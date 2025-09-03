Nejdelší jméno, "Hujerovi" nebo zástup titulů. Jaké bizarnosti skrývají kandidátky?

Četné akademické hodnosti - PhDr. ThDr. Mgr. Ph.D., M.A., LL.M. - u svého jména uvedl právník Eugen Sigismund von Freimann-Geyersburg, který je lídrem hnutí Česká republika na 1. místě v Ústeckém kraji. Působil jako kněz Pravoslavné církve v českých zemích, před třemi lety ho média spojovala s proruským dezinformačním webem Infokurýr. Šéfredaktorem tohoto webu je Josef Mario Freimann, který je na osmém místě ústecké kandidátky hnutí.
Čtyři vysokoškolské tituly - doktora filozofie, dvojnásobného magistra a inženýra má u svého jména plzeňský zastupitel Jiří Valenta, někdejší příslušník komunistické Státní bezpečnosti, který kandiduje za Stačilo! v Plzeňském kraji.
Podobně je na tom doktor práv, magistr a dvojnásobný inženýr Petr Měchura, který je na posledním místě pražské kandidátky strany Výzva 2025. Prezentuje se zároveň jako "makroekonom, matematik, fyzik, učitel, expert na ekonomii, marketing, právo, energetiku, stavebnictví, architekturu, životní prostředí, školství, inovace a umělou inteligenci, novinář". Vyplývá to z přehledu kandidátů na volebním webu.
Tituly na kandidátkách nešetřili ani někteří adepti současných sněmovních stran, k nimž patří ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek ("prof. MUDr. CSc., MBA, EBIR"), místopředseda sněmovny a ANO Karel Havlíček ("doc. Ing. Ph.D., MBA"), náměstek havířovského primátora Jakub Chlopecký z ANO ("Ing. Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M") nebo zastupitel Chrudimi a Pardubického kraje za Starosty Erik Jahnický ("Ing. Bc. MPA, MBA, DBA"). Právnička Martina Musilová (ODS) má u svého jména neobvyklý titul "Dipl.-jur.oec.Univ." díky absolvování univerzity v Erlangenu a Norimberku.
Ve sněmovně by mohla znovu usednout sourozenecká dvojice, kterou tvoří stávající místopředsedkyně dolní komory za Piráty Olga Richterová a bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Zejména neparlamentní uskupení mají na kandidátkách viditelnější propojení. Za hnutí Přísaha v jižních Čechách kandidují nejen jeho místopředsedkyně a europoslankyně Nikola Bartůšek, ale také Petr Bartůšek, oba z Českých Budějovic. Hnutí Kruh vede na jižní Moravě "advocacy manažerka" Klára Kadár z Terešova, což je obec na Rokycansku. Mezi pražskými kandidáty je další Terešovák, fotograf Michal Kadár.
Asi nejpočetnější rodinné uskupení představuje trojice manažerů Grohmanů na pražské kandidátce Výzvy 2025, kterou tvoří sedmapadesátiletý Petr, osmadvacetiletý Petr a třiadvacetiletý David. Koruna Česká má na jihočeské kandidátce Ludmilu a Marii Džuganovy z Písku a Radima s Jaroslavem Horynovými z Českého Krumlova, v Olomouckém kraji pak Pavla a Václava Andršovy a Zdeňka a Miladu Jančíkovy, všechny z Olomouce.