Padesáté doživotí v Česku. Před dětmi ubodal expartnerku, za vraždu sedí i jeho bratr

Soud uložil Alexandru Klemparovi doživotní trest za to, že zavraždil bývalou partnerku v přítomnosti dvou jejích dětí a poté vážně zranil její spolubydlící. Pětatřicetiletý recidivista Klempar tvrdil, že si na čin na pražském Žižkově nevzpomíná, a odmítal, že by jej spáchal s předchozím rozmyslem.

Podle státní zástupkyně zavraždil expřítelkyni ze žárlivosti a její kamarádce se pomstil za to, že jí nezabránila v novém vztahu. Pokud verdikt nabyde právní moci, stane se Klempar padesátým vězněm, který si nyní v Česku odpykává doživotí.

"Pokud jde o způsob podání, jakož i obsah výpovědi, za to by měl pan obžalovaný dostat nějakou hereckou a literární cenu. To, co tady zaznívalo z jeho úst, nás ohromilo. Je to smutné, že to musím říkat v takto závažné věci, ale je to prostě tak," prohlásil předseda senátu pražského městského soudu Lukáš Slavík a označil Klempara za manipulativního pohádkáře.

Klempar reagoval vulgárními urážkami na adresu soudce i matky zavražděné a nechal se předčasně odvést eskortou.

Klempar na obě ženy zaútočil loni 24. srpna, tedy deset dní poté, co vyšel na svobodu z posledního výkonu trestu. Bývalé družce zasadil kuchyňskými noži řadu ran do celého těla včetně obličeje a krku, navíc jí dupal na hlavu. Její kamarádce proťal míchu a způsobil jí tím ochrnutí. Poté z bytu odešel se svým devítiměsíčním synem, kterého předal známému a zavolal na sebe policii.

Expartnerce vyhrožoval smrtí

Klemparův syn se narodil, když byl muž na rok ve vězení za prodej drog. Klempar matce dítěte odeslal stovky zpráv z mobilního telefonu, který si opatřil ve věznici. Vyhrožoval jí smrtí, ublížením na zdraví a tím, že ji "připraví o všechno". Sděloval jí, že ji nenávidí a že "si za ni půjde sednout na doživotí".

"Obžalovaný tvrdí, že jeho motivem byl vztek, protože mu bývalá družka nechtěla půjčovat dítě. Z mého pohledu je to naprostý nesmysl vyvrácený důkazy i výpovědí obžalovaného," uvedla státní zástupkyně Jana Murínová, která pro muže žádala doživotí už od počátku soudního procesu. Připomněla, že za devět dní strávených na svobodě hlídal Klempar syna nejméně šestkrát. Podle ní měl k bývalé družce majetnické sklony.

"Rozešla se s ním už na počátku roku 2023 a ještě v době, kdy byl ve výkonu trestu, navázala nový partnerský vztah. Nechtěl si to připustit a nerespektoval to. Živil v sobě nenávist vůči ní," popsala.

Zavražděná žena měla pět dětí, to nejmladší právě s Klemparem. U vraždy byl jeden z jejích dalších nezletilých synů, který se před útočníkem zamkl na záchodě. Klemparův obhájce trval na tom, že jeho klient vraždu předem neplánoval a zaútočil až po konfliktu s expartnerkou, která byla silně zdrogovaná pervitinem. Poukázal na to, že Klempar neměl připravený žádný plán útěku, nesnažil se odklízet tělo a po činu se choval chaoticky.

Otec čtyř dětí Klempar se svým obětem a pozůstalým omluvil až dnes, kdy u soudu přečetl několik jim adresovaných dopisů. "Nežádám po vás pochopení ani zmírnění trestu. Každý trest, který mi uložíte, přijmu. Chci, abyste věděl, že všeho lituju a moc mě to mrzí," sdělil soudci při závěrečné řeči.

Pochopení nežádám

Klempar byl doposavad patnáctkrát trestaný, mimo jiné za loupežná přepadení a nebezpečné vyhrožování. Za mřížemi strávil přes 13 let. Justice mu jako mladistvému nejprve ukládala podmíněné tresty za krádeže, ve zkušební době se ale nikdy neosvědčil, rovněž nevykonal obecně prospěšné práce, takže pokaždé skončil ve vězení. Ve výkonu trestu je i jeho mladší bratr, který si odpykává 13 let za jinou vraždu nožem na Žižkově.

Podle soudních znalkyň je Klempar disociál, což je trvalá porucha osobnosti. Jeho pobyt na svobodě označily odbornice za trvale nebezpečný pro ostatní lidi, protože je vysoce pravděpodobné, že by trestnou činnost opakoval. V době činu nebyl pod vlivem drog, jeho ovládací schopnosti mírně snížil afekt.

