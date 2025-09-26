Zahraničí

Polská policie odhalila největší výrobnu zfalšovaných léků

Polská policie v Západopomořanském vojvodství odhalila zatím největší výrobnu padělaných léků v zemi, oznámila v pátek v prohlášení. Během prohlídky na místě zajistila hotové preparáty, jejichž hodnotu expert Polské antidopingové agentury odhadl na nejméně 20 milionů zlotých (113,4 milionu korun).
Nelegální továrna vyráběla také léky podávané injekčně, jejichž ekvivalenty na běžném trhu neexistují a jejichž používání může být až životu nebezpečné.
Nelegální továrna vyráběla také léky podávané injekčně, jejichž ekvivalenty na běžném trhu neexistují a jejichž používání může být až životu nebezpečné.

Skupina fungovala od roku 2021 a zabývala se výrobou a distribucí zfalšovaných léků, steroidů a jiných farmaceutických prostředků. "Podmínky výroby se výrazně lišily od platných norem a představovaly závažné ohrožení pro zdraví a životy lidí," uvedla policie. Nelegální továrna vyráběla také léky podávané injekčně, jejichž ekvivalenty na běžném trhu neexistují a jejichž používání může být až životu nebezpečné.

Policie na místě objevila kompletní linku na výrobu léčivých přípravků a zajistila značné množství hotových preparátů. Zadržela osm lidí, včetně šéfa skupiny, který měl kontrolu nad celým výrobním procesem, včetně nákupu jednotlivých složek preparátů. Další lidé zajišťovali samotnou výrobu a distribuci přípravků, k níž používali například balíkomaty.

Policisté na místě zajistili také luxusní auta, bižuterii a hotovost v různých měnách.

Zadržení jsou obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině, nelegální výroby a prodeje léků, praní špinavých peněz a ohrožování života velkého počtu lidí. Dva z nich poslal soud do vazby.

 
