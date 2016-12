Na silvestra bude slunečno, nejlepší lyžování slibuje předpověď v Beskydech či v Krkonoších

před 1 hodinou

Na silvestra budou nejlepší podmínky k lyžování ve střediscích na severu a východě Česka. Zejména v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách a v Beskydech. V sobotu a v neděli má být sluníčko, na horách se teploty budou držet mírně pod nulou. Provozovatelé skiareálů si letošní sezonu zatím chválí a očekávají vysokou návštěvnost i na Nový rok. Ještě na středu meteorologové předpovídají na horách místy sněhové srážky, potom už do konce roku nezasněží.

Praha – Kdo se chystá oslavit konec roku v Česku na sněhu, měl by si vybrat některé z hor na severu, ideálně Krkonoše, Orlické hory či Beskydy. Právě tam meteorologové slibují nejlepší podmínky pro lyžování. "Letos to se sněhem není žádná sláva, nejvíce ho bude na severu a východě republiky," říká mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Předpověď počasí ■ Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, v Čechách místy déšť a v polohách nad 400 metrů sněžení. Přes den bude +3 až ‑1 stupeň Celsia. ■ V pátek se mírně ochladí a vyjasní. Srážky meteorologové neočekávají. ■ Silvestr bude na horách jasný až skoro jasný, v nížinách zataženo s nízkou oblačností. Teploty se budou držet mezi +2 až ‑2 stupni Celsia. ■ Na Nový rok začne oblačnosti přibývat. Teploty se budou držet mezi 0 až 4 stupni Celsia.

V Krušných horách nebo na Šumavě jsou podmínky horší, sníh je jen v nejvyšších polohách.

"Sněhu máme dost. Na černé sjezdovce až 1,5 metru. To ani neuvádím do statistik, abych příliš nevyčníval. Jinde bude kolem metru. Letošní sezona je dobrá, otvírali jsme ji jako první a lidé si to zřejmě stále pamatují," říká vedoucí střediska Říčky v Orlických horách Petr Kánský.

Dobré podmínky si chválí i areál v Rokytnici nad Jizerou. Jestli budou moci otevřít další sjezdovky, se podle ředitele střediska Michala Kopeckého ukáže během středy. Zatím si ale sezonu chválí.

V lyžařských areálech blízko Prahy, například na Monínci, bude teplota kolem nuly nebo lehce nad nulou. "Na sjezdovce máme kolem 70 centimetrů sněhu. Při oblevě určitě něco roztaje, ale myslím, že půl metru tam určitě zbude," odhaduje ředitel areálu Jaroslav Krejčí. Kolik lidí přijde na silvestra a na Nový rok, vždy záleží podle něj na tom, kdy začala lyžařská sezona a jaké je počasí. "Letos má být jasno a hezky – myslím, že lidí přijde dost," říká.

Na sjezdovkách je však převážně technický sníh a mimo sjezdové tratě kromě nejvyšších poloh jen pár centimetrů sněhové pokrývky. Čerstvě nasněžilo v Peci pod Sněžkou, na Lysé hoře v Beskydech či na Šeráku. "Letos se už čerstvého prašanu a deseti stupňů pod nulou nedočkáme," konstatuje meteorolog Dvořák.

Na Nový rok chodí víc lidí

Ve středu meteorologové očekávají srážky, v nižších a středních polohách budou deštivé, na horách sněžit může, ale nejspíš jen pár centimetrů. V dalších dnech předpověď nehlásí téměř žádnou oblačnost ani srážky. Situace v lyžařských střediscích se tak příliš nezmění. Původně předpověď slibovala, že příští týden by mělo napadnout dost sněhu. V tuhle chvíli to už tak nevypadá, ale předpověď na takovou dobu dopředu je vždy hodně nejistá.

Meteorologové varují před náledím Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před náledím. To se bude během noci na čtvrtek a během čtvrtečního rána tvořit v některých oblastech Čech. Varování platí především pro východní část Ústeckého kraje a celý kraj Liberecký, Středočeský, Jihočeský a Prahu.

Skiareály na silvestra ani na Nový rok většinou žádné speciální akce nechystají. Otevřeno ale mají normálně, lyžařů chodí víc než před lety. "Lidé oslavy hodně omezují a radši jdou lyžovat. Dříve jsme na Nový rok otvírali v devět hodin a i tak nebylo návštěvníků mnoho, teď jezdíme od osmi a bývá plno. Letos čekáme velkou návštěvnost i kvůli tomu, že si lidé chtějí o týden kratší vánoční prázdniny na plno užít," uvádí Kánský z Říček.

Za posledních deset let byly Vánoce i Nový rok většinou na blátě, sníh v nížinách na závěr roku napadl naposledy v roce 2005 a o pět let později, kdy sněžilo skoro celý prosinec, i na silvestra.

autor: Markéta Hronová