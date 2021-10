Odebrání pasu Nejedlému jsme zvažovali několik dní, bylo třeba reagovat, říká ministr

Příští filmové dobrodružství dobrodružného archeologa Indiana Jonese zamíří do kin až za dva roky, oznámila v úterý společnost Walt Disney Company. Ta zároveň odložila pokračování superhrdinských snímků od Marvelu. Doctor Strange and the Multiverse of Madness s hercem Benedictem Cumberbatchem bude mít premiéru v květnu 2022, nový Thor: Love and Thunder s Chrisem Hemsworthem v červenci téhož roku a Black Panther: Wakanda Forever v listopadu.

Pátý díl Indiana Jonese, jehož devětasedmdesátiletý představitel Harrison Ford se při natáčení zranil, pak biografy začnou promítat až 30. června 2023. Hollywoodská studia poslední dva roky odkládají premiéry očekávaných velkorozpočtových titulů kvůli pandemii koronaviru, informuje agentura Reuters.