Trestní vyšetřování, zabavený diplomatický pas. Dnešní dění kolem prezidenta v kostce

Obě parlamentní komory si ještě před rozhodnutím o převodu pravomocí prezidenta vyžádají další zprávu od Ústřední vojenské nemocnice, zda Miloš Zeman nadále nemůže vykonávat povinnosti hlavy státu. Policie zahájí prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Přinášíme shrnutí zpráv o vývoji kolem zdravotního stavu prezidenta Zemana.

Politici začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu sněmovny podle článku 66 Ústavy poté, co předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pondělí oznámil, že prezident Miloš Zeman podle Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech.

O tomto stanovisku nemocnice podle Vystrčila věděl od 13. října vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář, který přesto o den později zprostředkoval setkání Zemana s předsedou končící sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) kvůli podpisu rozhodnutí o prvním zasedání nové sněmovny. Vondráčka ani jiné nejvyšší ústavní činitele o Zemanově stavu neinformoval.

Vondráček kvůli tomuto setkání se Zemanem na jednotce intenzivní péče ztratil důvěru i své mateřské strany a zřejmě nebude kandidátem ANO na funkci místopředsedy nové sněmovny. Za chybu už dříve jeho jednání označil Babiš i další politici ANO.

Senát by o aktivaci článku 66 Ústavy mohl jednat 5. listopadu, nově zvolená Poslanecká sněmovna o něco později, a to nikoliv už na ustavující schůzi začínající 8. listopadu. Ještě předtím si zákonodárci vyžádají aktuální informace vojenské nemocnice a lékařů, zda je Zeman schopen vykonávat úřad.

Pokud se zdravotní stav prezidenta nezlepší, budou lídři pěti stran, které formují budoucí většinovou vládní koalici, doporučovat svým zákonodárcům hlasovat pro přenesení pravomocí hlavy státu.

Rezervovaně se k převodu kompetencí postavili zástupci ANO a SPD, kteří budou v nové sněmovně v menšině. Šéf ANO Babiš by s aktivací článku 66 počkal až na dobu výměny vlády. Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci. Předseda SPD Tomio Okamura soudí, že je třeba postupovat obezřetně, aby politici nezavdávali podezření na ústavní puč a nezpůsobili destabilizaci země.

Situace je vážná a musíme ji řešit

Pokud aktualizovaná zpráva ÚVN situaci nezmění, podobu usnesení o převodu prezidentských pravomocí by připravila senátní ústavní komise ve spolupráci se zástupci sněmovních frakcí. Komise Senátu k ústavě se v úterý shodla na tom, že podmínky pro převod pravomocí prezidenta byly naplněny kvůli špatnému zdravotnímu stavu Miloše Zemana.

"Shodli jsme se na tom, že ta situace je velmi vážná a s vysokou mírou pravděpodobnosti bude vyžadovat řešení ze strany sněmovny a Senátu," řekl po schůzce stranických lídrů Petr Fiala. Výkon prezidentských pravomocí bude potřeba zajistit v období demise současné Babišovy vlády a jmenování vlády nové. Těchto kroků by se měl zhostit budoucí předseda sněmovny, dodal Fiala. Na tuto funkci si dělá nárok koalice Spolu jako vítěz voleb, s koalicí STAN a Piráty má v dolní komoře většinu 108 hlasů.

Babiš v úterý prohlásil, že Mynářovo jednání je nepřijatelné a měl by odstoupit. V případě převodu pravomocí na premiéra je připraven ho odvolat. Podobně se vyjádřil i Fiala, kandidát na nového premiéra. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář vzkázal, že jediný, kdo ho může odvolat, je prezident Zeman. "Prezidentem republiky je Miloš Zeman, který mě do funkce jmenoval a jako jediný má právo mě odvolat. K výrokům jakýchkoliv politiků se nebudu vyjadřovat," sdělil kancléř v prohlášení.

Trestné činy proti republice

Policie zároveň v úterý oznámila, že zahájí prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice. Souvisí to s informacemi, které zazněly na pondělní senátní tiskové konferenci k prezidentově zdravotnímu stavu. Doplnila, že další informace nyní nemůže sdělit. Trestní zákoník řadí mezi trestné činy proti České republice mimo jiné vlastizradu, sabotáž nebo rozvracení republiky.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) vyzval klíčového poradce prezidenta Martina Nejedlého, aby do sedmi dnů vrátil svůj diplomatický pas. Pokud tak neučiní, bude dokument zneplatněn, uvedl. O tom, že by Nejedlý diplomatický pas mít neměl, hovořil v Rádiu Impuls i Babiš. Nejedlý Deníku N sdělil, že diplomatický pas nepotřebuje, a pokud o to bude požádán, odevzdá ho. Nejedlý působí jako ekonomický poradce prezidenta a je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí.

Dění kolem hospitalizace českého prezidenta Miloše Zemana se věnovala i některá zahraniční média. Zpravodajský web BBC informoval mimo jiné o zahájení policejního vyšetřování pro podezření z trestných činů proti republice. Zemanovy zdravotní problémy a možné převedení části jeho pravomocí na Babiše a na šéfa dolní parlamentní komory jsou podle několika komentátorů komplikací z hlediska hladkého předání moci po sněmovních volbách.