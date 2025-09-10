Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Soud sice návrhu nevyhověl, Stačilo! ale za koalici označil, stejně tak i v jiných usneseních SPD. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek řekl, že kandidátky Pirátů jsou v pořádku. Poukázal při tom mimo jiné na rozhodnutí ústeckého soudu.
Hamerský v prvopočátku oslovil menší strany po celé republice s návrhem obrátit se ve věci nepřiznaných koalic na soud. V 52. odstavci obou usnesení krajského soudu, které se věnují návrhům strany Volt Česko na zrušení kandidátek Stačilo!, stojí: "Obdobnou strategii zřejmě přijaly v letošních volbách politické strany SPD (spolu s několika menšími politickými stranami) a Piráti (spolu se Zelenými)."
Podle Hamerského jde o jediná usnesení, která vyjma ústeckého krajského soudu, v usneseních takto výslovně zmiňují i Piráty se Zelenými. Ústecký krajský soud se zabýval přímo návrhem na zrušení registrace kandidátní listiny České pirátské strany, podalo ho hnutí Přísaha, a to právě pouze v Ústí. Důvodem podání bylo to, že se na kandidátce Pirátů nacházejí i zástupci Zelených a s ohledem na uzavření smlouvy jde podle hnutí o volební koalici. Soud ji zamítl jako nedůvodnou.
"Přísaha to podala jen v Ústeckém kraji. Kdyby tak učinila v Českých Budějovicích a v Brně, měla by velkou šanci na to, že by ty soudy řekly to, co v případě Stačilo! a SPD. Tedy, že Piráti a Zelení jsou koalice," řekl Hamerský.
Michálek uvedl, že kandidátky Pirátů jsou v pořádku. "Soud v Ústí to už pravomocně potvrdil. Stačilo! je prázdná schránka, která má deset členů, zatímco Piráti jsou plnohodnotná politická strana. Piráti mají odborníky i silné nezávislé osobnosti, zatímco naši soupeři místo programu jen chrlí žaloby," řekl Michálek. Podotkl také, že Hamerský je bývalým spolupracovníkem hnutí ANO.
Žaloby na přezkum kandidátek hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! podaly v různých krajích strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě. Soudy je zamítly jako nedůvodné. Některé z nich ale v některých rozhodnutích označily postup hnutí Stačilo! a SPD a stran, které s nimi kandidují, jako obcházení zákona.
Koalice potřebují pro vstup do Sněmovny ve volbách vyšší zisk hlasů než pět procent, což je limit pro samostatně kandidující strany nebo hnutí. Strana Volt Česko už dříve uvedla, že kandidaturu hnutí Stačilo! napadne u Ústavního soudu. Ten se návrhem bude zabývat, jakmile to bude po procesní stránce možné. Není tak jasné, zda může rozhodnout do voleb, které se konají 3. a 4. října.