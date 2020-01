NCOZ propustila ze služby důstojníka kvůli tomu, že spolupracoval s Piráty

"Ředitel Národní centrály proti organizovanému (NCOZ) vydal dne 16. ledna 2020 rozhodnutí o propuštění policisty NCOZ z důvodu, že vykonával činnost ve prospěch politické strany," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. Řízení zahájil velitel NCOZ Jiří Mazánek loni v červnu. Služba Šmída u NCOZ skončila ani ne po třech letech, k útvaru nastoupil na podzim 2017.

Za koncem Šmída u policie stojí jeho účast na loňské dubnové schůzce pracovní skupiny České pirátské strany pro bezpečnost, na sezení přišel coby host. Tento poradní orgán Pirátů například chystá podklady pro stranický poslanecký klub případně vznáší připomínky k vládním návrhům týkajícím se bezpečnostní problematiky.

S Piráty ho pojí práce také v zastupitelstva města Děčín, odkud pochází. Coby nestraník za Piráty na podzim 2018 do zastupitelstva úspěšně kandidoval. Zastupitelský mandát mu však NCOZ v řízení o propuštění ze služebního poměru k tíži klást nemohla. Zákon příslušníkům bezpečnostních složek dovoluje, aby jako nestraníci pracovali v obecním zastupitelstvu.

Vedle účasti na zmíněné pracovní schůzi Šmídovu pozici v řízení zkomplikovalo, že své sympatie k Pirátům dával veřejně. Jeho podpora byla explicitní, opakovaně ji vyjádřil na webovém fóru strany. Aktuálně.cz požádalo Šmída o stanovisko k jeho propuštění, na dotaz zatím nereagoval. Nezvedá ani mobilní telefon.

Pirát jako jediná varianta

S piráty navázal Jan Šmíd kontakt loni v únoru, o spolupráci projevil zájem jako první. Přihlásil se proto příznivkyni pirátů z Ústeckého kraje Barboře Přibylové. Hned v dubnu 2018 si řekl o výraznější angažmá, stál o post jedničky na děčínské kandidátce pirátů pro komunální volby. Ve volbách uspěl. Přitom už od podzimu 2017 slouží u NCOZ, předtím působil devět let na hospodářské kriminálce v Děčíně.

Do projevu na stranickém webovém fóru uvedl, že s Českou pirátskou stranou bezezbytku souzní. "Být pirátem je pro mě jedinou variantou, proto jsem již několik let vaším hrdým voličem. Pirátské principy otevřenosti, politická kultura, názorová stálost a mnoho dalšího jsou pro mě tím, proč jsem právě teď tady," psal. Uvedl také, že kdyby to zákon dovolil, dávno by v pirátských "řadách".