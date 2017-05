Parkanová stane po osmi letech před soudem. Soudkyně chtěla případ letounů CASA došetřit, neuspěla

před 28 minutami

Soud začne v úterý řešit obžalobu exministyně obrany Vlasty Parkanové za nákup nákladních letounů Casa. Případ dostala na stůl soudkyně pro Prahu 6 Markéta Binderová. Ta jej chtěla pro závažné nedostatky vrátit k došetření, ale odvolací soud jí přikázal proces neprotahovat a začít soudit.

Praha - Po osmi letech začne Obvodní soud pro Prahu 6 projednávat jeden z nejkontroverznějších obchodů kabinetu Mirka Topolánka - nákup letounů Casa. I když řada expertů nákup čtyř obřích transportních letounů kritizovala, kabinet jej v dubnu 2009 - tehdy byl po vyslovení nedůvěry již v demisi - schválil.

Před soudem v úterý stane bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová (TOP 09) a ředitel sekce vyzbrojování Jiří Staněk. Žalobce jim klade za vinu, že si nenechali zpracovat znalecký posudek na hodnotu letounů, za něž stát dal 3,6 miliardy korun a k tomu dva bitevníky L 159.

Podle policie a obžaloby zaplatil stát o více než 800 milionů více, než byla hodnota letadel, která navíc byla poruchová a několik let nemohla vzlétnout.

Jenže je otázka, zda je padne odsuzující verdikt. Případ má totiž na stole soudkyně Markéta Binderová. A z jejích předchozích vyjádření se jeví jako velmi pravděpodobné, že oba osvobodí.

Binderová se případu nejdříve pokusila vyhnout. Jenže když její návrh na vyloučení pro podjatost (zná dobře dva svědky, kolegy Parkanové Karla Schwarzenberga a Alexandra Vondru) odmítl Městský soud v Praze, loni v létě se pokusila případ vrátit žalobcům.

A v usnesení o vrácení k došetření je ostře zkritizovala. Podle ní nedostatečně prokázali Parkanové a Staňkovi úmysl a způsobenou škodu. A také zkritizovala, že mají dvojí metr.

Jednou posudky chcete, jindy ne!

Žaloba totiž stojí na tom, že si obvinění při nákupu nenechali zpracovat externí znalecký posudek, který by uvedenému předražení zabránil.

11 obviněných ministrů Česká policie obvinila od roku 1993 celkem 11 ministrů, z toho devět jich skončilo před soudem. Dva - Ivo Svoboda a Karel Březina - dostali pravomocný trest. Ivo Svoboda

Ministr financí Zemanovy vlády byl v roce 2005 odsouzen na 5 let za vytunelování Liberty Vladimír Mlynář

Tehdejšího ministra informatiky prvoinstanční soud poslal v lednu 2007 na 5,5 roku do vězení za to, že nezákonně založil firmu na provozování portálu veřejné správy. Vrchní soud verdikt zrušil jako nesmyslný. Jiří Čunek

Exministra pro místní rozvoj policie obvinila, že jako starosta Vsetína přijal půlmilionový úplatek za prodej obecních bytů. Po nestandardním převedení dozoru pod jiného státního zástupce byla kauza v srpnu 2007 odložena. Marie Součková

Bývalá ministryně zdravotnictví uzavřela nevýhodnou poradenskou smlouvu v kauze Diag Human. Hrubou nedbalostí prý sice porušila zákon a mohla způsobit velkou škodu, ale čin byl již promlčen, řekl v květnu 2011 soud. Juraj Chmiel

Bývalý velvyslanec, který byl krátce ministrem pro evropské záležitosti, podle žalobce způsobil škodu dva miliony, když objednal studie na informační kampaně v Tichomoří. Soud jej v září 2013 osvobodil. Karel Březina

Nejmladší ministr Zemanovy vlády (nastoupil v roce 2000 v 27 letech) dostal v říjnu 2014 roční podmínku za to, že o deset let později zamlčel působení ve zkrachovalém podniku a bral neoprávněně odměny jako předseda dozorčí rady pražského dopravního podniku. David Rath

Ministr zdravotnictví Paroubkova kabinetu stojí před soudem za úplatkářství a manipulování zakázek krajských nemocnic z doby, kdy byl středočeským hejtmanem. Martin Barták

Náměstek a posléze nástupce Vlasty Parkanové čelil obžalobě za korupci při nákupů nákladních vozů Tatra pro armádu, soud jej v prosinci 2014 osvobodil. Tomáš Julínek

Policie jej obvinila, že jako ministr zdravotnictví uzavřel předraženou smlouvu na provozování letecké záchranky, žalobce nakonec stíhání koncem roku 2015 zastavil. Petr Nečas

Stojí před soudem za to, že rozdával poslancům vlivné posty ve státní správě za to, že se vzdají poslaneckého mandátu

"V jiné trestní věci byla ke zdejšímu soudu naopak podána obžaloba na pracovníka ministerstva obrany, který se naopak na externí subjekty obracel, čímž se měl dle státního zastupitelství dopustit nehospodárného nakládání s penězi státu," uvedla v usnesení. Mimochodem: za to, že si zbytečně nechal dělat posudky - tentokrát na to, jak má vnímat rozhodnutí Ústavního soudu o regulaci hazardu - byl odsouzen k podmíněnému trestu i náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Binderová poukázala i na to, že nelze pouze porovnávat jednotlivé ceny, za něž se letouny v minulosti prodávaly, jak to udělala obžaloba s policií. Musí se brát v úvahu i servis, záruka a také doba, v níž bylo dané zboží pořízeno. Z obžaloby podle ní nebylo jasné, že to orgány činné v trestním řízení provedly. Nelze tak prý akceptovat postup, kdy je až dodatečně stanovena průměrná cena z dosud realizovaných obchodů.

"Viděno ad absurdum by v případě použité metodiky bylo třeba označit za protiprávní veškeré obchodní případy, kdy bylo nakoupeno za nadprůměrnou cenu," uvedla.

Už to neprotahujete a suďte

I v tomto případě ale narazila u odvolacího soudu, ke kterému se žalobci obrátili a protestovali proti vrácení případu k došetření. A soudce Městského soudu Jan Kareš jim dal zapravdu - a pro změnu zkritizoval Binderovou.

"Je třeba, aby postup směřoval bez dalších nedůvodných průtahů a procesních peripetií ke konečnému rozhodnutí," uvedl Kareš.

Podle něj nic nebrání rychlému vynesení verdiktu, protože není nutné dokazovat, jaká přesně vznikla škoda. Parkanové ani Staňkovi totiž není kladeno za vinu to, že by se jakkoliv obohatili, ale že nepostupovali s péčí řádného hospodáře.

A jsou obžalováni ze zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Podle něj tak stačí rozhodnout, zda překročili zákon. "Nejeví se, že by mělo být dokazování v hlavním líčení enormně náročným a rozvleklým," napsal Kareš.

Parkanová není první

Od roku 1993, kdy vznikla Česká republika, policie včetně Parkanové obvinila již dohromady jedenáct ministrů. A dva z nich byli dokonce pravomocně odsouzeni - ministr financí Zemanovy vlády Ivo Svoboda dostal pětiletý trest za vytunelování výrobce kočárků Liberta.

Jeho kolega ze Zemanova kabinetu - a tehdy nejmladší ministr - Karel Březina si pak vyslechl trest před třemi lety. Tentokrát za to, že zamlčel své členství ve statutárních orgánech zkrachovalé firmy. To je přitom podmínka, abych mohl být zvolen do dozorčí rady či představenstva jiné firmy.

Dva z obviněných ministrů nakonec u soudu neskončili, stíhání zrušil státní zástupce. Nejznámější je případ exministra Čunka, kvůli jehož zastavení se kauza stěhovala k novému státnímu zástupci.