Obrat v průzkumech: Volby by podle CVVM v červnu vyhrálo ANO před Piráty a STAN

Volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů. Piráti a STAN by měli 22,5 procenta, pro koalici Spolu by se rozhodlo 19,5 procenta voličů. Do sněmovny by se dostaly také SPD, KSČM a ČSSD. Vyplývá to z červnového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj není rozdíl mezi ANO a koalicí Pirátů se STAN statisticky významný.

Poslední podobný průzkum CVVM uskutečnilo před deseti měsíci. "Vzhledem k tomu, že od posledního měření v září 2020 došlo ke vzniku několika koalic a byla provedena úprava metodologie modelu, není vhodné přímo srovnávat výsledky aktuálního modelu a předchozích měření," uvedli statistici. Čtvrtá by momentálně ve volbách skončila SPD, volilo by ji 9,5 procenta lidí. Pro komunisty a sociální demokracii by se rozhodlo shodně 7,5 procenta voličů. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by skončila společná kandidátka Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, získala by 3,5 procenta hlasů. Nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty by mělo 2,5 procenta. K volbám by nyní dorazilo 60 procent lidí, kteří mají volební právo. Účast by tak byla podobná jako v posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta. Průzkum se uskutečnil od 29. května do 13. června a zúčastnilo se ho 925 lidí s volebním právem. V několika posledních průzkumech jiných společností většinou vedla koalice Pirátů a STAN, ANO bylo druhé, v některých případech i třetí za koalicí Spolu. Červnové průzkumy agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi pak přisuzovaly zhruba pět procent hnutí Přísaha. Související Volby by dle průzkumu vyhráli Piráti se STAN, pozice hnutí ANO a Spolu jsou vyrovnané