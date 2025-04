Spolu opustilo své voliče, někteří se ale před volbami mohou vrátit, míní experti

Necelý půlrok před sněmovními volbami nepůsobí výchozí pozice koalice Spolu zrovna optimisticky. Což by nemuselo být neřešitelné. Mnohem horší ale je, že její lídři nevyzařují energii, jako by to už vzdali a nevěřili v úspěch. Podle expertů oslovených reakcí Aktuálně.cz sice koalice Spolu ztratila esprit novosti, přesto nemusí být ve vztahu k volbám ještě vše ztraceno.

"Koalice Spolu působí jako kočkopes na sestupu." Takto rezolutně hodnotí kondici a vyhlídky nejsilnější vládní formace politolog Michal Klíma. Jeho kolega Jakub Lysek to ale zase tak černě nevidí. "Pozitivum bych pro Fialu a spol. viděl v tom, že pořád působí věrohodně, slušně a důstojně, což v době Donalda Trumpa a populistů může hrát svou roli," míní.

Podle něj si třeba velká část nespokojených voličů nakonec řekne, že lepší koalice Spolu než v mnoha ohledech nevyzpytatelný Andrej Babiš. "Svou váhu by mohlo mít i to, že Andrej Babiš bude muset jít pravděpodobně do vlády s nějakou extrémní stranou - i to by mohlo mobilizovat nespokojené voliče Spolu z větších měst," uvažuje Lysek.

Petr Fiala, předseda koaliční vlády a ODS i lídr Spolu, si před časem řekl o další čtyři roky na postu premiéra - údajně potřebuje k tomu, aby dokončil svou práci, osm let v úřadu. V novodobé historii České republiky to ale byl pouze Václav Klaus, komu se podařilo mandát předsedy vlády obhájit.

Klaus se svou ODS vyhrál volby v roce 1992 a svůj post obhájil v roce 1996. Druhý mandát však nekončil vinou takzvaného sarajevského atentátu, který vyústil v demisi vlády. Nikdo jiný to po Klausovi už nedokázal. Miloš Zeman, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Bohuslav Sobotka či Andrej Babiš - ti všichni se o to buď ani nepokusili, a pokud ano - neuspěli.

Fiala se tedy přihlásil o misi, která s ohledem na historickou zkušenost není zrovna snadná. On sám navíc působí unaveně. "Když koalice Spolu vznikala, táhl ji esprit novosti a boje proti údajnému zlu Babišova oligarchického hnutí ANO. A ve volbách 2021 zvítězili," připomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz Klíma.

A dodává: "Dnes, v roce 2025, se jeví jako notně vyčerpaní, když TOP 09 i KDU-ČSL jsou na dně a ODS se ideově rozplizla." Z dostupných dat se přitom ukazuje, že vláda jako celek nebojuje ani tak s tím, že by její původní voliči přecházeli k opozičnímu táboru, jako spíše s tím, že vyjadřují zklamání. A nechuť jít volit.

Klíma v této souvislosti upozorňuje na fenomén Petra Fialy. "Sice uspěl, když udržel vládu po celé čtyřleté funkční období, ale stalo se tak za cenu ideového vyprázdnění ODS a příklonu celé vlády k levicově progresivním tématům," míní politolog.

Jinými slovy - vláda o své voliče zčásti přišla, avšak nové na svou stranu nepřitáhla. Podpora koalice Spolu v průzkumech veřejného mínění dlouhodobě stagnuje okolo či těsně pod dvaceti procenty.

"Z toho vakua na pravici vyrostla Petru Fialovi hned dvojí konkurence: Motoristé sobě s Filipem Turkem a Petrem Macinkou, navíc s podporou Václava Klause, ale také SPD Tomia Okamury, zvlášť po spojení s odštěpky ODS, tedy Trikolorou a se Svobodnými," uvažuje Klíma.

Politolog Petr Just nicméně připomíná, že se vláda již nějakou dobu snaží i mediálně a marketingově více prodávat pozitivní výsledky svého vládnutí. "Zaznamenal jsem, že je v této oblasti aktivní třeba u témat souvisejících s dopravou. Což je zároveň téma, u kterého se mi zdá, že je za něj vláda mnohem méně kritizovaná ze strany opozice," všímá si Just.

Na nějaký obrat a novou dynamiku to přesto nyní zrovna nevypadá. V danou chvíli se to jeví tak, že Petru Fialovi nezbývá nic jiného, než hrát zahraničně-politickou kartu a svou konkurenci vykreslovat jako hrozbu pro ukotvení Česka v EU a NATO. Odtud pramení i jeho heslo "teď je čas stát na správné straně", se kterým koalice Spolu zahájila letošní předvolební kampaň.

"Spolu nyní bude sázet na jedinou tvář Petra Fialy. A na strašení bezpečnostní situací a směřováním Slovenska a Maďarska," říká politolog Klíma. A podle Justa lze předpokládat, že v tom bude vláda pokračovat. "Zejména když Andrej Babiš dlouhodobě prezentuje Viktora Orbána jako svůj vzor a ve vztahu ke slovenské vládě uvádí, že v případě návratu do vlády obnoví mezivládní konzultace, pozastavené Fialovým kabinetem," dodává.

Přestože zahraničně-politická témata u nás v minulosti volby nerozhodovala, Just má za to, že to letos může být jinak. Což by nahrávalo vládním stranám. Ihned ale dodává toto: "Přestože budou zahraničně-politická témata významná, nadále bude hlavním tématem ekonomika."

A pokud podle něj v tomto ohledu převáží negativní hodnocení, tak bez ohledu na to, jakou moc a možnost má vláda je ovlivnit, bude za ně činěna zodpovědnou. "Což bude voda na mlýn opozice," nepochybuje Just.

Za další: zatímco do voleb v roce 2021 šla koalice Spolu z opozice, letos na podzim bude skládat účty za své čtyři roky vládnutí. To samo o sobě nikdy nebývá příliš výhodné. A je tu ještě jeden rozdíl oproti minulým volbám: tehdy Spolu reprezentovala trojice lídrů Fiala - Pekarová - Jurečka. Byla z nich patrná souhra a jistá "chemie".

Just v této souvislosti pro Aktuálně,cz říká, že po odchodu Pekarové bude pro TOP 09 velmi těžké najít nějakého silného, výrazného, celostátně známého lídra. "Přesto je samozřejmě pro Spolu i nadále přínosem, protože i jednotky procent, které by získala TOP 09 při samostatné kandidatuře, mohou mít pro koalici Spolu jako celek, respektive pro ODS coby tahouna Spolu, poměrně velkou cenu."

Spojenectví všech tří stran je podle Justa tudíž ještě pořád logické a pragmatické. "Oběma menším stranám to umožňuje udržet se na celostátní scéně a ODS tím minimalizuje drobení hlasů ve středo-pravé části politického spektra," uvažuje Just.

Podle Klímy to v každém případě v danou chvíli nevypadá, že by Spolu nějak výrazně překonala zisk dvaceti procent hlasů. "Nicméně při dobře zvládnutém marketingu Motoristů sobě se může Spolu propadnout k patnácti procentům," nevylučuje s tím, že je do voleb ještě relativně daleko a stát se může leccos.

"V neposlední řadě může vstoupit do hry i snaha zdiskreditovat, respektive kriminalizovat opozici," míní dokonce politolog. Jisté je jedno: výchozí pozice koalice Spolu je před letošními volbami minimálně složitá. A je otázka, zda vůbec může přijít s něčím, co by jí mohlo pomoct přivábit zpět na svou stranu ztracené voliče.

Just ale zase tolik skeptický nakonec přece jen není. "Myslím, že řada voličů vládních stran se k nim na poslední chvíli ještě vrátí, aby zamezili vládnutí stávajících opozičních stran. Ale je málo pravděpodobné, že by to vyhouplo Spolu zpět na první místo, které získali ve volbách 2021," uzavírá rozhovor pro Aktuálně.cz.