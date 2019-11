První politický manuál pro policisty: Když budou stranám radit, dostanou vyhazov

Kandidovat v obecních či evropských volbách policista může, nesmí však agitovat v uniformě. I takové regule obsahuje první politický manuál, který pro policisty připravilo ministerstvo vnitra. Deník Aktuálně.cz má dokument k dispozici. Příručka vznikla kvůli spolupráci detektiva NCOZ s piráty - vyšetřovatel se účastnil sezení stranické expertní skupiny. Kvůli tomu mu hrozí propuštění.

"Za činnost ve prospěch politické strany nebo politického hnutí (…) lze proto označit cokoli, čím může být postavení politické strany či politického hnutí v rámci takové (politické) soutěže zvýhodněno, z čeho tedy může plynout politické straně nebo politickému hnutí prospěch," píše se v čerstvém manuálu, který v říjnu vzešel z odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra a jejž deník Aktuálně.cz získal.

Pracovat ve prospěch politického subjektu policistům zapovídá pod hrozbou propuštění zákon. Není z něj však jasné, co se takovou činností rozumí. Na druhou stranu mohou příslušníci kandidovat v obecních a evropských volbách. Tento rozpor má odstranit zmíněný manuál. Je to poprvé, co takový dokument vznikl. Policistům poslouží k tomu, aby kvůli svému případnému politickému angažmá neriskovali propuštění ze služby.

"Situaci, kdy by příslušník, jako soukromá osoba, aktivně a opakovaně působil přímo ve strukturách, orgánech či v jakýchkoli poradních, odborných či obdobných komisích konkrétní politické strany nebo politického hnutí, je zcela jistě možné hodnotit jako činnost ve prospěch politické strany nebo politického hnutí," píše se v manuálu. Odborná konzultace pro politickou stranu je vyloučená i v případě, že by rady policista poskytoval jako externista.

Z tohoto pohledu se zdá, že působení vyšetřovatele Jana Šmída u Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se naplnilo. Právě kvůli jeho případu nechalo ministerstvo instrukce vypracovat. Důstojník se letos v dubnu coby externista účastnil jedné schůzky pracovní skupiny pro bezpečnost v České pirátské straně. Vedení útvaru kvůli tomu rozhoduje, zda Šmída propustí. Pokud se velení NCOZ přidrží čerstvého manuálu, je nucený odchod důstojníka od policie velmi pravděpodobný.

Motivace pomoci straně je klíčová

Příručka mnoho konkrétních případů, které lze považovat za práci ve prospěch strany, neuvádí. Zmiňuje ale motiv, jenž je pro posuzování nedovolené spolupráce zásadní. "Důležité v takovém případě je, že dotčená činnost příslušníka je motivována snahou být konkrétní politické straně nebo politickému hnutí prospěšný a pomoci tomuto subjektu svou činností v politické soutěži," stojí v manuálu.

Pokud tuto zásadu opět vztáhneme k případu důstojníka Šmída, jeho pozici to ještě více komplikuje. Šmíd se hlubokými sympatiemi k pirátům netají, naopak o nich otevřeně mluvil. Jeho pohnutky přispět svým názorem při debatě expertní skupiny jsou evidentní. "Být pirátem je pro mě jedinou variantou, proto jsem již několik let vaším hrdým voličem," psal na internetovém fóru pirátů.

Manuál rovněž odstraňuje na první pohled nesoulad v zákoně, jímž je možnost kandidovat v obecních a evropských volbách coby nestraník za politickou stranu. Výkon mandátu v případě zvolení se přitom nabízí jako ukázkový příklad práce ve prospěch strany či hnutí. Příručka vysvětluje, proč je angažmá v obecním zastupitelstvu či Evropském parlamentu v pořádku.

Policista nesmí urážet politické soupeře

"Zastupitelský mandát je v České republice na všech úrovních koncipován jako volný, tedy vykonávaný primárně v souladu se svědomím zvoleného představitele, a nikoli v zájmu či ve prospěch politické strany či politického hnutí," píše se v instrukcích. Že se tímto způsobem vykonává mandát ve sněmovně či v Senátu, kam přitom policisté podle zákona kandidovat nesmí, nechává manuál bez povšimnutí.

Příručka také dovoluje policistům, aby se v případě nezávislé kandidatury za politickou stranu či hnutí účastnili volební kampaně. Stanovuje však jasná pravidla. Nesmí agitovat v uniformě ani postavit kampaň na své službě u policie. "Vyvarovat by se zejména měl jakýchkoli urážlivých výstupů či dehonestačních kampaní vůči svým politickým oponentům a konkurenčním subjektům."

Pirát jako jediná varianta S piráty navázal Jan Šmíd kontakt loni v únoru, o spolupráci projevil zájem jako první. Přihlásil se proto příznivkyni pirátů z Ústeckého kraje Barboře Přibylové. Hned v dubnu 2018 si řekl o výraznější angažmá, stál o post jedničky na děčínské kandidátce pirátů pro komunální volby. Ve volbách uspěl. Přitom už od podzimu 2017 slouží u NCOZ, předtím působil devět let na hospodářské kriminálce v Děčíně.

Do projevu na stranickém webovém fóru uvedl, že s Českou pirátskou stranou bezezbytku souzní. "Být pirátem je pro mě jedinou variantou, proto jsem již několik let vaším hrdým voličem. Pirátské principy otevřenosti, politická kultura, názorová stálost a mnoho dalšího jsou pro mě tím, proč jsem právě teď tady," psal. Uvedl také, že kdyby to zákon dovolil, dávno by v pirátských "řadách".

V kampani musí být policista zdrženlivý. Soustředit se smí především na získání podpory pro vlastní kandidaturu. Za nepovolenou aktivitu vnitro považuje, kdyby dotyčný policista "byl činný ve volebních orgánech politické strany nebo politického hnutí ve volebním štábu, organizoval sběr podpisů na podporu politické strany či politického hnutí".

Resort nechal zmíněnou příručku během října rozeslat vedoucím policejním funkcionářům, aby s ní seznámili své podřízené. Mezitím vedení NCOZ, konkrétně přímo její velitel Jiří Mazánek, stále rozhoduje o možném propuštění důstojníka Šmída ze služby. "Řízení ve věcech služebního poměru stále probíhá," řekl Aktuálně.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.