Jak pečovat o stárnoucí rodiče. Nejsme superhrdinové, ale lidé, upozorňuje odbornice

Česká společnost stárne. Každý den u nás odchází do důchodu 165 lidí. V roce 2015 žily v Česku dva miliony lidí 65+, v roce 2050 to budou tři miliony, a senioři tak budou tvořit třetinu společnosti. Nejrychlejší nárůst zaznamená skupina 85+. Znamená to, že i čím dál více lidí řeší, jak se postarat o rodiče, když už to sami nezvládají. Odborníci radí, že především by na vše neměl zůstat člověk sám.

Co přináší stárnutí? S věkem ubývá psychických i fyzických sil, starší lidé tak mohou mít větší potíže vycházet mimo domov, což ale vede ke ztrátě sociálních kontaktů a ještě větší fixaci na rodinné příslušníky. Nejčastějšími problémy českých seniorů jsou proto pocity izolace a osamělosti. Dokazují to nejen data z posledního sčítání lidu, která ukázala, že je v Česku 65 tisíc jednočlenných domácností seniorů, ale i data Linky seniorů, kterou provozuje organizace Elpida. Téma samoty obsazuje každoročně první příčku ve statistikách hovorů. Za prvních šest měsíců letošního roku se na pracovníky linky obrátilo už 1424 lidí. Stárnutí je přirozenou součástí života, která dříve či později ovlivní všechny členy rodiny. Co všechno dlouhodobá péče obnáší? Na co se připravit? Co ještě zvládnout sám a co již přenechat jiným? A jak pečovat sám o sebe? Přečtěte si rady připravené ve spolupráci s centrem pro seniory Elpida a s jejich Linkou seniorů (800 200 007).