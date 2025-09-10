Domácí

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

ČTK ČTK
před 44 minutami
Nepřiznanou koalicí pro sněmovní volby je podle dvou usnesení Krajského soudu v Brně zřejmě i kandidátka Pirátů se Zelenými. Na facebookovém profilu na to ve středu upozornil právník Milan Hamerský. Soud se návrhem na zrušení kandidátky Pirátů přímo nezabýval, usnesení se týkají zamítnutí návrhu na zrušení kandidátní listiny Stačilo! na Zlínsku a Vysočině.
Archivní fotografie lídrů Pirátů před ministerstvem spravedlnosti, kde požadovali odchod ministra financí Zbyňka Stanjury z vlády
Archivní fotografie lídrů Pirátů před ministerstvem spravedlnosti, kde požadovali odchod ministra financí Zbyňka Stanjury z vlády | Foto: Radek Bartoníček

Soud sice návrhu nevyhověl, Stačilo! ale za koalici označil, stejně tak i v jiných usneseních SPD. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek řekl, že kandidátky Pirátů jsou v pořádku. Poukázal při tom mimo jiné na rozhodnutí ústeckého soudu.

Hamerský v prvopočátku oslovil menší strany po celé republice s návrhem obrátit se ve věci nepřiznaných koalic na soud. V 52. odstavci obou usnesení krajského soudu, které se věnují návrhům strany Volt Česko na zrušení kandidátek Stačilo!, stojí: "Obdobnou strategii zřejmě přijaly v letošních volbách politické strany SPD (spolu s několika menšími politickými stranami) a Piráti (spolu se Zelenými)."

Související

ANO, Spolu a STAN v zářijovém průzkumu posílily, SPD a Stačilo! ztrácí

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček při společném vysílání pro diváky na internetu

Podle Hamerského jde o jediná usnesení, která vyjma ústeckého krajského soudu, v usneseních takto výslovně zmiňují i Piráty se Zelenými. Ústecký krajský soud se zabýval přímo návrhem na zrušení registrace kandidátní listiny České pirátské strany, podalo ho hnutí Přísaha, a to právě pouze v Ústí. Důvodem podání bylo to, že se na kandidátce Pirátů nacházejí i zástupci Zelených a s ohledem na uzavření smlouvy jde podle hnutí o volební koalici. Soud ji zamítl jako nedůvodnou.

"Přísaha to podala jen v Ústeckém kraji. Kdyby tak učinila v Českých Budějovicích a v Brně, měla by velkou šanci na to, že by ty soudy řekly to, co v případě Stačilo! a SPD. Tedy, že Piráti a Zelení jsou koalice," řekl Hamerský.

Michálek uvedl, že kandidátky Pirátů jsou v pořádku. "Soud v Ústí to už pravomocně potvrdil. Stačilo! je prázdná schránka, která má deset členů, zatímco Piráti jsou plnohodnotná politická strana. Piráti mají odborníky i silné nezávislé osobnosti, zatímco naši soupeři místo programu jen chrlí žaloby," řekl Michálek. Podotkl také, že Hamerský je bývalým spolupracovníkem hnutí ANO.

Související

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

Jana Černochová a Karel Řehka přicházejí na velitelské shromáždění (25. 2. 2025)

Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Soudy je zamítly jako nedůvodné. Některé z nich ale v některých rozhodnutích označily postup hnutí Stačilo! a SPD a stran, které s nimi kandidují, jako obcházení zákona.

Koalice potřebují pro vstup do Sněmovny ve volbách vyšší zisk hlasů než pět procent, což je limit pro samostatně kandidující strany nebo hnutí. Strana Volt Česko už dříve uvedla, že kandidaturu hnutí Stačilo! napadne u Ústavního soudu. Ten se návrhem bude zabývat, jakmile to bude po procesní stránce možné. Není tak jasné, zda může rozhodnout do voleb, které se konají 3. a 4. října.

 
Mohlo by vás zajímat

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Schönfeld oznámil, že RSBC nemá hotovost. Je nutná restrukturalizace i nový investor

Schönfeld oznámil, že RSBC nemá hotovost. Je nutná restrukturalizace i nový investor
domácí Aktuálně.cz Obsah Piráti volby Česko zelení kandidátka

Právě se děje

před 13 minutami
Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují.
před 30 minutami
Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Cílem je zlepšit ekonomiku divadla, a to prostřednictvím nového repertoáru a pravděpodobně i spoluprací s jinými divadly.
před 40 minutami
"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Vypadl z první desítky, na grandslamech se mu nedaří prorazit. Mladý dánský svéráz Holger Rune více než tenisem baví fanoušky milostnými příběhy.
Aktualizováno před 41 minutami
Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.
před 44 minutami
Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Soud sice návrhu nevyhověl, Stačilo! ale za koalici označil, stejně tak i v jiných usneseních SPD.
před 52 minutami
"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

Horolezec Jan "Tráva" Trávníček v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje situaci v Nepálu, který se po násilných protestech propadl do chaosu.
před 52 minutami
Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Závěť se objevila až po 16 letech. O nároku na náhradu od státu musí znovu rozhodnout Městský soud v Praze.
Další zprávy