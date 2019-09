Obětem domácího násilí má pomoci nová mobilní aplikace, zaznamená i násilné incidenty

Ročně v Česku vyhledá kvůli domácímu násilí lékařskou pomoc asi 150 tisíc žen, desítky Češek v důsledku tohoto trestného činu zemřou. Obětem má pomoct nová aplikace Bright Sky CZ, která vznikla po vzoru anglické verze. Ke stažení bude zdarma za několik týdnů.

Aplikace je určena nejen obětem domácího násilí, ale i lidem, kteří takového člověka znají a chtěli by mu pomoci. "Umožňuje například vyhledat nejbližší odbornou pomoc podle aktuální polohy nebo pomocí adresy," řekla Adriana Dergam, místopředsedkyně Nadace Vodafone, která vznik aplikace podpořila.

Další funkcí je i krátký dotazník nazvaný Jsem v ohrožení?, který pomocí 12 základních otázek vyhodnotí riziko násilí a případnou potřebu kontaktovat odbornou pomoc.

Oběti si do aplikace mohou také zaznamenávat násilné incidenty ve formě videa, fotek, textu nebo zvukových záznamů. "Nejsou to důkazy, nicméně odborné organizace obětem doporučují vést si deník. Výhodou je, že evidence se neukládá přímo do telefonu, a i po vymazání aplikace z mobilu jsou záznamy dohledatelné," dodala Dergam.

Vzorem byla britská verze

V aplikaci jsou rovněž popsány reálné příběhy a zkušenosti, a oběti tak mohou porovnat, zda se něco podobného děje i jim. "Pro oběti je velmi těžké identifikovat se s tím, že zažívají násilí ve vztahu. Odkládání vyhledání pomoci ale zvyšuje riziko eskalace násilí," uvedla Bronislava Marvánová Vargová, vedoucí informačního a poradenského centra Rosa, které je odborným garantem projektu.

Podle náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka se navíc poškození často bojí násilí oznamovat. V závislosti na intenzitě násilí může přitom jít o přestupek až trestný čin.

Policie v Česku ročně eviduje asi 6 až 7 tisíc případů domácího násilí, z nichž asi ve 1300 případech vykáže agresora z domova. "Agresoři už nicméně nejsou jenom muži, v pěti procentech se dnes jedná o ženy," uvedl policista Martin Hynek a dodal, že násilí může nastat nejen mezi páry, ale i mezigeneračně.

Na tvorbě služby pracoval mezinárodní tým půl roku. Jako vzor sloužila britská aplikace Bright Sky, která ve Spojeném království funguje od loňského dubna. Kromě překladu ale bylo potřeba některé části upravit také obsahově. "Úplně nově jsme dělali seznam pomocných služeb, který je aktuální pro Česko. Pozměnili jsme také některé příběhy tak, aby více zapadaly do české zkušenosti," vysvětlila Marvánová Vargová.

Za vznikem britské aplikace stojí bývalý policista John Liversidge, který pomáhal také při vytváření české verze. "Mnoho obětí násilí dostane špatnou radu od lidí, kteří jednoduše nevědí, co říct. Lidi často nechápou, proč oběti stále zůstávají v násilných vztazích," řekl Liversidge a dodal, že pro mnohé je důvodem strach ze ztráty domova, svých blízkých nebo dobré pověsti.

Nejtěžší je udělat první krok a říct si o pomoc

Kolem domácího násilí koluje řada mýtů, které se aplikace rovněž snaží vyvracet. Jedním z nich je například tvrzení, že není pravděpodobné, aby domácí násilí zažívali starší lidé, kteří se svým partnerem žijí spoustu let. "Některé oběti trpí řadu let, aniž by cokoli řekly," uvedl bývalý policista, který v minulosti pracoval jako vedoucí inspektor Thames Valley Police.

Dalším z předsudků je, že domácí násilí se neděje v rodinách, které jsou v dobré finanční situaci a vypadají šťastně. "Lidé často posuzují ostatní podle vzhledu a chování navenek. Myslí si, že oběť musí chodit s modřinami, být smutná a bezmocná, ale tak to není. Často se totiž za svou zkušenost stydí nebo se bojí a snaží se to maskovat," vysvětlila Marvánová Vargová, podle které je nejtěžší učinit první krok a uvědomit si potřebu pomoci.

Bright Sky CZ vznikla za přispění Nadace Vodafone, která podporuje také aplikaci Záchranka nebo připravovanou aplikaci Echo, která bude pomáhat při pátrání po pohřešovaných dětech. "I kdyby tyto aplikace pomohly zachránit jediný život, budou dávat obrovský smysl," dodal generální ředitel českého Vodafonu Petr Dvořák.