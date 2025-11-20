Rychlík jel "na červenou", na místě byla těžká zranění. Srazil se s jiným vlakem

Předběžná materiální škoda byla vyčíslena na 150 milionů korun, řekla ČTK jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. České dráhy (ČD) na síti X uvedly, že cestující z obou vlaků za způsobená zranění a majetkovou újmu odškodní.
Mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková novinářům sdělila, že zdravotníci ošetřili 47 účastníků nehody, z toho 27 jich odvezli do nemocnic. Čtyři lidé se těžce zranili a devět jich mělo středně těžká zranění. Nejčastěji šlo podle vyjádření ředitele jihočeské záchranné služby Jakuba Hájka v České televizi o poranění končetin, vnitřních orgánů či hlavy.
🚒🚑Podle aktuálních informací z místa zásahu, které poskytla ZZS Jihočeského kraje, je na místě 40 lehce zraněných, 15 středně těžce a dva těžce.— HZS Jihočeského kraje (@HZS_jihocesky) November 20, 2025
🚒🚑Zdravotníci a hasiči spolupracují na třídění, ošetření a jejich odvozu do nemocnic. pic.twitter.com/UKSxNpcPtr
Sanitky pacienty rozvezly do šesti jihočeských nemocnic. Nejzávažněji poraněné přijala českobudějovická nemocnice. Jeden z pacientů je na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), tři na jednotce intenzivní péče, řekla ČTK mluvčí nemocnice Iva Nováková.
Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky museli hasiči vyprostit strojvedoucího rychlíku, který zůstal ve voze zaklíněný.
Příčina havárie zatím není známá, zjišťují ji inspektoři drážní inspekce i policisté. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) novinářům na místě řekl, že podle neoficiálních informací jeden z vlaků projel návěstidlo stůj. Podle něj ale příčiny ukáže až vyšetřování. Server Zdopravy.cz napsal, že návěstidlo zakazující jízdu pravděpodobně projel rychlík.
Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera ČT řekl, že nebude o příčinách havárie spekulovat a že to ukáže až vyšetřování. Trať na jihu Čech, na které se ráno vlaky srazily, není podle něj vybavena zabezpečovacím systémem ETCS. Na trati se počítá s jeho zavedením po roce 2030, uvedl na síti X ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
Podle Kavky je trať před celkovou rekonstrukcí. Podle informací Hospodářských novin byla ve stanici výluka staničního zabezpečovacího zařízení, které se stará o chod výhybek a návěstidel a kvůli tomu se jezdilo jen po jedné koleji ze dvou a vlaky se musely křižovat. Kučera ČTK řekl, že to nebude komentovat. Policie uvedla, že dechová zkouška vyloučila u obou strojvedoucích alkohol.
Desítky záchranářů zasahují ve Zlivi u srážky osobního vlaku s rychlíkem.Velitel policie koordinuje práci https://t.co/Cjrmfsywyt místě desítky zraněných osob.Pomoc poskytují krizoví interventi.#policiejhc pic.twitter.com/0Us9du6F0H— Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025
Jihočeští hasiči zřídili infolinku, na kterou mohou lidé volat pro informace o cestujících po srážce vlaků. Číslo je 950 230 835, uvedli hasiči na síti X. Policie spustila krizovou linku na čísle 974 222 158, která je určena pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné této nehody a jejich příbuzné. Informovala o tom na síti X.
Z fotografií a záběrů, které zveřejnila policie, je vidět, že na místě byly kromě mnoha sanitek také autobusy a hasičské vozy, rovněž stan záchranářů.
Podle počtu zraněných je dnešní nehoda jednou z nejzávažnějších v posledních pěti letech. Tragická nehoda, která si vyžádala čtyři oběti na životech, se stala loni v červnu. Tehdy se srazil osobní a nákladní vlak v Pardubicích. Srážku zavinil strojvedoucí rychlíku RegioJet, který projel návěst zakazující jízdu. Chybu si uvědomil a stihl zastavit, strojvedoucí protijedoucího nákladního vlaku včas zabrzdit nemohl, nic ho nevarovalo. Při nehodě zemřely čtyři ženy, dalších 27 lidí rozvezly sanitky do nemocnic.