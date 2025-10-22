Pětiletý chlapec, kterého hledaly davy, byl schovaný v kufru auta. Děda to netušil

Chlapec se ztratil v pondělí kolem 15:00 v Krásné Hoře nad Vltavou v místní části Plešiště. Prarodiče po prohledání domu a zahrady usoudili, že se mohl vydat na trasu desetikilometrového pochodu Plešišťská šlápota, který dva dny předtím absolvoval. Chlapec je podle nich na svůj věk zdatný chodec a dobře se pamatuje cestu. Dědeček se proto vydal autem po trase pochodu a dítě hledal. Do pátrání se postupně zapojili policisté, hasiči, vrtulník, psovodi i veřejnost.
Po čtyřech hodinách se Matěje nepodařilo najít. Po bezvýsledném prohledávání krajiny se dědeček chlapce vrátil a zaparkoval auto na dvoře. Jeden z policistů si všiml, že se na prozkoumávaném území kolem domu něco změnilo, a otevřel kufr. Dítě se tam prý schovalo v očekávání, že ho budou babička s dědou hledat. "Na otázku, kterou si kdekdo položil, zda děda Matěje neslyšel v autě křičet a bouchat, dal odpověď sám Matýsek. Když se ho tatínek ptal, jestli v autě nebrečel, odpověděl, že ne, že to chtěl vydržet, že jenom klepal," uvedla babička chlapce.
Veřejný dopis napsala jako poděkování všem, kteří se do záchranné akce zapojili. Policista, který pátrání vedl, podle ní říkal, že tak mohutné zapojení veřejnosti ještě nezažil.