Nejdelší jméno, "Hujerovi" nebo zástup titulů. Jaké bizarnosti skrývají kandidátky?

před 51 minutami
Adeptem na poslance s nejdelším jménem je letos Gabriel-Max Nathaniel Filip Aras, který kandiduje za monarchisty ze čtvrtého místa v Královéhradeckém kraji. Je zastupitelem Opatovic nad Labem, byl členem předsednictva Koruny České, působí i jako učitel, zpěvák, voják a majitel zámečku ve Starých Ždánicích. Zároveň patří ke kandidátům, kteří ke svému jménu připojili nejvíce vědeckých titulů.
Ve sněmovně by znovu mohla usednout sourozenecká dvojice, kandidátky ale skrývají i rozvětvenější "hujerovskou" rodinu.
Ve sněmovně by znovu mohla usednout sourozenecká dvojice, kandidátky ale skrývají i rozvětvenější "hujerovskou" rodinu. | Foto: Radek Bartoníček

Četné akademické hodnosti - PhDr. ThDr. Mgr. Ph.D., M.A., LL.M. - u svého jména uvedl právník Eugen Sigismund von Freimann-Geyersburg, který je lídrem hnutí Česká republika na 1. místě v Ústeckém kraji. Působil jako kněz Pravoslavné církve v českých zemích, před třemi lety ho média spojovala s proruským dezinformačním webem Infokurýr. Šéfredaktorem tohoto webu je Josef Mario Freimann, který je na osmém místě ústecké kandidátky hnutí.

Čtyři vysokoškolské tituly - doktora filozofie, dvojnásobného magistra a inženýra má u svého jména plzeňský zastupitel Jiří Valenta, někdejší příslušník komunistické Státní bezpečnosti, který kandiduje za Stačilo! v Plzeňském kraji.

Podobně je na tom doktor práv, magistr a dvojnásobný inženýr Petr Měchura, který je na posledním místě pražské kandidátky strany Výzva 2025. Prezentuje se zároveň jako "makroekonom, matematik, fyzik, učitel, expert na ekonomii, marketing, právo, energetiku, stavebnictví, architekturu, životní prostředí, školství, inovace a umělou inteligenci, novinář". Vyplývá to z přehledu kandidátů na volebním webu.

Tituly na kandidátkách nešetřili ani někteří adepti současných sněmovních stran, k nimž patří ministr zdravotnictví a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek ("prof. MUDr. CSc., MBA, EBIR"), místopředseda sněmovny a ANO Karel Havlíček ("doc. Ing. Ph.D., MBA"), náměstek havířovského primátora Jakub Chlopecký z ANO ("Ing. Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M") nebo zastupitel Chrudimi a Pardubického kraje za Starosty Erik Jahnický ("Ing. Bc. MPA, MBA, DBA"). Právnička Martina Musilová (ODS) má u svého jména neobvyklý titul "Dipl.-jur.oec.Univ." díky absolvování univerzity v Erlangenu a Norimberku.

Ve sněmovně by mohla znovu usednout sourozenecká dvojice, kterou tvoří stávající místopředsedkyně dolní komory za Piráty Olga Richterová a bývalý pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

