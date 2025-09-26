Polská policie odhalila největší výrobnu zfalšovaných léků

Skupina fungovala od roku 2021 a zabývala se výrobou a distribucí zfalšovaných léků, steroidů a jiných farmaceutických prostředků. "Podmínky výroby se výrazně lišily od platných norem a představovaly závažné ohrožení pro zdraví a životy lidí," uvedla policie. Nelegální továrna vyráběla také léky podávané injekčně, jejichž ekvivalenty na běžném trhu neexistují a jejichž používání může být až životu nebezpečné.
Policie na místě objevila kompletní linku na výrobu léčivých přípravků a zajistila značné množství hotových preparátů. Zadržela osm lidí, včetně šéfa skupiny, který měl kontrolu nad celým výrobním procesem, včetně nákupu jednotlivých složek preparátů. Další lidé zajišťovali samotnou výrobu a distribuci přípravků, k níž používali například balíkomaty.
Policisté na místě zajistili také luxusní auta, bižuterii a hotovost v různých měnách.
Zadržení jsou obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině, nelegální výroby a prodeje léků, praní špinavých peněz a ohrožování života velkého počtu lidí. Dva z nich poslal soud do vazby.