teoretická nová vládní koalice pět poslanců navíc. Andrej Babiš by mohl většinový kabinet sestavit také se Starosty nebo ODS vytrženou z koalice Spolu.

Spojení s menšími subjekty by mu většinu nepřineslo, ledaže by nová vládní koalice sestávala z alespoň čtyř členů. Jiné kombinace bez účasti hnutí ANO jsou ovšem ještě méně pravděpodobné, naznačuje průzkum průzkumů Aktuálně.cz.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.

Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: