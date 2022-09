Petr Pavel představil svůj expertní tým. Povede ho bývalý guvernér ČNB Tůma

Armádní generál Petr Pavel má tým expertů, který mu bude v prezidentské kampani radit s energetickou a ekonomickou krizí. Povede ho bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. První jednání se uskutečnilo minulý týden. Uvedl to ve čtvrtek server iDNES.cz. Pavel zahájí kampaň do prezidentských voleb 6. září, kdy představí svůj program.

V týmu budou vedle Tůmy ekonom Vladimír Bezděk, sociolog Jan Hartl, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková, hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, expert na energetickou bezpečnost Michal Mareš, odborník na inovace v energetice Jakub Maščuch, místopředsedkyně spolku Komunitní osvětové společenství a expertka na sociální oblast Lucie Poláková a řídící partner makroekonomické konzultantské společnosti OGResearch David Vávra.

"Dali jsme dohromady tým odborníků na témata, která jsou dnes pro společnost nejvíce palčivá. Tedy ekonomika, energetika a sociální oblast. Do budoucna počítám také s tím, že přidáme experta na vzdělávání," řekl serveru Pavel. Tým se bude během kampaně scházet pravidelně. Pokud by Pavel volby vyhrál, chtěl by s týmem spolupracovat dál i na Hradě.

Pavel již dříve uvedl, že do voleb jde jako nezávislý kandidát, potřebuje tedy nasbírat 50 tisíc podpisů občanů. Motivaci zapojit se do boje o Pražský hrad zdůvodnil tím, že chce pomáhat Česku v těžké době, kdy čelí několika krizím a také důsledkům války na Ukrajině.

Další silný adept na zisk postu prezidenta Andrej Babiš (ANO) chce své rozhodnutí, zda se zúčastní voleb, oznámit 28. října. Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta je 8. listopadu. Ke kandidatuře je potřeba buď zisk 50 tisíc podpisů voličů, nebo podpora 20 poslanců či deseti senátorů.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku. Z posledního volebního modelu agentury Median vyplývá, že šéf hnutí ANO Babiš má pro první kolo prezidentské volby stále největší podíl hlasů, ale v druhém kole by ho Pavel porazil. V prvním kole se podle volebního modelu agentury Median na společné třetí místo za Babišem a Pavlem posunuli senátor Marek Hilšer a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Také podle sázkových kanceláří je aktuálně největším favoritem prezidentských voleb Pavel, následují Babiš a Nerudová.