V Rožnově zemřeli při násilném činu v domě dva dospělí a dvě malé děti

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, šlo o dva dospělé a dvě děti. Situace je podle policistů pod kontrolou. Mluvčí krajské policie Simona Kyšnerová dnes novinářům na místě řekla, že byla použita střelná zbraň. Další informace zatím policie nesdělila.

"V Rožnově pod Radhoštěm právě prověřujeme násilný trestný čin, při kterém přišly o život dvě dospělé osoby a dvě malé děti. V současnosti jsme na místě činu a zároveň prověřujeme motiv pachatele. Situaci máme pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí," oznámili policisté.

"Před chvílí jsme přijeli na místo, je to úplně na začátku," řekla ve 12:30 k vyšetřování mluvčí. "Kriminalisté teď řeší okolnosti případu," uvedla na dotaz, zda je možný pachatel činu mezi zemřelými. České televizi Kyšnerová řekla, že násilný čin se stal v rodinném domě. Zatím nemohla sdělit, zda byl mezi oběťmi příbuzenský vztah.

Neštěstí se údajně stalo v lokalitě, kde jsou rodinné domy. Ulice je uzavřená páskami z obou stran, na místě jsou policisté v uniformě i v civilu.

Nejedná se o první letošní vícenásobnou vraždu na Vsetínsku. V obci Loučka koncem dubna podle policie jednatřicetiletý muž v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. V červnu byl muž obviněn z vraždy a poslán do vazby.