Staré knihy, kšiltovky i sudy piva. "Ať se Babiš spojí s SPD," znělo mítinkem ANO

Zatímco Andrej Babiš obráží venkov v Moravskoslezském kraji a Karel Havlíček bojuje o Prahu, Alena Schillerová se činí na jižní Moravě. V minulých dnech jí do Brna přijel s předvolební kampaní pomoct právě Havlíček. Během prosluněného odpoledne oba působili mezi několika stovkami svých příznivců svěže, sebevědomě a energicky.

"Chci vám říct, že pokud získáme vaši důvěru a sestavíme příští vládu, tak to bude vláda pro lidi. Protože vláda tady má být pro lidi. Nemá tady být jenom pro ty, kteří jsou její spříznění kamarádi. Různí velcí hráči, energetické firmy, banky, zbrojaři nebo řetězce."

Tak zní klíčová myšlenka Aleny Schillerové, kterou pronesla minulý týden během solidně zaplněné akce na Náměstí Svobody, tedy v samotném srdci jihomoravské metropole. Byla to svým způsobem poutavá akce - sledovat totiž celý tým, který lídrům hnutí ANO pomáhá s organizací kampaně, funguje jako skvěle sehraný celek, jehož každý člen plní pečlivě svou roli.

Nepíšeme zde o programu a cílech. Tento text není ani o tom, s kým se případně chystá hnutí ANO vládnout. Není o geopolitice, natož o směřování a charakteru české politiky v případě, že se Babiš rozhodne po volbách pro spojenectví s některou extremistickou formací. Do voleb zbývají necelé dva měsíce, zanedlouho začne ostrá fáze kampaně, proto je dobré zaměřit pozornost právě na ni.

A zatímco jiní politici "krmí" své sociální sítě záběry od moře či z hor, lídři hnutí ANO - typicky jde právě o Babiše, Havlíčka a Schillerovou - nabírají v kampani tempo, které bude nejspíš teprve kulminovat. Vždyť Andrej Babiš je schopen za jeden den zvládnout klidně i šest vesnic, Havlíček se v rozhovoru pro Aktuálně.cz pochlubil, že mívá během jednoho dne i čtyři nebo pět akcí.

"Teď je to koncipováno na letní režim, je to uvolněnější - točíme pivo, jsme stále mezi lidmi, hodně také jezdím se svým psem, nabereme nějaké lidi a jezdíme třeba vlakem. S blížícím se termínem voleb to zintenzivníme, půjdeme více do odborných témat, více se také zaměříme na řešení problémů a náš program," poodhalil první místopředseda hnutí ANO své plány na září.

Už dříve než půl hodiny před oficiálním začátkem setkání s voliči se na náměstí Svobody vše připravuje - podpůrný tým složený z více než deseti lidí chystá vše potřebné: letáky, kšiltovky, propisky, předvolební noviny, kartičky s oběma politiky, několik knih Andreje Babiše, zrovna tak knižní novinku Aleny Schillerové, naráží se pivo, vše je v pohybu, každý si hledí své práce a dělá maximum pro to, aby celá akce běžela jak po drátkách.

Všechny výše zmíněné a taky dost tradiční předvolební propriety se rozdávají pochopitelně zdarma. Platí to i o točeném pivu. Havlíček nám chvíli předtím, než se postavil za pípu, řekl, že vytočí zpravidla tři až čtyři sudy. V Česku, ve kterém se pivo pije snad víc než voda, jeho sázka na jistotu zjevně zabírá. Ostatně sotva akce začne, fronta na pivo má několik desítek metrů.

S tím souvisí další, obecnější postřeh: nejen pokud jde o pivo, totiž hnutí ANO letos sází na jistotu. Jeho kampaň - alespoň zatím - postrádá jakýkoli nový prvek. Jakoby Babiš a spol. věděli, co na jejich voliče zabírá. Rozdávají knihy, které jsou třeba i deset let staré, totéž platí o kšiltovkách a dalších věcech. A recyklují i svou výzvu, aby lidé nezanedbávali prevenci proti rakovině. I to Babiš dělal, už když byl ve vládě.

A lidé na to slyší. Aniž bychom to chtěli přeceňovat, jde o drobnost, která má svůj půvab a hlavně může na lidi zapůsobit. Pokud totiž celou kampaň rámují tak, že jejich vláda tady bude pro lidi a ne pro rozličné "šíbry a třeba i mafiány", jako by touto výzvou lidem dokazovali, že jim na nich skutečně záleží, že to, co říkají, myslí také vážně.

Oproti vyhrocené kampani v roce 2021 se to letos jeví zatím o poznání klidněji. Což může být ale také tím, že se ještě pořád nacházíme - jak řekl Havlíček - v letním, spíše uvolněném režimu. V každém případě on i Schillerová působili svěže, energicky a naprosto uvolněně. Podepsali se každému, kdo o to projevil zájem, fotili se s lidmi. A akci nenarušil nikdo z jejich odpůrců.

"V každé vládě jsou problémy. Problémy řešené a problémy neřešené. Babiš je řešil," řekl reportérovi Aktuálně.cz jeden z jeho voličů v důchodovém věku s odkazem na covidovou krizi. "Vážím si toho, že neutekl, i když mohl. Nevzdal to a jde dál," zdůraznil. Podle něj by měl předseda hnutí ANO po volbách vládnout s SPD. A pokud jde o program, je přesvědčený, že by se měli vrátit k tomu základnímu. Zmiňuje drahé energie, potraviny a bydlení.

Jak ještě dodal, doufá, že se příští vláda odhodlá vypsat referendum o setrvání Česka v Evropské unii. V tom ho však hnutí ANO skoro jistě zklame, Havlíček v již citovaném rozhovoru totiž řekl toto: "Jsme ale proevropští v tom smyslu, že odmítáme referendum o našem vystoupení z EU. A pokud jde o NATO, mnohokrát jsem řekl, že náš vstup do NATO považuju za nejdůležitější událost od roku 1989."

Nikoho asi nepřekvapí, že příznivci hnutí ANO kritizují vládu Petra Fialy (ODS). A neplatí to jen o penzistech. Ze současného předsedy vlády si utahují třeba kvůli tomu, že se podle nich bojí chodit mezi lidi. "A pokud se k tomu odhodlá, má kolem sebe těžkooděnce," řekla nám jedna dáma. "Fiala se bojí chodit mezi lidi. Čeho se bojí? Masaryk chodil, Babiš chodí, čeho se on bojí? A kam nás jeho vláda dovedla?"

Je to už kolorit. Co je naopak relativně nové a hlavně nebezpečné, je intenzita, s jakou v lidech postupně hnízdí přesvědčení o tom, že pokud Babiš a spol. volby prohrají, bude to důkaz, že jsou zmanipulované. Vše ostatní jako by tu už bylo. Schillerová i Havlíček upozorňují na drahé energie, nedostupné bydlení, případně na emisní povolenky.

"Tato země nemá hospodářskou strategii. Chybí nám investice, ekonomika neroste - v tom je zakopaný pes. Potřebujeme ekonomický růst a samozřejmě také boj s šedou ekonomikou. A to není jenom EET - ta je jen třešničkou na dortu a my se k ní vrátíme," nechala se slyšet třeba Schillerová, za což byla odměněna potleskem. Podobně si počínal také Havlíček.

Namísto dlouhých projevů ale dávají přednost tomu, aby pokud možno každého pozdravili, prohodili s ním pár slov, podepsali se mu. A lidé reagují vstřícně, oběma lídrům hnutí ANO děkují, svěřují se s tím, jak jim fandí, a prosí je, aby se nenechali "těmi u moci" otrávit. Ta metoda je zjevná: chtějí v lidech vzbudit pocit, že jsou tady na rozdíl od konkurence pro ně, že se jim nemusí bát svěřit se svými problémy. A oni že jim pak pomohou.

A nic na tom nemění fakt, že jde pouze o kampaň. Protože ten pocit, že na ně "tam v Praze politici kašlou", je především v odlehlejších regionech republiky relativně široce sdílený. Jinak řečeno: Babiš, Havlíček a Schillerová dobře vědí, co a proč v kampani dělají. A především, co může být efektivní způsob, jak si lidi, kteří mají dojem, že jsou elitám "ukradení", přitáhnout na svoji stranu.