Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Jestli prezident Petr Pavel a jeho spolupracovníci vybírali začátek jeho dvoudenního programu v Ústeckém kraji záměrně tak, aby ukázali dva zcela odlišné světy, pak se jim to dokonale podařilo. Ten rozdíl snad nemohl být propastnější. Jen si to představte.
První bod úterního programu, starobylá střední škola s úctyhodnou historií a velmi dobrou pověstí až do dnešních dní. Seřazení studenti a studentky jako trubači v lesnickém stejnokroji a vedle nich další studenti, kteří na rukou drželi nádherné dravce. Vyhlášená Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov, kterou vyhledávají pro své děti rodiče ze široka daleka. Následná beseda se studenty, společné focení, úsměvy, prostě pohoda.
A najednou - střih. Druhý bod programu: rychle balit a vyrazit pěšky směrem k místnímu sídlišti. Auta nejsou potřeba, cesta je to kratičká, pár stovek metrů. Vyjdete, a pokud nejste místní, nic zlého netušíte. Vidíte hezké fotbalové hřiště, kousek od něho tenisové kurty a ještě umělé víceúčelové hřiště. Když zvednete hlavu, všimnete si už poněkolikáté krásné přírody, která vás zaujme už po vjezdu do města.
Je ale třeba se podívat očima jinde, na problém, který Šluknov velmi výrazně trápí. Podívat a neuhýbat. Jsme totiž v cíli, na sídlišti Šluknov. Několik panelákových domů, z nichž některé jsou doslova vybydlené. Ve většině ale stále bydlí lidé. No, bydlí - spíš to vypadá, že žijí na ulici, zejména když je hezky a teplo. Což právě během prezidentské návštěvy není. Zástupci města také hned upozorňují, že běžně je venku mnohem větší nepořádek, ale tentokrát proběhl před vzácnou návštěvou úklid.
"To bylo vlastními silami místních, nebo města?" zeptá se Eva Pavlová. "Města. My tady uklízíme pořád," odpoví jí starosta Šluknova. "Každý týden vyvážíme popelnice, které máme přeplněné. A to sem ještě potom pokaždé zajede parta z technických služeb a uklízí," pokračuje Tomáš Kolonečný (STAN) a nakonec dodal: "A to se nebavím o nábytku, který létá normálně z oken."
Prezident je ovšem docela v obraze. "Tady žije pětina Šluknova, že jo?" obrací se na starostu Tomáše Kolonečného, který přikývne a povzdechne si, že jich může být ještě více, protože ani město neví, kolik lidí tady na sídlišti bydlí doopravdy. V minulosti totiž byla zrušena povinnost trvalého bydliště, takže zejména lidé ve vyloučených lokalitách často kočují z místa na místo bez povinnosti platit byť jen korunu za veřejné služby, které poskytuje obec či město, kam přišli.
Prezident pokračuje v otázkách. "A jaká je tady role Agentury pro sociální začleňování?" zeptá se a hned vzápětí dá najevo, že si její práce váží a považuje ji za důležitou. Zejména když Šluknov i kraj za pomoci agentury chystají na sídlišti výrazné změny, které by měly situaci zlepšit. Město chce totiž cca 400 bytů od soukromých vlastníků vykoupit, což má vyjít zhruba na 285 milionů korun. Ty město potřebuje jak od kraje, tak od nové vlády, konkrétně od ministerstva pod místní rozvoj, pod které spadá i zmiňovaná agentura.
"I pro agenturu je toto šance dokázat, že jsou potřební, protože někdo jim vyčítá, že jsou moc teoretici a dělají jen hezké studie," odpovídá hejtman kraje Richard Brabec, významný člen ANO, exministr životního prostředí, který na začátku října obhájil poslanecký mandát, ale vzdal se ho. Zdá se, že projekt podporuje. "Návštěva prezidenta byla důležitá, aby se po sněmovních volbách projekt nezastavil," vysvětlil starosta Tomáš Kolonečný (STAN).
On i jeho místostarosta Rudolf Sochor mimo jiné poukazují na to, že jsou v řadě věcí téměř bezbranní. Oba dva by velmi přivítali doby, kdy se lidé museli povinně hlásit k trvalému pobytu.
Samotný hejtman Brabec tvrdí, že největším problém je pesimismus Šluknovských, kteří nevěří, že situace na sídlišti se může zlepšit. "Nejhorší je beznaděj lidí, že už to nemá smysl. Že se to už tolikrát zkoušelo zlepšit, ale vždycky to zkrachovalo. My potřebujeme těm lidem ukázat, že to jde. Že je tato vyloučená lokalita řešitelná," vysvětluje Pavlovi, vedle kterého stojí jeho manželka. Ta ho upozorní, že v nejvyšším patře je na balkonu někdo, kdo se ho chce něco zeptat, z otázky je patrná ona beznaděj, o které mluvil hejtman.
"Pane prezidente, já bych měl na vás malinkatý dotaz," začíná postarší muž a omlouvá se, že nemůže dolů, protože je na invalidním vozíku. "Co byste tady udělal vy? Protože tady jsou takoví lidé, že máte strach chodit ven. Přepadávají, okrádají," popisuje invalida.
Pavel ho přeruší: "Právě se tady bavíme o tom, co se s tím dá dělat. Už je to v běhu. Jenom to chviličku trvá. Ale věřím, že se to pohne," volá na tazatele prezident. "Byl bych za to strašně rád. Děkuju vám za to," zněla odpověď.