Ochránit pacienty před prodejci falešných léků pomůže nový web Lékošmejdi.cz

Cílem projektu je podle Pirka přesvědčit lidi, že nemají podléhat příslibům zázračných léků a "vyhazovat 1500 až 3000 korun za úplné nesmysly". Lidé by si měli nejprve ověřit prodejce a jeho webové stránky, prověřit recenze na přípravek a také to, zda nabízené léčivo má prokázanou účinnost a registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). U doplňků stravy se účinnost neověřuje. Seznam problematických webů SÚKL zveřejňuje.
Kardiochirurg Pirk k iniciativě přistoupil na základě vlastní zkušenosti, kdy falešný prodejce se sídlem na Panenských ostrovech zneužil jeho fotografii a připojil k ní smyšlený rozhovor, v němž doporučoval nabízený preparát jako zázračný lék. Podobně zneužili podvodníci také jména dalších lékařů z Institutu klinické a experimentální medicíny nebo Fakultní nemocnice v Motole. V poslední době jsou léky nabízeny z webů v Rusku, podotkl Pirk. "Webové adresy se mění, registrace vedou do zahraničí, nikdo konkrétní se v podstatě nedá dohledat," uvedl.
U potravinových doplňků má podle informací na webu SÚKL výrobce či dovozce povinnost pouze předem informovat ministerstvo zemědělství, kterému musí poslat text uvedený na etiketě. Musí nést označení "doplněk stravy" na obalu. Účinnost není nijak ověřována a je povoleno je prodávat přes internet.
Webové stránky nabízejí lidem absolvování testu, v němž si mohou ověřit, nakolik jsou proti podvodným nabídkám odolní. Vysvětlují rozdíly mezi léky a potravinovými doplňky. V podvodné reklamě prodejci doplňků slibují zázračné účinky například na vysoký krevní tlak, obezitu nebo cévní problémy za vysoké ceny. Využívají smyšlené citace celebrit a odborníků, ať už reálných, nebo kompletně vymyšlených s fotografiemi z fotobank.
"Léky musí před uvedením na trh projít schvalovacím řízením, v tomto procesu se hodnotí kvalita, účinnost a bezpečnost léčivého přípravku," uvádí SÚKL. Žadatel předkládá toxikologické a farmakologické zkoušky a klinické studie dokazující účinky léku. Léky na předpis mohou být vydávány pouze v lékárně, volně prodejné léky jen v e-shopech, které provozují kamenné lékárny.
V Česku je registrováno více než 58 tisíc léků, prodává se jich asi 8000, ostatní na trhu aktuálně nejsou. Za doplňky stravy Češi podle průzkumu z roku 2023 utratí průměrně 5700 korun ročně. Jde o různé bylinné přípravky, vitaminy, minerály, kloubní výživy nebo přípravky například na podporu imunity, trávení, spalování tuků nebo potence.