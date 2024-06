Univerzita Karlova jí kvůli opisování vzala titul, z krajského soudu ji propustili

Univerzita Karlova podle zjištění Aktuálně.cz podnikla krok, jejž předtím ve své historii učinila pouze dvakrát. Bývalé studentce právnické fakulty sebrala kvůli opisování titul. Její diplomová práce byla plagiátem, což v následném soudním sporu potvrdila justice. Žena kvůli tomu přišla také o místo u Krajského soudu v Praze, kde pracovala jako asistentka. V právnickém oboru už nemůže působit.

Sandra Sobotková působila téměř pět let na Krajském soudu v Praze jako asistentka soudce, naposledy pomáhala soudci Jiřímu Krupičkovi. Nastoupila tam krátce poté, co absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Při státní zkoušce dokonce obhájila diplomovou práci na výbornou.

Univerzita však později zjistila, že Sobotková práci z podstatné části opsala. Tehdejší rektor Tomáš Zima proto rozhodl o neplatnosti státní zkoušky. Mělo následovat odebrání titulu, ale Sobotková ho dokázala oddálit. Proti zrušení státní zkoušky podala žalobu k Městskému soudu v Praze.

Absolutorium na právnické fakultě však v soudní síni neobhájila. Městský soud v Praze její žalobu zamítl, minulý měsíc po její neúspěšné kasační stížnosti původní verdikt potvrdil Nejvyšší správní soud. Univerzitě Karlově tak už nic nebránilo, aby dotáhla do konce proces, jejž započal rektor Zima.

Diplom už vrátila

"O odebrání titulu bylo rozhodnuto v rámci řízení o vyslovení neplatnosti státní zkoušky. Jeho účinky nastaly dnem nabytí právní moci rozsudku. Dotyčná osoba už není nositelem titulu Mgr., diplom a dodatek k diplomu byly vráceny," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí univerzity Pavla Klusáková.

Možnost účelně zasahovat proti plagiátům dostaly univerzity změnou zákona v roce 2016. Konkrétně se zavedlo pravidlo, že kvůli opsání závěrečné práce se zruší platnost státní zkoušky. V takovém případě pak absolvent přichází o titul.

"Po novele zákona o vysokých školách bylo takto rozhodnuto u tří osob. Vždy se jednalo o vyslovení neplatnosti státní zkoušky nebo její součásti - obhajoby diplomové práce," potvrdila Klusáková. Jak o své situaci smýšlí Sobotková, není jasné. Redakci se s ní spojit nepodařilo.

Už dříve skončila její kariéra v justici. Krajský soud v Praze ji propustil loni v létě, reagoval na původní verdikt městské instance. "Asistent soudce musí mít vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva. Pokud ho nemá nebo ho pozbude, nesplňuje předpoklady pro výkon funkce," řekla mluvčí krajského soudu Hana Černá.

Hrubé porušení duševního vlastnictví

Sobotková obhájila diplomovou práci nazvanou "Právní postavení soudce v České republice - kárná odpovědnost" v květnu 2018. Jenže univerzita o necelé tři roky později dospěla k závěru, že text není původní. Sobotková přebrala celé pasáže bez uvedení zdroje z práce předchozí absolventky práv, opisovala také z odborného textu a článku v médiích.

"Nejde o ojedinělá pochybení spíše formálního rázu, nýbrž o rozsáhlý zásah do práv jiných autorů, který ve svém důsledku způsobuje, že stěžovatelčina práce není ve značné míře výsledkem její vlastní tvůrčí činnosti," uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Případ vyřizoval senát předsedy soudu Karla Šimky. Podle něj Sobotková hrubě porušila právo na duševní vlastnictví. Senát navíc odmítl přistoupit na její tvrzení, že diplomová práce není plagiátem, nýbrž v ní jen několikrát opomněla odcitovat původní zdroj.

"V podstatné části práce schází její vlastní kreativní vnos. Naopak je ve značné části práce činnost stěžovatelky zaměřena nikoli na formulování a obhajování vlastních odborných názorů, nýbrž jen na formulační úpravy myšlenek a názorů (autorky původní práce), popřípadě jiných autorů, či jejich pouhé doslovné přebírání bez citace," píše soud.

Dovednosti, kterým nedostála

Zrušení absolutoria chtěla Sobotková zvrátit také argumentem, že bez ohledu na diplomovou práci prokázala, že si právní dovednosti osvojila dostatečně. Dokazuje to podle ní úspěch ve zbývajících částech státní zkoušky. Její kvalifikaci prý podtrhuje i to, že ji přijali na krajský soud a léta tam pracovala jako asistentka.

"Dovedností absolventa daného magisterského programu je nepochybně i schopnost samostatně vypracovat diplomovou práci, přinést vlastní myšlenky a vytvořit vlastní závěry, což se však v případě stěžovatelky nestalo," odmítl však její interpretaci soud.

Sobotková také namítala, že přezkumná komise, jež doporučila rektorovi zrušit platnost státní zkoušky, nebyla usnášeníschopná. Jenže byla. Její poslední obranou bylo odvážné tvrzení: není důvod jí odebrat titul, když v klíčové chvíli diplomovou práci obhájila. Nejvyšší správní soud na to však opáčil, že práce byla pořád plagiátem, i když se na to přišlo později.

"O případu, že by asistent soudce opsal diplomovou práci, jsem dosud neslyšel. Ale to neznamená, že už se takový nestal. Každopádně je to problém. Podstatné je, že byl odhalen a zakročilo se proti němu. Je to smutná historka s očistným koncem," sdělil Aktuálně.cz už dříve prezident Soudcovské unie Libor Vávra.