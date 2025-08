"Nandejme to Praze.“ Druhý muž ANO vysvětluje Babišův výrok a reaguje na prezidenta

První místopředseda hnutí ANO a jeho volební lídr v Praze Karel Havlíček si pochvaluje kampaň před říjnovými sněmovními volbami. Tvrdí, že chce v hlavním městě udělat výsledek, který bude pro jeho stranu rekordní. V rozhovoru pro Aktuálně.cz také naznačuje, co pro něj bude klíčové, pokud jde o případnou příští vládu hnutí ANO.

Váš předseda Andrej Babiš zvládá objet v rámci své předvolební kampaně i šest vesnic za den. Jak jste na tom vy?

Já mám každý den čtyři až pět akcí. Některé dny jich máme víc, jindy třeba jenom jednu nebo dvě. Ono je také něco jiného dělat kampaň v Praze - je to specifický volební kraj. Každý den mám kromě toho, že zvu běžné voliče na pivo, také setkání s podnikateli nebo s lidmi z akademické sféry.

Jaké máte reakce od podnikatelů?

Podnikatelé jsou v drtivé většině na naší straně. Mám s nimi dobré vztahy, třicet let jsem byl v byznysu, byl jsem šéf jejich asociace, byl jsem jejich ministrem. Takže i když nás někdo z nich nevolí, tak si myslím, že vztahy máme dobré. Prakticky od nich nemám negativní reakce.

Tím spíš, když ví, že jsme v ekonomické a hospodářské politice kompetentní. My na oplátku víme, jakým čelí problémům a umíme pro ně připravit celou paletu řešení.

Horká fáze kampaně začne v září. Chystáte nějaký překvapivý tah, nebo pojedete až do voleb kontinuálně v módu, který jste si nastavili na začátku?

Vždycky je nějaké překvapení. Teď je to koncipováno na letní režim, je to uvolněnější - točíme pivo, jsme stále mezi lidmi, hodně také jezdím se svým psem, nabereme nějaké lidi a jezdíme třeba vlakem. S blížícím se termínem voleb to zintenzivníme, půjdeme více do odborných témat, více se také zaměříme na řešení problémů a náš program.

Kdy ho představíte?

Na začátku horké fáze kampaně - čtvrtého září v Ostravě. Vedle klasické kampaně budu mít každý den dvě až tři odborné akce - konference, workshopy, hodně budu pracovat s podnikatelskou obcí.

Pokud jde o volby, čelíte v rámci hnutí ANO asi nejsložitější výzvě. Praha je podle rozličných šetření možná jediným obvodem, kde ANO nevyhraje. S čím do toho jdete? Jaký je váš cíl?

V Praze se v zásadě - pokud jde o hnutí ANO - nedá vyhrát. Minule jsme zde získali sedmnáct procent hlasů a skončili třetí. Nyní jsme podle agentury STEM na jedenadvaceti procentech. Já jsem si nicméně Prahu vzal, protože chci inspirovat ostatní naše kandidátky - je to pro mě velká výzva. A chci všem ukázat, že lze v Praze ty pomyslné nůžky mezi koalicí Spolu a hnutím ANO sevřít.

Celkový výsledek v Praze by měl u nás začínat dvojkou, u koalice Spolu také dvojkou (koalice Spolu získala ve sněmovních volbách v roce 2021 v Praze čtyřicet procent hlasů, pozn. red.). Pokud bychom letos v Praze obdrželi nějakých čtyřiadvacet procent, byl by to náš absolutní rekord. A já bych to považoval za dobrý výsledek.

Mým cílem je získat maximální možný počet mandátů. Protože každý jeden mandát navíc pro nás je o jeden mandát méně pro Spolu. Lze tedy říct, že každý mandát navíc jsou v Praze svým způsobem dva mandáty.

Na sociálních sítích a v médiích se to v posledních dnech hemží tím, že Andrej Babiš poštvává voliče z regionů proti Pražákům. Jak se vám v takové atmosféře vede v Praze kampaň?

Tak to není. To si do nás chtěl někdo z novinářů zase jenom rýpnout. On říká: "Pojďme to té Praze nandat". Myslí to ale sportovně, ve sportovním hecu. Protože když vidí, že Spolu mělo v Praze čtyřicet procent hlasů, tak lidem říká, pojďme to té Praze nandat, pojďme to zlomit v regionech.

Mluvíme spolu v Brně, fakticky na kampani Aleny Schillerové, která tady vede vaši kandidátku. Vypomáháte svým kolegům z jiných krajů běžně?

Jasně - nejméně dvakrát týdně. Tento týden jsem byl jeden celý den v Třebíči, byl jsem u Dukovan, kde jsme točili pivo a překvapivě přišlo hodně lidí. Minulý týden jsem byl v Pardubickém kraji a teď jsem v Brně.

Pokud volby vyhrajete, víte už, v jaké konstelaci byste ideálně chtěli skládat vládu?

To půjde říct, až skutečně budeme vědět, kdo se tam dostane. Teď jsme ještě v čase, kdy je to stále v pohybu. Jednu chvíli se zdálo, že šanci dostat se do sněmovny mají Motoristé sobě, teď jsou spíše pod pěti procenty. Těch variant může být nakonec opravdu hodně. Někdo to i spočítal a vyšlo mu, že jich může být snad i dvanáct nebo třináct.

Ve sněmovně nakonec navíc může být snad nejvíc politických stran od voleb v roce 1992. Neobáváte se případné roztříštěnosti?

Jedna věc je, zda se obáváme, druhá, co s tím můžeme dělat. Navíc vidíme současnou vládu, která původně vznikla jako pětikoalice. A já jsem od začátku říkal, že je to jejich největší nevýhoda. Respektive jedna ze dvou velkých nevýhod - první byla, že nebyli připravení, druhá, že jich bylo pět.

Je to jedna z klíčových příčin, proč nemají žádné výsledky. Ty strany jsou programově nesourodé, je to, abych tak řekl, "od Šumavy k Tatrám". Nedařilo se jim, a proto skončí špatně. Takže pro mě není ani tak důležitý, kolik stran bude ve sněmovně, ale kolik se jich bude podílet na vládnutí.

A co říkáte na prezidenta Petra Pavla, který politickým aktérům vzkazuje, že by měl problém do vlády jmenovat někoho, kdo zpochybňuje naše členství v NATO a EU?

Tím pádem říká, že s námi mít problém nebude. Ostatně my jsme mnohokrát řekli, že jsme pro naše členství v NATO. Stejně tak je to s Evropskou unií. Což ale neznamená, že tam na všechno kýváme jako "oslové". Osobně si myslím, že pokud EU kritizujeme, tak jí tím pomáháme. Ten, kdo je k ní nekritický, tak ji zaživa pohřbívá.

Jinak jsme ale proevropští v tom smyslu, že odmítáme referendum o našem vystoupení z EU. A pokud jde o NATO, mnohokrát jsem řekl, že náš vstup do NATO považuju za nejdůležitější událost od roku 1989.