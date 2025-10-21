„Nekriticky uctívaná vůdkyně.“ Dolejš účtuje s Konečnou a mluví konci KSČM

Domácí

„Nekriticky uctívaná vůdkyně.“ Dolejš účtuje s Konečnou a mluví o konci KSČM

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 31 minutami
Jiří Dolejš patřil dlouhé roky mezi nejviditelnější osobnosti KSČM. Jenže poté, co zkritizoval zapojení strany do projektu Stačilo!, byl z ní v podstatě vyhozen. V rozhovoru pro Aktuálně.cz nyní říká, že v rámci KSČM Konečná - jež po po volbách dala funkci k dispozici - nemá alternativu a že pokud KSČM bude pokračovat v projektu Stačilo!, je to její konec v podobě, v jaké vznikla po roce 1989.
Kateřina Konečná
Kateřina Konečná | Foto: Vratislav Dostál

Kateřina Konečná v reakci na volební debakl projektu Stačilo!, jehož součástí je také KSČM, oznámila, že se ještě letos v prosinci uskuteční mimořádný sjezd strany. A že na něm dá svou funkci k dispozici. Co si o tom myslíte?

Kateřina Konečná poslední dva roky prosazovala určité změny bez toho, že by k nim měla zvláštní mandát strany. To znamená, že uvnitř KSČM  neproběhla nějaká diskuze o jejím směřování. A ona nejspíš cítí potřebu si tento mandát prověřit.

Související

Konečná dává k dispozici post šéfky KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová

V úterý se objevila informace, že Konečná trpí roztroušenou sklerózou. Čekáte tedy, že bude přesto obhajovat post předsedkyně strany?

Pokud jí to zdravotní stav dovolí, tak si myslím, že o to bude usilovat. Prostě si chce prověřit svou podporu. A na rozdíl od Jany Maláčové ze SOCDEM nemluví o rezignaci. Konečná řekla, že dává funkci předsedkyně KSČM k dispozici. Logicky z toho vyplývá, že kandidovat bude. A s ohledem na to, že nějaké viditelné protikandidáty nemá - strana je totiž personálně dost zubožená -, tak si myslím, že v podstatě říká, že chce ve svém kurzu pokračovat.

Vy v KSČM skutečně nevidíte nikoho, kdo by mohl kandidovat proti ní?

Upřímně řečeno, vážný protikandidát ve straně neexistuje. Ona se za poslední dva roky stala nejviditelnější osobností strany. Navíc má jako jediná nějaký volený mandát - je poslankyní Evropského parlamentu. A pro případné partnery KSČM je asi nejvlivnější osobou ve straně.

Takže pokud sama nerezignuje, což by samozřejmě poptávku po jejím nástupci nebo nástupkyni vyvolalo, tak si myslím, že její ambicí je být znovu zvolena. Za dané situace se budou protikandidáti hledat hodně těžko.

Jiří Dolejš
Jiří Dolejš | Foto: DVTV

Proč si to myslíte?

Protože ve straně a v jejím nejbližším okolí se to víceméně proměnilo v něco, co bych skoro nazval určitou sektou. Ti lidé se k ní hlásí jako až k nekriticky uctívané autoritě, je pro ně nezpochybnitelnou vůdkyni. Výsledkem je, že uvnitř KSČM se úvahy o jiných jménech prakticky nevyskytují.

Pokud jde o budoucnost, napadají mě dvě klíčové otázky: budoucnost samostatné existence strany a budoucnost projektu Stačilo!, který ve volbách pohořel…

To je klíčový problém - řekl bych - od samotného vzniku projektu Stačilo!. Vždyť poslední řádný sjezd strany byl v roce 2022 v Brně. A jeho výsledkem bylo, že strategickým směrem KSČM do budoucna má být vznik společné levice. Tím se samozřejmě myslela především aliance se sociální demokracií.

Kdo tvoří hnutí Stačilo!

Hnutí Stačilo! sdružuje mimo jiné zástupce Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), Spojených demokratů - Sdružení nezávislých (SD SN), České strany národně sociální (ČSNS) a Sociální demokracie (SOCDEM).

Jenomže sociální demokracii tehdy nešlo vnímat jinak, než jako reprezentanta levice proevropské, jasně demokraticky ukotvené a reformní. A tento směr - troufám si prohlásit - nebyl v rámci projektu Stačilo! naplněn. Vznikl pravý opak.

KSČM tudíž se možnosti vzniku společné skutečně demokratické levicové alternativy vzdala. Prostě kývla na vznik hnutí Stačilo!, což není subjekt levicový, ale nacionálně populistický. Jeho obsahem je falešná hra na vlastence ve spojení s ultrapravicí. Fakticky to znamená, že tato "fejková" levice skutečnou demokratickou levici pohřbívá.

Pokud chce tedy Kateřina Konečná v tomto projektu pokračovat, reálně hrozí, že se značka KSČM v tomto subjektu rozpustí. A že KSČM tak, jak vznikla před třiceti lety, tedy jako strana, jejíž ambicí je transformace na moderní demokratickou levicovou stranu, končí. V podstatě zmizí z politické mapy bez funusu.

Viditelně zdrcená Konečná na povolebním brifinku přiznala porážku:

"Ukázalo se, že naše úsilí nestačilo," řekla Kateřina Konečná z hnutí Stačilo! | Video: ČTK

A existuje vůbec jiná realistická varianta, než pokračovat v rámci projektu Stačilo!?

Uvnitř KSČM už nevidím proud, který by měl energii a odhodlání bojovat za transformaci, o které hovořím. Jsou tam jednotlivci, kteří jsou kritičtí k současnému kurzu, to ano, ale jsou to jednotlivci, kteří zatím nepřekračují hranici interních diskuzí.

Navíc i oni jsou svázáni se sektářským pojetí strany, což se projevuje tak, že naprosto ctí formální loajalitu k vedení. Takže ano - já tam tu sílu už nevidím. KSČM v posledních letech propásla svou šanci. Ještě v roce 2021 měla dokonce volební heslo "Šance na změnu". Ale co z toho zbylo....?

Související

Zdecimovaná SOCDEM v koncovce. Už nejde jen o politiku, ve hře je mnohem víc

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s předsedou hnutí Stačilo Danielem Sterzikem a jedním ze spolupracovníků hnutí při zahájení kampaně Maláčové v Praze.

Ilustrovat to lze také na tom, jak hovoří jeden z důležitých patronů a poradců Kateřiny Konečné a celého projektu Stačilo. Na mysli mám Petra Druláka (předseda spolku Svatopluk - pozn. red.), což je člověk, který prosazuje politický koncept tzv. podkovy. To je spojenectví pravého a levého extrému v zápase s demokratickým středem…

A přesto, že tato koncepce neuspěla ve volbách, tak on nenavrhuje posun od tohoto projektu - jeho cílem je naopak Stačilo! centralizovat. A dokonce hovoří o tom, že by se měly jednotlivé značky, jako například KSČM, uvnitř projektu rozplynout, v podstatě by se měly jak komunisté, tak sociální demokraté podle Druláka upozadit a postupně vymizet. Stačilo! by pak převzalo ty aktivnější lidi a samozřejmě i další aktiva nejen KSČM, ale i SOCDEM.

Sice hovoří o tom, že po volební prohře není možné hned začít měnit režim, ale že je potřeba se připravit na tvrdý útok. A pokud říká, že chce bojovat proti současnému režimu, tak tím myslí, že chce bojovat proti pokrokářům a liberálům. A pokud se s tímto projektem Kateřina Konečná ztotožní, jako demokratická levice prakticky končí.

Pokud ale hnutí Stačilo! kandidovalo ve volbách s tím, že požaduje změnu režimu a že zpochybňuje členství Česka v Evropské unii a v NATO, tak ten volební výsledek lze číst také tak, že si to voliči nepřejí…

Antisystémové akcenty ve volbách neuspěly. A protestně naladěný volič před verbálním extrémem upřednostnil Andreje Babiše. Ovšem zda to bude mít nějaký vliv na vývoj v KSČM, to je otázka. A tady je potřeba připomenout, že ještě předtím, než se v prosinci uskuteční sjezd KSČM, budou mít svůj mimořádný sjezd v listopadu také sociální demokraté.

Jana Maláčová na rozdíl od Konečné řekla, že na post předsedkyně strany rezignuje. A pak je samozřejmě otázka, co to bude pro SOCDEM znamenat. Bývalý předseda Vladimír Špidla mluví například o krizovém plánu a vymezuje se vůči projektu Stačilo!. Pokud by tento názor uvnitř strany převážil, pak má možná česká levice šanci pokračovat v rámci iniciativy, která vzejde ze SOCDEM.

Musely by se ale naplnit dva předpoklady: obrátit se znovu k evropské demokratické levici a nikoliv ke krajní pravici. A tudíž také logicky vypovědět spojení s hnutím Stačilo!, které nemá s levicí nic společného.

 
Mohlo by vás zajímat

Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 KSČM komunisté Kateřina Konečná politika Socdem (Sociální demokracie, ČSSD) Jana Maláčová

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

ŽIVĚ
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 17 minutami
Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Systém autonomního řízení Tesly je opět v hledáčku amerických úředníků. Jde o sérii nehod, za nímž má údajně stát její nejvyspělejší jízdní asistent.
před 18 minutami
Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Dva kluci dávají prostor starší generaci. Jejich videa bourají stereotypy i sociální sítě a ukazují, na jakých životních hodnotách skutečně záleží.
před 20 minutami
Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce
2:38

Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce

Nikola Bartůňková prohrála v 1. kole turnaje v Tokiu 4:6, 3:6 s domácí Japonkou Wakanou Sonobeovou.
před 31 minutami
„Nekriticky uctívaná vůdkyně.“ Dolejš účtuje s Konečnou a mluví konci KSČM

„Nekriticky uctívaná vůdkyně.“ Dolejš účtuje s Konečnou a mluví konci KSČM

Koncepce Kateřiny Konečné neuspěla ve volbách, přesto je podle Dolejše pravděpodobné, že bude pokračovat.
Aktualizováno před 34 minutami
Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

Pondělní havárii 26leté řidičky na Plzeňsku prověřují policisté jako pokus o vraždu. Žena, jež byla pod vlivem alkoholu i drog, vezla osmiletou dívku.
před 39 minutami
Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí
0:52

Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí

Běloruské bezpečnostní složky v pondělí zasahovaly proti kávě na čerpacích stanicích, a to na přání samotného sedminásobného prezidenta země.
Další zprávy