Američané proti Trumpovi: Obsadit Kanadu a Grónsko nechceme

Více než polovina Američanů si myslí, že prezident Donald Trump je příliš úzce spojen s Ruskem. A většina odmítá Trumpův nápad na anexi Kanady či Grónska či obsazení Panamského průplavu. Zjistil to nový průzkum agentury Reuters/Ipsos.

Čemu by se měl prezident prioritně věnovat? V průzkumu 61 procent respondentů odpovědělo, že boji proti inflaci. | Foto: Reuters

Přibližně 56 procent respondentů (z toho 89 procent demokratů a 27 procent republikánů) v průzkumu souhlasilo s výrokem, že Trump má příliš blízko k Moskvě. Celkem 40 procent respondentů s tímto výrokem nesouhlasilo a čtyři procenta na otázku neodpověděla.

Téměř polovina - přesněji 44 procent - respondentů v průzkumu uvedla, že podporuje Trumpův plán "podmínit americkou vojenskou podporu Ukrajině tím, že USA získají podíl na ukrajinském nerostném bohatství". Tuto myšlenku podpořily dvě třetiny republikánů a každý pátý demokrat.

Celkově se Trumpovo hodnocení v posledních týdnech drží stabilně na 44 procentech, je tedy vyšší, než jakému se těšil dříve Trump sám nebo demokratický prezident Joe Biden po většinu svého funkčního období.

Průzkum ukázal, že Američané mají jen malý zájem o Trumpovy deklarované cíle rozšiřování území USA o Grónsko a Kanadu, příliš nestojí ani o převzetí kontroly nad Panamským průplavem. Nepodporují rovněž převzetí Gazy a její přestavbu na gigantické turistické letovisko.

Na otázku, kterému problému by se měl Trump prioritně věnovat, jen jedno procento respondentů odpovědělo, že by měl rozšířit území USA. Naopak 61 procent zvolilo boj proti inflaci a 13 procent uvedlo, že by se měl zaměřit na zmenšení velikosti federální vlády.

Trumpův cíl pohltit Kanadu podpořilo pouze 17 procent respondentů (včetně 26 procent republikánů). Přibližně 12 procent respondentů (včetně 34 procent republikánů) podpořilo myšlenku převzetí Gazy.

Pokud jde o Grónsko a Panamský průplav, 65 procent republikánů uvedlo, že souhlasí s výrokem, že "USA by měly převzít kontrolu nad Panamským průplavem, aby ochránily svou ekonomiku". S tímto názorem nesouhlasilo 89 procent demokratů.

Přibližně 45 procent republikánů souhlasilo s tvrzením, že by USA měly "převzít kontrolu nad Grónskem, aby americká armáda mohla lépe střežit zemi", zatímco 88 procent demokratů s tímto tvrzením nesouhlasilo.

Průzkumu agentury Reuters/Ipsos, který byl proveden online a celostátně, se zúčastnilo 1422 dospělých Američanů a jeho chyba činí tři procentní body.