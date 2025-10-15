Domácí

"Vrchnostenský" verdikt. Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 43 minutami
Pražský městský soud měl ve středu hotovo během pár desítek minut. Rozhodoval o žalobě, která mířila na jihomoravskou chráněnou oblast Soutok. Jde o nejmladší a také nejkritizovanější českou CHKO u styku řek Moravy a Dyje. Nicméně miliardář František Fabičovic se svou stížností neuspěl. Vadí mu, že se v chráněném území nachází i jeho pozemky.
Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku a zámku Lednice.
Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje na Břeclavsku a zámku Lednice.

Chráněná krajinná oblast na soutoku jihomoravských řek se stává čím dál víc politickým tématem. Proti vyhlášení území o rozloze 125 kilometrů čtverečních, k němuž došlo letos v létě, dlouhodobě vystupuje hnutí ANO.

A v posledních týdnech dost hlasitě i Motoristé sobě, nový subjekt ve sněmovně. Právě jejich předseda Petr Macinka je přitom považován za horkého kandidáta na nového ministra životního prostředí. Motoristy navíc s jedním z hlavních odpůrců vzniku oblasti - valtickým miliardářem Františkem Fabičovicem - pojí nejen odpor k Soutoku. Jak v minulých dnech uvedly Deník N a Seznam Zprávy, Fabičovicova firma Alcadrain je významným sponzorem Motoristů.

O to zajímavější bylo jednání, které před Městským soudem v Praze proběhlo ve středu 15. října. Senát vedený Slavomírem Novákem tam rozhodoval o žalobě podané jihomoravskou Oborou Obelisk. Jejím vlastníkem je právě František Fabičovic.

Jak upřesnil Michal Staněk, miliardářův advokát, Obelisk si stěžuje na to, že do CHKO Soutok byl zařazen i pozemek s ornou půdou v katastru města Lednice na základě "tendenční" analýzy Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). 

Podle dřívějších vyjádření odpůrců Soutoku tím mělo údajně dojít ke snížení hodnoty pozemku a omezení vlastnických práv. Tvrdili, že jde o hospodářskou půdu nezpůsobilou pro zařazení do CHKO.

Ministerstvo životního prostředí však této námitce ani opakovaně nevyhovělo, a tak se František Fabičovic obrátil na soud. A ten měl ve středu hotovo velmi rychle. "Žaloba se zamítá," oznámil po pouhé půlhodině jednání Slavomír Novák. Rovněž jako "nedůvodné" označil námitky, které Obora Obelisk k zařazení pozemku do chráněné oblasti uvedla.

Hned na chodbě soudu její právní zástupce Jiří Staněk prohlásil, že proti verdiktu podá jak kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, tak se také obrátí na Ústavní soud. "Mám pokyn využít všechny opravné prostředky," popsal svůj úkol, který mu dal miliardář.

"Pan Fabičovic a Obora Obelisk jsou jedni z mnoha klientů, kteří příkře nesou to, že vyhlášení CHKO je vrchnostenské rozhodnutí, které s nimi nikdo moc nekonzultoval. A navíc mají pocit, že z velké části je to jejich zásluha, jak to území, které po letech komunismu připomínalo spíš skládku, vypadá a že jim chce někdo jiný určovat, jak v tom místě hospodařit," sesumíroval Staněk.

Ministerstvo životního prostředí i AOPK už dříve uvedly, že s Fabičovicem se jednalo hned několikrát ještě před vyhlášením oblasti. A byl to prý naopak on, kdo se pak už scházet nechtěl.

"CHKO Soutok neznamená povinnost zalučnit ornou půdu, ba právě naopak, její udržení zejména v územích, kde na orné půdě dochází k rozlivům, je potřebné pro existenci celé řady ohrožených druhů. Nikomu, ani panu Fabičovicovi, zalučnění v CHKO Soutok nikdo nenařídil ani nenavrhoval," odmítlo ministerstvo, že by rozsáhlý hospodářský pozemek v Lednici musel zůstat ležet ladem.

Jan Turek, právní zástupce resortu, před soudem ve středu zase zdůraznil, že vyjmutím tohoto pozemku by prý došlo k narušení celistvosti nové chráněné krajinné oblasti sousedící s ceněným lednicko-valtickým areálem.

Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Hádají se kvůli chráněné krajinné oblasti (7. 9. 2025)

Aktuálně.cz zachytilo Alenu Schillerovou na mítinku ANO i reakci ministra Petra Hladíka. Oba bojují o voliče, které dělí názor na CHKO Soutok. | Video: Radek Bartoníček
 
