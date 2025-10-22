Domácí

Pětiletý chlapec, kterého hledaly davy, byl schovaný v kufru auta. Děda to netušil

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pětiletý chlapec, po němž v pondělí na Příbramsku pátraly desítky policistů a hasičů, byl schovaný v kufru dědečkova auta. Ukryl se tam v očekávání, že ho prarodiče budou hledat. Zůstal tam po celou dobu, kdy dědeček s autem jezdil po okolí a hocha hledal. Pohřešovaného Matěje objevil po návratu v kufru jeden z policistů, vyplynulo z děkovného dopisu chlapcovy babičky místním dobrovolným hasičům.
Policejní auto, ilustrační snímek
Policejní auto, ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Chlapec se ztratil v pondělí kolem 15:00 v Krásné Hoře nad Vltavou v místní části Plešiště. Prarodiče po prohledání domu a zahrady usoudili, že se mohl vydat na trasu desetikilometrového pochodu Plešišťská šlápota, který dva dny předtím absolvoval. Chlapec je podle nich na svůj věk zdatný chodec a dobře se pamatuje cestu. Dědeček se proto vydal autem po trase pochodu a dítě hledal. Do pátrání se postupně zapojili policisté, hasiči, vrtulník, psovodi i veřejnost.

